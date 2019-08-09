«У Пекина есть козырь»: что сделает Китай с долгом США

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар. Американский президент Дональд Трамп назвал Китай «валютным манипулятором», тем самым обострив конфликт. Произошедшее событие потрясло мировые рынки, которые падали 6 дней подряд.

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В итоге спад угрожает сейчас всей глобальной экономике. Но Китай не стал сидеть сложа руки и уступать давлению со стороны США. КНР заявила о готовности к борьбе, если она необходима.

В торговой войне между США и Китаем может наступить момент активной эскалации конфликта, считает телеканал CNN.

«В рукаве у Пекина есть козырь: Китай является крупнейшим кредитором американского правительства. Теоретически Китай может вызвать панику на рынке госдолга США, если избавится от части казначейских ценных бумаг США – ведь Китай владеет этими бумагами на общую сумму на $1,1 трлн.

В этом случае цены на казначейские облигации рухнут, процентные ставки на рынке США вырастут, что вызовет резкий рост американских займов», — пишут американские издания.

«Сейчас обе стороны конфликта повышают взаимное давление с целью продавливания своих интересов. Вероятно, обе страны понимают деструктивный характер воздействия полноценной торговой войны на свои экономики», -— отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Впрочем, эксперт считает, что КНР все-таки будет использовать этот инструмент в весьма ограниченном масштабе.

Возможность сбросить пакет государственных бумаг США у Китая есть – просто в силу размера вложений Китая в облигации, соглашается директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

При этом он подчеркивает, что важен сам факт такой возможности при эскалации конфликта – а не ее применение в больших масштабах. По словам Антона Табаха, Китай будет таким образом давить на Трампа.

«Проверено, это работает. При необходимости у ФРС есть меню возможностей противостоять таким атакам на рынок, но опять-таки скорее будет использована угроза, а не реальные действия»,

— считает эксперт.

При критическом уровне эскалации конфликта, если Пекин все же решится на продажу, то объем UST более чем на $1,1 трлн, которым сейчас владеет Китай, может быть выкуплен ФРС, отмечает Покатович. И это как минимум существенно ослабит доллар. Есть и другие более далеко идущие прогнозы, что это потянет за собой сбор американских бумаг и другими держателями долга и крах доллара.

Однако есть веские причины, по которым Китай вряд ли когда-нибудь прибегнет к продаже американского госдолга.

Во-первых, это может не дать желаемого эффекта, хотя и затормозит экономический рост США. А во-вторых, сброс госдолга США может негативно отразиться на собственной экономике Китая, так как в случае этой операции уменьшится приток в Китай иностранной валюты.

Дополнительным фактором, почему Китай не станет продавать американские облигации, является отсутствие хороших альтернатив для размещения безразмерных китайских резервов,

говорит Антон Табах.

«Наш российский ЦБ может вывести свои резервы из бумаг США и уйти в юань и золото, а вот китайский выход на рынок золота гарантированно дестабилизирует рынок, а перспектива вложений в рублевые бумаги для Китая — больше умозрительна, чем реальна», — полагает аналитик.

Скорее всего, КНР спровоцирует новое контролируемое падение юаня, что позволит ослабить давление на экономику и не допустить оттока капитала из страны.

Существенное ослабление юаня, например, до уровней 8 юаней за доллар, отразится укреплением курса доллара к большинству валют в мире, что может нанести удар по всему американскому экспорту, говорит Покатович.

Он считает, что в КНР в полной мере понимают, что долгосрочное сопротивление Штатам вряд ли принесет какие-либо положительные результаты для китайской экономики, перед которой и без торговых войн сейчас стоит множество вызовов.

«Именно данный базис позволяет нам ожидать, что сделка все же будет заключена, но не в этом году. Вопрос того, каким образом Китай будет соблюдать договорённости, вероятно, останется открытым на долгосрочную перспективу», — резюмирует аналитик.