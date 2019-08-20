На пороге холодной войны: как новые санкции отразятся на России

Новые санкции по «делу Скрипалей» вводятся в отношении России в два этапа — 19 и 26 августа. Их накладывают на США, Великобритания и те страны, которые пожелают к ним присоединиться.

Реклама

Повод для ограничений — отравление экс-сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери.

Запрет на получения помощи от МВФ

На первом этапе речь идет о запрете Вашингтона на предоставление займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк (ВБ) или Международный валютный фонд (МВФ).

close Yuri Gripas/Reuters

Сразу отметим, что Россия давно не пользуется финансовой помощью МВФ и ВБ. 31 января 2005 года долг нашей страны перед МВФ в размере $3,3 млрд был полностью погашен.

Поэтому данная мера со стороны США скорее не реальная попытка как-то воздействовать на нашу страну, а имиджевый жест, призванный понизить статус России в международных институтах.

Ведь Россия принимает участие в работе МВФ и ежегодно платит взносы.

Эмбарго на передачу технологий

Среди мер — ограничение на экспорт ряда товаров и технологий.

Так, Госдепартамент США решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность». Это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и так далее.

Кроме того, лицензии на ввоз в Россию химической и биологической продукции двойного назначения из США выдаваться не будут.

Правда, в специальных стратегических системах и в военной технике в России сразу после введения санкций в 2014 году и так было запрещено использовать импортные компоненты. Поэтому запрет на такие поставки никак на работу промышленности не повлияет.

close Carlos Barria/Reuters

18 августа стало известно, что британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», после того как фирму приобрел американский инвестор. Однако японская группа Sumitomo уже выдала лицензию на продажу необходимого материала Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ). Так что и без компонентов из США телескоп будет достроен.

Таким образом,

первый этап второго пакета санкций по «делу Скрипалей» оказался по большей части символическим, администрация США пошла на целый ряд исключений, и очень вероятно, что из-за этого в отношениях между нашими странами мало что поменяется. Эти санкции фактически дублируют уже существующие ограничения.

Интересен второй этап. И, в частности, запрет на покупку госдолга России в валюте.

Атака на госдолг

После 26 августа вводится запрет на участие в первичном размещении российских облигаций, номинированных в любой валюте, и на предоставление кредитов в валюте российскому правительству.

Запрет распространяется на все американские банки.

Под термином «американские банки» подразумеваются все финансовые компании, зарегистрированные в юрисдикции США. Это кредитные и инвестиционные банки, брокерские компании, компании, работающие на рынке форекс, инвестиционные и пенсионные фонды.

Исходя из директивы Минфина США, меры против российского государственного долга касаются бумаг, выпущенных любым ведомством, агентством или суверенным фондом России, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов РФ.

За всю историю современной России облигации в валюте выпускал только Минфин, действуя от лица российского правительства.

close Министр финансов России Антон Силуанов, скриншот из телепередачи Министр финансов России Антон Силуанов, скриншот из телепередачи «Россия 1»/YouTube.com

Банк России время от времени выпускает свои краткосрочные облигации — КОБРы, но они все были размещены в рублях.

При этом американские компании и банки имеют возможность покупать евробонды России на вторичном рынке. То есть при желании обойти этот запрет инвесторам не составит труда.

В 2019 году Россия размещала еврооблигации дважды — в марте и июне. Инвесторы из США выкупили в общей сложности 22,4% всех выпусков, размещенных в этом году. Сумма составляет примерно $1,4 млрд из $6,4 млрд. В последнем выпуске с погашением в 2035 году их доля достигла 29%.

В результате годовой план России по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен более чем в два раза.

То есть опасности, что, испугавшись санкций, иностранные инвесторы начнут резко продавать российские облигации и на вырученные деньги скупят всю валюту, обвалив рубль, пока нет.

Самый острый вопрос для инвесторов – возможное введение санкции для иностранцев на покупку российских ОФЗ, номинированных в рублях. Но таких санкций на сегодня нет.

Странности санкций

Госдепартамент воспользовался правами, которые дает ему закон «О химическом оружии» 1991 года, и отказался от применения части санкций. В частности, Госдеп решил не прекращать оказание России иностранной помощи и не останавливать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и организации коммерческих космических пусков. Эти лицензии по-прежнему будут выдаваться в индивидуальном порядке.

Предусмотрено также принятие решений в индивидуальном порядке в отношении продукции, связанной с обеспечением безопасности пассажирской авиации.

close Виталий Аньков/РИА «Новости»

То есть международные системы бронирования авиабилетов в России работать будут, и при полетах гражданской авиации летчики, как и раньше, смогут пользоваться всеми системами навигации, которые работают по всему миру.

Второй пакет будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть отменены только в том случае, если исполнительная ветвь власти США заверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий закона от 1991 года.

Надолго ли санкции?

Согласно заявлению Госдепартамента США, для снятия этих ограничений Москве надо «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». России также нужно заверить США в том, что «она не будет использовать химическое оружие в будущем», и «позволить международным инспекторам проверить эти заверения». По мнению Вашингтона, российская сторона должна еще «выплатить компенсации жертвам нападения в Солсбери».

Поскольку Россия категорически отвергает обвинения, то требование о каких-либо компенсации Скрипалям и допуске иностранных наблюдателей на химические заводы в России звучит довольно бессмысленно.

Поэтому, вероятно, эти санкции останутся в России навсегда. Может быть, именно потому при их введении были выбраны самые щадящие меры.

Что дальше?

Американская сторона оставляет за собой право пересмотреть через три месяца список вводимых мер, если Россия не убедит США в неприменении в будущем химического оружия.

При негативном сценарии развития событий США могут также ввести полное эмбарго на взаимную торговлю между нашими странами, понизить статус дипломатических отношений или вообще их разорвать и ввести запрет на полеты в США для авиакомпаний, контролируемых государством. В этом случае ситуация будет равносильна возврату к режиму «холодной войны».