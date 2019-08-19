Приказ отдан: в «Ильюшине» готовятся массовые сокращения

В Авиационном комплексе «Ильюшин» (ПАО «Ил») грядут серьезные перемены.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась копия приказа генерального директора ПАО «Ил» Юрия Грудинина о подготовке к проведению сокращения персонала на предприятии и его структурных подразделениях.

Сокращение численности и штата работников происходит с целью оптимизации структуры ПАО «Ил», говорится в документе. До 1 сентября 2019 года работники должны будут ознакомиться с приказом об увольнении, а в ноябре текущего года уже должны произойти непосредственно увольнения «штатных единиц». Попавшим под сокращение сотрудникам будут предложены вакансии в соответствии с законодательством — «с учетом их квалификации». При отсутствии таковых — нижестоящую или нижеоплачиваемую должность.

Реклама

В целом, как уточнил источник «Газеты.Ru» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), по «Илу» будут уволены порядка тысячи человек, включая производство. О предстоящем «массовом высвобождении работников» говорится и в пятом пункте приказа, подписанного генеральным директором предприятия, однако точное число сокращенных штатных единиц не называется.

В пресс-службе ПАО «Ил» и ОАК не ответили на просьбу «Газеты.Ru» подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Между тем в июле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ПАО «Ильюшин» покинули сразу четверо заместителей гендиректора, в том числе экономического и юридического блоков, а также кураторы проектов таких самолетов, как Ил-112, Ил-276 и Ил-96. Всего, по словам собеседника агентства, комплекс покинули 80 человек. Правда, глава «Ил» опроверг тогда информацию о массовых увольнениях штата.

Источники «Газеты.Ru» в авиационной отрасли отмечают, что смена руководящего состава в компании связана с приходом нового гендиректора.

Напомним, 20 апреля Юрий Грудинин, руководивший ранее Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева»), сменил на посту генерального директора «Ильюшина» Алексея Рогозина, сына главы Роскосмоса и бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Ситуация в компании накаляется, а проблема увольнений приобретает все более серьезный масштаб, говорит источник. Ввиду таких массовых сокращений персонала гособоронзаказ может быть попросту сорван, а «если еще и придет новый коммерческий заказ, то он вообще не будет реализован».

Напомним, что в рамках гособоронзаказа «Ил» реализует проект нового тяжелого транспортного самолета Ил-76. На базе этой машины создаются в том числе и самолеты-командные пункты управления, самолет-радар, самолет-заправщик, а также транспортные самолеты.

Масштабным проектом для компании является и легкий транспортный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в этом году. Правда, в апреле выяснилось, что машину необходимо доработать, иначе она не будет соответствовать техническому заданию Минобороны.

ПАО «Ил» в настоящее время также участвует в конкурсе на разработку среднего транспортного самолета. Кроме того, компания включилась в проект самолета Ил-114, в котором крайне нуждается отечественная региональная авиация.

Одним из самых важных проектов «Ильюшина» можно назвать производство и техническую поддержку самолетов Ил-96, среди которых присутствует борт номер один президента России. Также на базе этого проекта реализуется программа по созданию новой модификации этого широкофюзеляжного самолета.

Между тем реорганизации, в том числе за счет сокращения и оптимизации штата, ожидают многие предприятия ОАК перед окончательным вхождением корпорации в «Ростех». В 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина «Ростеху» передали 92,3% акций ОАК. В начале мая 2019 года председателем совета директоров ОАК был назначен Анатолий Сердюков — экс-министр обороны.

Будучи главой Минобороны, он провел реформу вооруженных сил. В итоге численность армии сократилась с 1,2 млн до 1 млн человек, офицерского состава — с 335 тысяч до 220 тысяч.