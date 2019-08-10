Уолтоны и Дюма: Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира. На первом месте рейтинга, как и в прошлом году, — семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart,

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За минувшие 12 месяцев состояние семьи увеличивалось на $70 тысяч в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в сутки.

В общей сложности за год ее капитал вырос на $39 млрд до $190,5 млрд.

Wal-Mart Stores Inc. управляет почти 9 тысячами магазинов в 15 странах мира. В Китае, например, ведущем сейчас торговую войну с США, этот ритейлер представлен едва ли не во всех крупных городах. Более того, там магазины этой сети совмещены с футкортами и развлекательными центрами и являются центрами общественного досуга.

В Россию Wal-Mart Stores Inc. пыталась прийти несколько раз, начиная с 2002 года. Представители сети участвовали в торговых конференциях и встречались с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. Но не срослось. Затем в 2008 году ритейлер пытался войти в РФ через покупку одного из местных игроков рынка, но сделка не состоялась, потому что грянул глобальный экономический кризис.

Есть ли жизнь на Марсе

На втором месте рейтинга — наследники Фрэнка Марса, основавшего кондитерскую компанию Mars.

Компания Mars Inc. полностью принадлежит семье, чье состояние выросло за год на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

Третья строчка в этом году досталась братьям Чарльзу и Дэвиду Кохам. Их отец основал в США в Канзасе корпорацию Koch Industries. Кох-старший разработал новый способ нефтепереработки. Но сейчас эта компания занимается несколькими видами бизнеса (химическое производство, изготовление пластмасс) и инвестициями.

Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на $25 млрд — до $125 млрд. В прошлогоднем рейтинге Кохи занимали вторую строчку рейтинга.

Пивовары, фармацевты, нефтепереработчики...

На четвертом месте — члены многотысячной (порядка 15 тысяч человек) королевской семьи, правящей династии Саудовской Аравии — Аль-Сауд. С состоянием в $100 млрд.

В пятерку лидеров входят братья Ален и Жерар Вертхаймеры — наследники основателя Дома моды Chanel. Их состояние составляет $57,6 млрд.

В десятку богатейших семей также вошли Дюма, которым принадлежит Дом моды Hermes ($53,1 млрд). А также семьи бельгийских пивоваров, немецких фармацевтов, индусских нефтепереработчиков и других.

Общее состояние 25 самых богатых семей мира Bloomberg оценило в $1,4 трлн.

Ранее агентство рассказало, как богатейшие люди мира теряют свои капиталы. Понедельник 6 августа оказался худшим днем для фондовых рынков с начала 2019 года. Это произошло из-за нового витка торговой войны между Китаем и США. В результате на мировых площадках начались распродажи. В числе пострадавших оказались богатейшие люди мира, активы которых из-за падения котировок сократились на миллиарды долларов.

В черный понедельник 500 богатейших людей Земли потеряли $117 млрд или 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Состояния 21 человека из этого списка уменьшились более чем на $1 млрд каждое.

Больше всех потерял основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос — $3,4 млрд убытков. При этом он, несмотря на такие потери и официальный развод с Маккензи Безос, которой присудили порядка 19,7 млн акций компании, остался самым богатым человеком на планете. Его состояние оценивается в $110 млрд.

Также в пятерке самых пострадавших — владелец Louis Vuitton, «король люкса» Бернар Арно (минус $3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус $2,8), основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани (минус $2,4 млрд), а также создатель Microsoft Билл Гейтс (минус $2 млрд).

Журнал Forbes приводил тогда другие данные. По данным издания, только 18 миллиардеров потеряли по итогам дня около $1 млрд.

Причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая. Американский рынок накануне закрылся практически весь в красной зоне, показывал рост лишь «индикатор страха» рынка — индекс волатильности VIX. Торговая война между странами тянется уже второй год. Она обострились в мае после 11-го раунда консультаций. Стороны взаимно повысили ввозные пошлины.