Обязательства перед СНГ: названа сумма долга Украины

В МИД России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 млн рублей, пишут «Известия». Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году.

«На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей»,

— указали в ведомстве.

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Размер задолженности перед содружеством и порядок ее погашения определяет совет глав правительств СНГ, добавили в министерстве.

Формально Украина все еще является участником содружества, поскольку Киев не подавал в исполком СНГ официальных уведомлений о выходе из организации.

«Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях», — сообщили в министерстве.

Украина по-прежнему получает приглашения на заседания высших уставных органов, информацию об их итогах и другое.

«Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет», — указали в МИД России.

В министерстве рассчитывают, что новые власти Украины проявят «прагматический, разумный подход», сохранив членство в содружестве.

Продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей», указали в ведомстве.

В мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Кроме того, он распорядился отозвать представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Для украинцев, как писал бывший президент Украины, членство в СНГ «окончательно ушло в прошлое» и делать там «больше нечего».

В январе 2019 года Украина отказалась от соглашения о поставках товаров между организациями стран СНГ. В украинском Министерстве экономического развития и торговли заявили о том, что соглашение содержало «устаревшее регулирование времен плановой экономики».

Кроме того, в начале года украинские власти объявили о выходе из ряда других соглашений с СНГ: «О межгосударственном обмене экономической информацией», «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности», «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности». К тому же Украина отказалась от договора о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Киев регулярно разрывает соглашения в рамках СНГ. В апреле Украина вышла из соглашения содружества о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники.

В июле правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта. Этот документ помогал избежать многократного взвешивания большегрузов на территориях стран-участниц.

Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев говорил «Известиям», что многие

«эксперты и аналитики, в том числе и украинские, уже неоднократно констатировали, что свертывание связей со странами Содружества может нанести ущерб экономике Украины и ударит по гражданам республики, что, собственно, уже и происходит».

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.

Содружество Независимых Государств действует с 1991 года и является региональной межгосударственной организацией, включающей в себя 11 государств — бывших советских республик. В СНГ вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения (ассоциированный член), Узбекистан и Украина. Кроме того, с 1993 по 2009 годы в СНГ входила и Грузия.

Основные задачи СНГ — сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной областях, создание общего экономического пространства, обеспечение прав и свобод человека, мира и безопасности, борьба с организованной преступностью.