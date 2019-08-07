«Веганам запретили мясо по пятницам»: какими будут санкции

— Часто упоминают, что торговая война США и Китая неизбежно отразится на экономике России через снижение объема покупаемых Китаем у нас энергоресурсов. Скажите, есть уже сигналы того, что объем отечественного экспорта в Китай падает?

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— Пока что российско-китайская торговля бодро растет – и в прошлом году преодолела досанкционные показатели. В 2013 году она составила $89 млрд, в 2016 – $66 млрд, в 2018 – $107 млрд.

В конце 2019 года начнутся поставки по трубопроводу «Сила Сибири», который будет осуществлять поставки газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что экспорт из России будет увеличиваться, особенно в части поставок энергоносителей.

Плюс торговая война может дать шанс российским производителям агропродукции — американские продукты покупать перестанут из-за ведения повышенных тарифов, а у наших появится шанс закрепиться на рынках Китая.

— Учитывая нынешние реалии, далеко ли экономике Китая до кризиса? Как оценить то, что происходит в КНР?

Несмотря на то, что официальные данные по ВВП Китая указали на умеренное замедление экономического роста до 6,7% роста, два из основных компонентов так называемого индекса Ли Кэцяна (грузооборот и производство электроэнергии) выросли более чем на 10% за год.



Индекс Ли Кэцяна отражает динамику потребления электроэнергии, грузовых железнодорожных перевозок и новых кредитов, выданных банками. И этот индикатор не указывает на замедление китайской экономики.



В настоящее время этот индикатор не указывает на замедление роста в Китае.





--Темпы роста экономика Китая начала снижать уже давно. Вопрос в том, можно ли верить даже тем показателям, которые публикуют китайские власти. Можно смотреть на так называемый индекс Ли Кэцяна: объем перевозок, потребляемое электричество, объем выданных кредитов.

Сейчас все зависит от того, смогут ли китайские власти вовремя и правильно реформировать модель роста экономики КНР, стимулировать внутреннее потребление и решить проблему внутреннего долга.

— Как кризис в Китае скажется на мировом рынке — на торговле, на циркуляции активов, на промышленном росте, на потреблении?

— Китай – первый торговый партнер США, если там начнется кризис – плохо будет всем. Рост цен для потребителей, разрыв производственных цепочек, распад сложившихся финансовых рынков – появление слабо сообщающихся сегментов, что противоречит 40 годам, которые были потрачены на глобализацию и интеграцию… Ну и как следствие — все потребители будут беднее.

— Пойдет ли Китай ради торгового соглашения с США на отказ от основополагающих принципов своей экономики, например, откажется ли он от мер господдержки предприятиям и от практики девальвации юаня? Ведь до этого Китая не раз заявлял, что не поступится своими принципами. Но до сего момента США так жестко и не облагали Китай пошлинами.

— Пока, судя по всему, Пекин прогибаться не собирается – юань уже ослабили на 2,3% за три дня. Меры, которые будет проталкивать Китай, чтобы договорится с Белым домом, будут касаться закупок большего количества американских товаров и постепенного снятия барьеров для иностранных компаний по входу на рынок КНР.

Однако многое зависит от шагов лично Дональда Трампа и его команды.

— Как угроза введения вторичных санкций против компаний, сотрудничающих с России, или строительства «Северного потока — 2», — могут сказаться на перспективах сотрудничества России и Китая и на снижении нашего товарооборота?

— Китай официально санкции не поддерживает, но все равно обращает на них внимание. Пока серьезно к ним относятся, в основном, в частных коммерческих банках, которые порой отказывают физическим лицам из России даже в обмене валюты, ссылаясь на санкции.

Энергетическое сотрудничество России и Китая идет при поддержке государственных банков развития КНР. Это — Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Эти банки на санкции смотрят не так серьезно и выполняют курс на сближение наших стран. Но и под заведомо невыгодные Пекину проекты, конечно, денег не дадут даже «карманные» банки китайского правительства. В Китае работает только комбинация политической логики и экономической выгоды. Именно так китайские инвесторы заходят в российские арктические проекты, подпадающие под санкции, например, Ямал СПГ.

— Как вы оцениваете перспективу введения запрета со стороны США на покупку российских ОФЗ?

— Как крайне маловероятную. Разговоры идут уже второй год, но их интенсивность спадает. Более того, Россия постепенно уходит из центра американской политической повестки. Санкции, введенные в рамках второго раунда «ответок» на дело Скрипалей, носят декоративный характер.

По аналогии — веганам запретили покупать мясо по пятницам.

Россия и госкомпании сейчас и в ближайшие пару лет не нуждаются в заимствованиях в долларах, а при необходимости будут найдены обходные пути – времени достаточно.

— Как быстро может начаться после вступления второго пакета санкций по делу Скрипалей выход из российских ценных бумаг?

— Вследствие пакета – вряд ли, он не про это. Даже их применимость к суверенным евро облигациям не очевидна. Более того, евробонды сконцентрированы у российских или квазироссийских владельцев, которым американские санкции нерелевантны.

Куда большее значение будет иметь волатильность на развивающихся рынках, цены на нефть, ситуация с китайско-американской торговой войной, а не драки бумажными мечами американских конгрессменов.

— Это будет, на ваш взгляд, медленный процесс или достаточно активный? И как на продажу бумаг будет реагировать рубль?

– Сложно реагировать на то, чего нет. При этом рубль будет реагировать на действительно значимые вещи, упомянутые ранее. Кроме того, влияние окажут снижение ставок ЦБ РФ и объемы закупок иностранной валюты для ФНБ в среднем на сумму несколько миллиардов долларов в месяц. Впрочем, по опыту прошлого года, закупки будут приостановлены в случае сильной дестабилизации рынка.