Новые упаковки: большинство россиян считают, что их хотят обмануть

Нам все врут

Большинство россиян уверены, что в магазинах их хотят обмануть. Именно с этой целью, по мнению 65% опрошенных, уменьшили объемы упаковок продуктов, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опроса 1,6 тыс. россиян опубликованы на сайте службы.

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72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась. Уменьшили упаковки сами производители продуктов, считают три четверти россиян (74%). Почти в два раза менее популярная точка зрения, что в изменениях объема упаковок виновны сами магазины или торговые сети (38%). Неудивительно, что большинство из респондентов (60%) негативно относятся к изменениям в упаковках. Самые резкие эмоции в связи с этим испытывают жители сел (64%), а также городов с населением 500-900 тыс. (65%).

Из-за уменьшения объема упаковок около половины опрошенных пожаловались на то, что не на всех продуктах легко найти информацию о весе или объеме — об этом сказали 42% респондентов. Более половины (66%) россиян высказались за то, чтобы увеличить надписи на упаковках, 58% предложили указывать на ценниках стоимость в пересчете на килограмм или литр.

Еще пару недель назад эта тема получила широкую огласку в СМИ в связи с исследованием GfK. Оно показало, что производители за шесть лет сократили размеры упаковок товаров ежедневного спроса на 7-20%. Упаковки напитков, например, сока или молока, а также стограммовых шоколадок стали немного меньше. Вместо одного литра или килограмма появились совсем другие объемы. А делали это производители с 2012 по 2018 годы незаметно и постепенно, как указывали эксперты, при сохранении или незначительном снижении стоимости. Авторы объясняли, что производители начали снижать размеры упаковки после кризиса 2008-2009 гг.

Например, на полках с молоком в российских магазинах к традиционным литрам добавились и новые емкости: 930-950 мл, а также и 920, 925, 970, 975, 980 и 985 мл. Такие небольшие изменения в упаковке отличить достаточно сложно, отмечала Татьяна Кокорева, заместитель руководитель отдела исследований потребительской панели GfK Rus. Но не заметить российские потребители этого не могли. Наши соотечественники зачастую вынуждены присматриваться к ценникам в условиях пятилетнего падения своих доходов. По данным GfK, число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг/л продукта, увеличилось с 29% в 2012 году до 47% в 2018-м.

А перед этим — после наступления нового 2019 года — россиян должна была удивить новая упаковка для яиц. Их стали продавать по девять штук вместо 10. Рунет тогда захлестнула картинка новой коробки, она стала вирусной и спровоцировала волну новых мемов. При этом тогда же сообщалось со ссылкой на данные Росстата, что куриные яйца за год подорожали на 26%.

Производители идут за потребителем

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) «Газете.Ru» пояснили, что производители вынуждены искать варианты, которые по карману россиянам.

«На протяжении нескольких лет мы отмечаем падение покупательной способности, тогда как стоимость производства многих продуктов возрастает за счет удорожания ингредиентов, накладных расходов, логистики «от поля до прилавка» и прочее. В данных условиях производители вынуждены находить форматы, удовлетворяющие реальным располагаемым доходам потребителей. О чьей-либо наживе здесь речи не идет», — отмечают в Руспродсоюзе.

Уменьшение упаковок там связывают с тремя факторами. Основной — низкая покупательная способность населения. Второй — новый тренд урбанизации.

«Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок давно прошли. Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один/пару приемов пищи: обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно», — объясняют в Руспродсоюзе.

Еще одной причиной в организации называют особенности той или иной продуктовой категории: небольшая фасовка распространена, если речь идет об экзотических или премиальных продуктах. Дальнейшая судьба упаковок зависит от динамики покупательной способности населения, темпов роста инфляции, заключили в Руспродсоюзе.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Газете.Ru» указали, что фасовка товара в порционную тару или в тару меньших объемов – тенденция, ориентированная на покупателей: люди стремятся экономить, не покупать впрок большие объемы продуктов, не делать запасов, которые могут испортиться. Покупатели предпочитают продукты порционные, чтобы употреблять свежий продукт, добавили в пресс-службе.

За уменьшением упаковки обычно стоит желание производителей оптимизировать себестоимость, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер «LeStars Маркетинг Консалтинг» Стелла Святская. А оптимизировать ее можно двумя способами: либо снизить качество, либо уменьшить упаковку (так называемая «шринклфляция», англ. shrinkflation).

«В России тренд на уменьшение упаковки начал развиваться в 2008 году, и стал ощущаться особенно остро после ослабления национальной валюты. На фоне затянувшейся рецессии неуверенно чувствуют себя абсолютно все игроки FMCG рынка, а увеличение НДС до 20% лишь осложнило ситуацию»,

— пояснила эксперт.

По ее словам, у покупателей теряется понимание «справедливой цены» товаров, а производители не могут слезть с «промоиглы», так как для них намного дороже будет останавливать производственные мощности, чем продавать товары с минимальной себестоимостью. «В результате получается замкнутый круг, из которого сейчас большинству компаний очень сложно выбраться. FMCG рынок находится в упадке уже с 2015 года, поэтому компании вынуждены принимать меры. Сила перешла от производителей к ритейлерам, и к сожалению, за любые изменения на рынке платит из своего кармана потребитель», — заключает Святская.

Тем не менее для защиты интересов потребителей необходимо вмешательство контролирующих органов, указывает она. На запрос «Газеты.Ru» в Роспотребнадзоре на момент написания материала не ответили.

К сожалению, с такой неприязнью воспринятая российскими потребителями — судя по опросу ВЦИОМ — тенденция будет лишь набирать обороты из-за тяжелой экономической ситуации и повышения налоговой нагрузки, подчеркивает Святская.

Поэтому покупателям у полки остается лишь внимательнее разглядывать упаковку. А это в свою очередь становится порой необходимостью.

Еще в мае четверть россиян призналась, что экономит на еде, указывали в холдинге РОМИР. По их данным, в апреле 2019 года 24% россиян экономили на покупках продуктов. Доля экономящих на еде россиян по сравнению с предыдущим месяцем заметно выросла. Так, еще в марте в еде ради экономии ограничивали себя 17%. В качестве аргумента здесь выступает и официальная статистика. По данным Росстата, реальные доходы населения падают пятый год, и в ближайшее время предпосылок для их роста опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не видят.