Угроза санкций: что давит на рубль

Ожидание усиления санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы подкосило курс национальной валюты. Первая часть нового пакета рестрикций еще формально не вступила в силу, а рубль уже обновил более чем полугодовой минимум. Речь, в частности, идет о противодействии Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд,

Курс доллара на торгах на Московской бирже вырос до отметки выше 67 рублей впервые с 14 февраля этого года. И, по всей видимости, не намерен останавливаться.

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Напомним, что несколько недель назад Госдеп США принял решение о введении новых санкций в отношении РФ за предполагаемое участие российских спецслужб в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве и подтвердили в министерстве финансов США, ограничения будут запускаться в два этапа.

В ночь с 19 на 20 августа по московскому времени и днем — по вашингтонскому начнет действовать первая часть карательных мер. Так, Вашингтон берется противодействовать предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции будут наложены также на экспорт ряд товаров и технологий.

Формально они начнут действовать после публикации соответствующего уведомления в Федеральном реестре 19 августа. Дату ранее анонсировала глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

В ожидании этого события курс доллара в начале торговой сессии на Мосбирже вырос на 44 копейки — до 67,03 рубля, евро — на 58 копеек, до 74,34 рубля. При этом официальный курс доллара, который устанавливает ЦБ, на вторник, 20 августа, составил 66,60 рублей, евро — 73,94 рублей.

Но это лишь начало нового санкционного наступления. Вторая часть санкций, которая должна вступить в силу 26 августа, может оказать еще более негативное влияние на рынки.

Здесь речь идет уже о запрете для американских банков и финансовых организаций, включая негосударственные пенсионные фонды, покупать на первичных аукционах облигации российского суверенного долга, номинированного в иностранной валюте. Также предусмотрено введение эмбарго на предоставление валютных кредитов российскому правительству.

«Настоящая паника все-таки еще не пришла на рынки, но это не позволяет исключать в перспективе вероятность каскадных распродаж рисковых активов, в том числе и российских», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. То есть

иностранные инвесторы могут начать активно скидывать российские бумаги и массированно закупать валюту, покидая наш фондовый рынок.

По версии эксперта, ослабление курса рубля будет происходить планомерно.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что на текущей неделе, скорее всего, сложится такая ситуация, когда инвесторы будут склонны держать свои средства в «защитных» активах. Биржевые игроки, несколько напуганные ситуацией на развивающихся рынках, склонны больше доверять «качеству», а не доходности, которую потенциально дают рисковые активы.

Между тем стоимость рубля с начала августа снизилась уже на 5%. Только на ожиданиях новых санкций. Эксперты уверены, что нашу валюту уже совсем скоро ждут новые испытания. В частности, введение второй части новых санкций, которые затронут и госдолг.

Первоначально российская валюта после введения санкций 26 августа отыграет падение в моменте, рассуждает генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«При самом кризисном развитии ситуации таргет может составить до 70 рублей за доллар, но при таких показателях в работу вступит Центробанк, который может остановить падение. Более вероятное развитие событий – 67,1-68,9 руб. за доллар»,

— добавляет эксперт.

Однако аналитики отмечают, что дело не только в санкциях.

Дилер крупного российского банка основной причиной ослабления рубля в последние дни называет сильный валютный спрос. По его словам, ситуация складывается так, что какой-то крупный игрок сбрасывает российские рискованные активы и продает рубли, покупая валюту.

Также влияние на падение курса рубля могут иметь выплаты дивидендов — после того, как они выплачены, сумму чаще всего конвертируют в валюту. Если раньше все выплаты такого характера приходились на май и начало июня, то сейчас дивиденды платятся и в июле. Вполне вероятно, что кто-то «конвертирует остатки», говорит начальник аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

По его мнению, экспортеры отслеживают текущую ситуацию и надеются продать свою выручку еще дороже, поэтому сейчас ее не очень-то активно стремятся продавать, ожидая подорожания валюты.

Ближе к закрытию торгов на Московской бирже доллар торгуется по 66,83 рублей, но может выйти и за пределы 70 рублей, так как рисковые активы в данный момент не в моде, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Дилер крупного западного банка, наблюдая скачок курса доллара в понедельник, напомнил об относительно небольших объемах налоговых выплат, которые предстоят в августе, а чем меньше суммы налогов, которые банки платят в бюджет за своих клиентов, тем выше риски для рубля.

Иван Манаенко считает, что ситуация, когда доллар стоит условно 67 рублей, выглядит гораздо естественнее, чем когда доллар стоил 62 5 рубля, так как российские активы перекуплены. Сейчас на рынках сложилась довольно нервная ситуация: на фоне нестабильности в экономике США, обвала песо в Аргентине и топтания цены нефти вокруг отметки в $60 за баррель, инвесторы начинают нервничать и продают российские бумаги — даже те, «кто до этого ничего не делал и сидел в рубле тихо».

«На рынке сейчас очень много эмоций, но объем торгов невысокий, поэтому сейчас можно попытаться обвалить доллар, что и пытаются сделать», — считает Манаенко.

По состоянию на 21:12 мск курс доллара вернулся к отметке 66,93 руб., евро — 74,2 руб.