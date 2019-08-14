Нецелесообразно: Украина отказалась от энергомоста в ЕС

Строительство энергомоста «Украина – ЕС» является нецелесообразным, поскольку даже успешная реализация проекта оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка, сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго», разместив заявление на сайте компании.

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«Сегодня сложилась ситуация, при которой расширение «острова Бурштынской ТЭС» за счет строительства энергомоста «Украина – ЕС» является нецелесообразным как с экономической точки зрения, так и в контексте интеграции энергосистемы Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E)», - сообщила пресс-служба компании (цитата по РИА Новости).

Согласно заявлению, европейский и украинский рынки электроэнергии должны объединиться на принципах прозрачности, конкуренции, экономической привлекательности и политической беспристрастности.

«В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста «Украина – ЕС» оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка электрической энергии и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке. Ведь по его итогам откроется только одна возможность - экспорт электроэнергии из единого блока Хмельницкой АЭС для одной частной компании», - отметили в компании.

Правительство Украины утвердило проект энергомоста в 2015 году. Цель - увеличить экспорт украинской электроэнергии в Европу.

Согласно проекту, должен быть выделен второй энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт вместе с воздушной линией 750 кВ «ХАЭС – Жешув» для экспорта электроэнергии в Польшу.

Увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки можно только одним способом - построить вставку постоянного тока мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы Украины и «острова Бурштынской ТЭС», подчеркивают в «Укрэнерго».

«Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные расходы составят до 150 миллионов долларов. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от 150 миллионов долларов. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с ENTSO-E», - указано в сообщении.

В марте 2018 года тогда еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Брюсселю выделить кредиты на строительство энергомоста из Украины в ЕС.

Энергомост должен стать стать «геополитическим противовесом планам Москвы», говорил он.

К тому же, он позволит Евросоюзу получать электроэнергию с Украины по конкурентным европейским ценам.

В 2017 году компания «Укрэнерго» подписала с ЕС соглашение об условиях присоединения к европейской энергетической системе. В январе 2019 года началось реформирование рынка электроэнергии на базе закона «О рынке электроэнергии». Он внедряет нормы третьего энергетического пакета ЕС и должен стать основой для строительства энергомоста между Украиной и Европой.

Суть энергомоста заключается в том, что между Польшей и Украиной находится линия 750 кВ. Эксплуатация этой линии была остановлена, когда Польша синхронизировала свою систему с Европейским Союзом, а Украина оставалась в российской системе.

Линия 750 кВ (Хмельницкая АЭС - Жешув) является энергетическим активом Центральной Европы, говорил ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Александр Домбровский. Выступая в Европарламенте в 2018 году он предлагал «сделать эту линию символом энергетического сотрудничества, к которому Украина призывает уже несколько лет».

Электроэнергию в рамках проекта можно будет экспортировать в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, а через эти страны — на рынок Евросоюза, отмечал он.

Бывший президент Порошенко видел «атомный энергомост» в ЕС как альтернативу «Северному потоку-2».

«Это отвечает стратегическим интересам Украины и видению будущего развития энергетики, а также энергетической безопасности наших партнеров – стран ЕС. Не газопроводы из России тянуть, чтобы садиться на газовую «иглу», а сотрудничать в сфере атомной энергетики с Украиной», - говорил он.

Напомним, магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря, соединив Россию и Германию. Это самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяженность — 1224 км.