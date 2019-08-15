Цена политики: сколько Прибалтика теряет от русофобии

Русофобские настроения давно уже не новость в Прибалтике. В прошлом году власти Латвии приняли поправки к закону о высших учреждениях. Они ограничили использование в обучении других официальных языков ЕС и запретили преподавание на языках стран, не входящих в Евросоюз. В итоге большинство вузов отказались от программ на русском языке.

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Прибалтийские страны неоднократно призывали не называть их «бывшими советскими республиками». В Латвии, Литве и Эстонии апеллировали к тому, что они были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, так как европейские государства отказывались признавать расширение границ Советской республики. За якобы советскую оккупацию только Рига, например, требует от Москвы около 300 млрд евро.

При всем при этом прибалтийские государства имеют солидный доход от торговли с Россией, год от года растущего турпотока россиян и продаж недвижимости, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Ключевой торговый партнер

Несмотря на антироссийскую политику, для Прибалтики Россия остается крупнейшим торговым партнером. Например, согласно данным департамента статистики Литвы, страна в 2018 году направила в Россию товаров на 28,27 млрд евро и импортировала их на 30,92 млрд евро.

Торговые отношения продолжают развиваться — за год объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1% и 22,5% соответственно.

Для Вильнюса российский рынок остается главным местом сбыта товаров. В прошлом году в структуре литовского экспорта Россия заняла первое место, обогнав Латвию, Польшу и Германию.

«Если бы не продолжающаяся уже 30 лет антироссийская риторика со стороны властей, то товарооборот между странами увеличился бы в 2-2,5 раза. Однако литовское правительство не дает местным бизнесменам богатеть за счет торговли с Россией», — говорит президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Похожая ситуация наблюдается и в экономических отношениях Москвы с Таллином и Ригой, добавляет эксперт.

Например, для Эстонии Россия до сих пор остается одним из лидеров среди стран-импортеров. Один только российский транзит через Прибалтику приносит бюджетам этих государств существенную прибыль. В 2017 году объем перевалки российских грузов в портах стран Балтии превысил 42,5 миллиона тонн.

«Поэтому в случае закручивая гаек и отказа от сотрудничества с Москвой страны Балтии рискуют столкнуться с серьезными многомиллиардными потерями. Учитывая тот факт, что после выхода из ЕС Великобритании Прибалтика потеряет 15-20% дотаций, то стагнация в торговых отношениях с РФ чревата для них фатальными последствиями», — указывает Межевич.

Энергетический торг

Помимо обширных торговых связей, страны Балтии имеют долгосрочные контракты с Россией в энергетической сфере. Тем не менее, местные власти много лет говорят о намерении снизить зависимость от поставок трубного газа из России. В рамах новой доктрины они даже запустили пункт приема сжиженного газа в Клайпеде, который должен поступать из США.

Однако финансовые интересы в этом случае победили политические амбиции. Дело в том, что экономически поставки СПГ из порта Высоцк Ленинградской области в Клайпеду намного целесообразнее, чем переправка танкера из Штатов из-за более короткого транспортного плеча.

Плюс из-за ряда преференций и особенностей сжиженный газ с арктических проектов выходит дешевле американского аналога.

Борьба за энергонезависимость прибалтийских стран была нецелесообразна с экономической точки зрения и политизирована, подчеркивает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Для Прибалтики более выгодного поставщика энергоресурсов нет и по многим причинам быть не может. Достаточно посмотреть на географию. Рано или поздно в экономических вопросах прагматизм побеждает, и сейчас именно это и произошло с Литвой», — добавляет Авакян.

Также не выходит у стран Балтии сократить потребление электроэнергии из России. В 2018 году «Интер РАО» увеличила экспорт в Литву на 41% — до 4,4 млрд кВт-ч, что стало рекордным показателем с момента распада СССР.

В ближайшем будущем объемы реализации электроэнергии в страну сохранятся на высоком уровне благодаря позитивной конъюнктуре на рынке Nord Pool (северных стран Европы — прим. «Газета.Ru»), полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В прибалтийских странах зачастую образуется дефицит электроэнергии. Ресурс производят на гидроэлектростанциях, и в засуху там слишком низкий уровень воды. Вдобавок на рынке до сих пор наблюдается высокая цена на уголь, что побуждает страны Балтии закупать электричество у российских поставщиков, отмечает эксперт.

Пустая Юрмала

Традиционно значительную часть доходов в бюджет Прибалтика получает и от российских туристов. Поток высокий, даже несмотря на отказ от проведения в Юрмале фестивалей КВН и «Новая Волна».

За прошлый год в Латвию россияне совершили 470 тысяч поездок, что на 18% больше показателей 2017 года, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ РФ.

Соседнюю Эстонию в 2018 году посетили почти два миллиона россиян, а Литву для отдыха выбрали порядка 730 тысяч наших соотечественников.

Зачастую путешественники выбираются в страны Балтии в рождественские, майские и ноябрьские праздники, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления организации «Всероссийское объединение туристов», член общественного совета Ростуризма Роман Бобылев.

Несмотря на попытки местных властей снизить привлекательность региона для наших соотечественников, стабильный поток сохраняется из-за лояльности турбизнеса: в гостиницах и кафе персонал продолжает говорить на русском языке.

«Инвесторы понимают, что соседей по ЕС не интересует отдых на Балтийском море, россияне и жители бывшего СССР до сих пор остаются ключевыми клиентами. Без них туристическая сфера понесет колоссальные убытки»,

— обращает внимание собеседник «Газеты.Ru».

Плюс россияне приезжают на каникулы на Балтику в свои собственные квартиры, купленные еще до эскалации политического конфликта. Зачастую жилье в регионе приобреталось для получения ВНЖ. Так, в 2010 году Латвия ввела программу, которая предполагает предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Чтобы получить документы страны-члена ЕС, нужно было купить недвижимость на 142 тыс. евро в Риге. Для Юрмалы ставка была вдвое ниже — всего 71 тыс. евро.

Но с 2014 года порог инвестиций власти увеличили до 250 тыс. евро, а также ввели пошлину в размере 5 тыс. евро за повторное продление ВНЖ. Возросшие издержки вкупе с усилением антироссийской риторики отрицательно повлияли на продажи недвижимости.

«Сейчас продажи в сегменте практически остановились, а многие выставили квартиры и дома на продажу.

Учитывая, что кроме россиян никому недвижимость в Прибалтике не интересна, ситуация рискует стать бомбой замедленного действия. В будущем цены рискуют серьезно просесть, что негативно скажется на экономике региона»,

— прогнозирует Николай Межевич.

Стоимость жилья в той же Латвии уже просела. Например, в начале 2010-х средняя цены на двухкомнатную квартиру в новых микрорайонах Риги стартовали с 80 тыс. евро. Сейчас трехкомнатную квартиру можно купить за 60-65 тыс. евро.