«Веганам запретили мясо по пятницам»: какими будут санкции

Эксперт считает, что санкции США против РФ носят «декоративный характер»

Анонсированные недавно санкции США против России носят скорее «декоративный характер»: это как «веганам запретить покупать мясо по пятницам», заявил в интервью «Газете.Ru» директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Россия в ближайшие пару лет не нуждается в заимствованиях в долларах, а при необходимости будут найдены обходные пути, уверен он. Впрочем, торговая война между Пекином и Вашингтоном, хотя и дает шанс Москве нарастить сотрудничество с КНР, однако ударит по всем странам, в том числе и по России.

— Часто упоминают, что торговая война США и Китая неизбежно отразится на экономике России через снижение объема покупаемых Китаем у нас энергоресурсов. Скажите, есть уже сигналы того, что объем отечественного экспорта в Китай падает?

— Пока что российско-китайская торговля бодро растет – и в прошлом году преодолела досанкционные показатели. В 2013 году она составила $89 млрд, в 2016 – $66 млрд, в 2018 – $107 млрд.

В конце 2019 года начнутся поставки по трубопроводу «Сила Сибири», который будет осуществлять поставки газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что экспорт из России будет увеличиваться, особенно в части поставок энергоносителей.

Плюс торговая война может дать шанс российским производителям агропродукции — американские продукты покупать перестанут из-за ведения повышенных тарифов, а у наших появится шанс закрепиться на рынках Китая.

— Учитывая нынешние реалии, далеко ли экономике Китая до кризиса? Как оценить то, что происходит в КНР?

Несмотря на то, что официальные данные по ВВП Китая указали на умеренное замедление экономического роста до 6,7% роста, два из основных компонентов так называемого индекса Ли Кэцяна (грузооборот и производство электроэнергии) выросли более чем на 10% за год.

Индекс Ли Кэцяна отражает динамику потребления электроэнергии, грузовых железнодорожных перевозок и новых кредитов, выданных банками. И этот индикатор не указывает на замедление китайской экономики.

В настоящее время этот индикатор не указывает на замедление роста в Китае.

--Темпы роста экономика Китая начала снижать уже давно. Вопрос в том, можно ли верить даже тем показателям, которые публикуют китайские власти. Можно смотреть на так называемый индекс Ли Кэцяна: объем перевозок, потребляемое электричество, объем выданных кредитов.

Сейчас все зависит от того, смогут ли китайские власти вовремя и правильно реформировать модель роста экономики КНР, стимулировать внутреннее потребление и решить проблему внутреннего долга.

— Как кризис в Китае скажется на мировом рынке — на торговле, на циркуляции активов, на промышленном росте, на потреблении?

— Китай – первый торговый партнер США, если там начнется кризис – плохо будет всем. Рост цен для потребителей, разрыв производственных цепочек, распад сложившихся финансовых рынков – появление слабо сообщающихся сегментов, что противоречит 40 годам, которые были потрачены на глобализацию и интеграцию… Ну и как следствие — все потребители будут беднее.

— Пойдет ли Китай ради торгового соглашения с США на отказ от основополагающих принципов своей экономики, например, откажется ли он от мер господдержки предприятиям и от практики девальвации юаня? Ведь до этого Китая не раз заявлял, что не поступится своими принципами. Но до сего момента США так жестко и не облагали Китай пошлинами.

— Пока, судя по всему, Пекин прогибаться не собирается – юань уже ослабили на 2,3% за три дня. Меры, которые будет проталкивать Китай, чтобы договорится с Белым домом, будут касаться закупок большего количества американских товаров и постепенного снятия барьеров для иностранных компаний по входу на рынок КНР.

Однако многое зависит от шагов лично Дональда Трампа и его команды.

— Как угроза введения вторичных санкций против компаний, сотрудничающих с России, или строительства «Северного потока — 2», — могут сказаться на перспективах сотрудничества России и Китая и на снижении нашего товарооборота?

— Китай официально санкции не поддерживает, но все равно обращает на них внимание. Пока серьезно к ним относятся, в основном, в частных коммерческих банках, которые порой отказывают физическим лицам из России даже в обмене валюты, ссылаясь на санкции.

Энергетическое сотрудничество России и Китая идет при поддержке государственных банков развития КНР. Это — Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Эти банки на санкции смотрят не так серьезно и выполняют курс на сближение наших стран. Но и под заведомо невыгодные Пекину проекты, конечно, денег не дадут даже «карманные» банки китайского правительства. В Китае работает только комбинация политической логики и экономической выгоды. Именно так китайские инвесторы заходят в российские арктические проекты, подпадающие под санкции, например, Ямал СПГ.

— Как вы оцениваете перспективу введения запрета со стороны США на покупку российских ОФЗ?

— Как крайне маловероятную. Разговоры идут уже второй год, но их интенсивность спадает. Более того, Россия постепенно уходит из центра американской политической повестки. Санкции, введенные в рамках второго раунда «ответок» на дело Скрипалей, носят декоративный характер.

По аналогии — веганам запретили покупать мясо по пятницам.

Россия и госкомпании сейчас и в ближайшие пару лет не нуждаются в заимствованиях в долларах, а при необходимости будут найдены обходные пути – времени достаточно.

— Как быстро может начаться после вступления второго пакета санкций по делу Скрипалей выход из российских ценных бумаг?

— Вследствие пакета – вряд ли, он не про это. Даже их применимость к суверенным евро облигациям не очевидна. Более того, евробонды сконцентрированы у российских или квазироссийских владельцев, которым американские санкции нерелевантны.

Куда большее значение будет иметь волатильность на развивающихся рынках, цены на нефть, ситуация с китайско-американской торговой войной, а не драки бумажными мечами американских конгрессменов.

— Это будет, на ваш взгляд, медленный процесс или достаточно активный? И как на продажу бумаг будет реагировать рубль?

– Сложно реагировать на то, чего нет. При этом рубль будет реагировать на действительно значимые вещи, упомянутые ранее. Кроме того, влияние окажут снижение ставок ЦБ РФ и объемы закупок иностранной валюты для ФНБ в среднем на сумму несколько миллиардов долларов в месяц. Впрочем, по опыту прошлого года, закупки будут приостановлены в случае сильной дестабилизации рынка.

Мнения

Анастасия Миронова
Анастасия Миронова
08.08.2019
Ударили по Грузии, попали по своим
Андрей Десницкий
Андрей Десницкий
07.08.2019
Война со здравым смыслом
Андрей Колесников
Андрей Колесников
06.08.2019
Твердая рука, железный протез
Георгий Бовт
Георгий Бовт
05.08.2019
Нецелесообразные люди. Вычеркиваем
Марина Ярдаева
Марина Ярдаева
04.08.2019
Дивная печальная сказка
Алла Боголепова
Алла Боголепова
03.08.2019
Идеальный Витюша и его мама
Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев
02.08.2019
Медицина не лечится
Семен Новопрудский
Семен Новопрудский
31.07.2019
Любовь из-под дубинки
Алексей Сахнин
Алексей Сахнин
31.07.2019
Новый русский фундаментализм
Юлия Меламед
Юлия Меламед
30.07.2019
Родина в лесах лучше Венеры в мехах
Алена Солнцева
Алена Солнцева
28.07.2019
А потом пришли клоуны: анатомия популизма
Дмитрий Воденников
Дмитрий Воденников
27.07.2019
Кто-кто? Билан в пальто
Денис Драгунский
Денис Драгунский
26.07.2019
Грабеж и паника: как у нас проводят денежные реформы
Михаил Захаров
Михаил Захаров
24.07.2019
Слуги народа из ниоткуда
Елизавета Александрова-Зорина
Елизавета Александрова-Зорина
21.07.2019
В поисках несчастья: комплекс мигранта
Ольга Андреева
Ольга Андреева
10.07.2019
Дахусим: мат как духовная скрепа
Арег Галстян
Арег Галстян
04.07.2019
Что в лобби, что по лбу: почему Трамп — не наш
Валерий Соловей
Валерий Соловей
21.06.2019
Как я подорвал стабильность России
Максим Малявин
Максим Малявин
09.06.2019
Без паники на «Титанике»
Екатерина Винокурова
Екатерина Винокурова
11.12.2018
На лабутенах, на...
Александр Латкин
Александр Латкин
14.11.2018
Где мой кусок Родины?
Александр Братерский
Александр Братерский
04.10.2018
Напрасная юность: ради чего горел Белый дом
Сергей Беляков
Сергей Беляков
10.08.2018
Страна, которую мы не знаем
Дмитрий Карцев
Дмитрий Карцев
26.04.2018
Кремльнаш
Олег Матвейчев
Олег Матвейчев
16.03.2018
Ударить ракетами по коррупции!
 
 