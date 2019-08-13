Скрасить наши будни: профсоюзы выступают за четырехдневку

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — цитирует пресс-служба замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской.

По ее словам, все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. «Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований HeadHunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства», — отметили в ФНПР.

В перспективе все возможно

Ранее в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал премьер и привел в пример знаменитого предпринимателя Генри Форда. Тот сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда.

Премьер-министр подчеркивал, что необходимо переосмыслить понятия «рабочий день» и «рабочее место». В частности, речь идет о более лояльном отношении к организации рабочего времени, включая гибкие графики и удаленную работу.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла ранее, что при постановке вопроса о четырехдневке встает проблема социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать. «С точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», — отмечала чиновник.

Самим россиянам, если верить соцопросам, идея пока не понравилась.

Переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48%, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Понравилась идея меньше работать только 29% россиян. Около 17% жителей страны отметили, что им вообще все равно, сколько дней в неделю работать.

Более 40% опрошенных связывают отрицательные стороны сокращения рабочей недели со снижением заработной платы и уровня жизни. А 14% опрошенных — с ростом социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания.

Вместе с тем россияне отметили потенциальное улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность «нормально отдохнуть».

Кроме того, опрошенные выделили возможность больше времени проводить с семьей и детьми за счет высвобождения рабочего времени.

Что касается производительности труда, то здесь у России действительно есть проблемы. По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Напомним, производительность труда в России является одним нацпроектов. Поставлена задача поднять производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики до 5% в год к 2024 году.

Высвобождение времени одна из самых обсуждаемых трудовых тем. На прошлой неделе на Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать из дома. Соответствующее предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты.

ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса России («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа». По действующему законодательству, россияне могут выполнять работу на постоянной основе либо из офиса, либо удаленно. О временно работе из дома обычно договариваются устно.

Авторы проекта считают нужным устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения.

Минтруд пообещал рассмотреть предложение ОНФ в установленный срок. Министерство поддержит любую полезную инициативу, которая сможет облегчить трудовые отношения, сказали изданию в ведомстве. При этом инициативу изучат совместно с юристами в рамках редакции формулировок.

Ранее специалисты ВНИИ Минтруда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что 33% россиян готовы работать удаленно. Среди молодежи (от 18 до 28 лет) на работу из дома готовы 41% опрошенных.

Больше всего такой формат интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения. Это связано с тем, что работа обычно выполняется за компьютером.

Желание работать удаленно, стать предпринимателем или самозанятым характерно для граждан с высоким уровнем образования, выяснили специалисты.

Россияне с удовольствием работали бы удаленно в Италии или Испании, следует из исследования Aviasales. Имея возможность работать удаленно, 20% россиян выбрали бы жизнь в Италии, 17% — в Испании, 10% — Таиланд. Эти страны привлекают опрошенных морем и климатом.

Власти однако консервативны в своих предложениях по смягчению режима труда и отдыха. Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации. Его предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет. Раз в год. Изменения в законодательство могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

Между тем в Швейцарии тема труда и отдыха наемных работников давно вышла на качественно иную орбиту. Еще в 2016 году швейцарцы провели референдум по резонансной теме: о выплате гарантированного дохода в 2,5 тыс. франков (около 180 тыс. российских рублей в эквиваленте) каждый месяц. Об этом в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказывал тогда посол Швейцарии в России Пьер Хельг.

Инициатива оказалась заманчивой, но потом стали считать деньги. По оценке Федерального совета (правительство Швейцарии), эта идея обошлась бы бюджету 208 млрд франков в год. Для получения этой суммы пришлось бы ввести дополнительные налоги. Чтобы собрать необходимую для выплат сумму в 153 млрд франков.

«Да, у нас высокий уровень благосостояния. По данным Allianz Global Wealth Report за 2015 год, ВВП на душу населения у нас составляет около €66 тыс., средний размер чистых финансовых активов на душу населения в Швейцарии €157 446. Но если каждому выплачивать по 2,5 тыс. франков ежемесячно, рано или поздно деньги иссякнут», — пояснил посол Хельг.

В общем идея не была одобрена большинством. Кажется, и сам посол голосовал против этой идеи. Но тут важный момент: отклонили ее не чиновники, а сами граждане во время свободного волеизъявления на референдуме.