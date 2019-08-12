Обошли США: как российский газ завоевывает Европу

Россия по всем фронтам сдерживает натиск США на газовый рынок Европы. Американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) обошел не только «Газпром» со своим более дешевым трубным газом, но и российские же поставщики СПГ. По объему поставок этого вида топлива на европейский рынок Россия уже несколько месяцев превосходит Соединенные Штаты, уступая первенство лишь давнему и традиционному партнеру ЕС — Катару.

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О том, что Россия прочно удерживает второе место среди поставщиков СПГ в Европу, 12 августа говорил и первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«Россия является крупнейшим и надежным поставщиком «голубого топлива» в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируются, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю»,

— сказал Приходько, добавив, что «по поставкам СПГ в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара».

Для российского СПГ в целом есть неплохие перспективы и дальше расти в своей доле на европейском рынке, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «В первую очередь это связано с тем, что от места производства до потребителей газу не нужно плыть через океан – затраты на логистику в этом плане сильно сокращаются», — отмечает Жарский. На руку поставщикам играет и то, что в Балтийском регионе стали появляться малотоннажные заводы СПГ, которые могут регулярно удовлетворять спрос в ЕС и предлагать конкурентную цену за счет того же короткого транспортного плеча, добавляет он.

Любопытно, что покупателем российского сжиженного газа стала даже негативно настроенная в отношении нашей страны Литва: экономически поставки СПГ из порта Высоцк Ленинградской области в Клайпеду намного целесообразнее, чем переправка танкера из США.

Формально за счет трейдерских операций этот газ даже может не значиться российским, что позволяет властям скрывать факт закупки углеводородов у РФ и продолжать делать вид, что они движутся к «газовой независимости» от Москвы.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что рынок СПГ уже стал по-настоящему глобальным. И именно благодаря этому данный сектор намного менее политизирован, чем поставки того же трубопроводного газа. Подтверждает это хотя бы тот факт, что одна из первых партий сжиженного газа с российского проекта «Ямал-СПГ» в позапрошлом году после нескольких перепродаж ушла в Соединенные Штаты, где из-за холодов резкого возросла потребность в топливе.

Свой СПГ представители США и вовсе назвали «молекулами американской свободы», хотя методы их продвижения на мировые рынки мало вяжутся с принципами демократии и либерализма: ни президент Дональд Трамп, ни представители его кабинета, ни конгрессмены не стесняются откровенно протекционистских мер при реализации своих углеводородов.

Так, Белый дом уже не первый год призывает европейских союзников переходить на СПГ из США вместо трубного газа из России: вплоть до введения новых санкций в отношении российских трубопроводных проектов. Прошлым летом обещание со стороны экс-главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера строить в ЕС больше мощностей для приемки американского СПГ стало залогом прекращения едва не начавшейся торговой войны между Старым и Новым светом.

Американские компании при поддержке властей вели довольно агрессивное наступление на традиционно сильные на европейском рынке позиции «Газпрома», пытаясь оттеснить Россию, но новым газовым фронтом стали ямальские проекты, которые за счет более короткого транспортного плеча превратились в новых конкурентов США на газовом рынке Европы.

В условиях замедления мировой экономики — и в частности европейской – выгодное ценовое предложение будет в прямом смысле решать многое в пользу российских производителей, констатирует Жарский.

Согласно ежегодному докладу Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL), поставки СПГ из России в Европу в прошлом году по объему практически вдвое превысили импорт американского энергоносителя. Чистый импорт СПГ из России в ЕС в 2018 году составил 4,4 млн тонн, поставки СПГ из США в Европу — 2,7 млн тонн.

«В перспективе планируемые газовые проекты в России, способны серьезно прибавить к общим объемам добычи газа в России, что в конечном итоге позволит нам занять 20-22% европейского рынка СПГ»,

— полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в интервью «Газете.Ru» отмечал, что Россия планирует занять до 20% мирового рынка СПГ.

Тем не менее называть Вашингтон аутсаудером на этом направлении преждевременно: согласно отчету Еврокомиссии, в 2019 году США стали третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС, в первом полугодии на Соединенные Штаты пришлось 12,4% от общего объема импорта Евросоюзом сжиженного природного газа, при том, что в прошлом году — только 5%.

В то же время эксперты обращают внимание, что продвижение в ЕС российского СПГ могут притормозить российские трубопроводные проекты, в частности «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Проекты трубного газа снижают необходимость покупать более дорогостоящий СПГ. Когда нитки «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» будут запущены, потребность Европы в СПГ немного сократится», — прогнозирует Деев.

Газ по «Северному потоку — 2» планируется пустить в ЕС уже с января 2020 года. Проектная мощность трубопровода — свыше 55 млрд куб. м в год.