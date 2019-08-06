Все на продажу: что потребует Всемирный банк от Украины

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс впервые посещает Украину с визитом 22-23 августа после того, как 9 апреля занял этот пост. Основным днем в повестке политика будет 23 августа. Тогда Дэвид Малпасс встретится с министром финансов, главой НБУ, мэрами, нардепами, фермерами и представителями банковского и частного сектора.

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Также запланирована встреча с Дэвида Малпасса с президентом страны Владимиром Зеленским.

Судя по официальным комментариям, новый глава Всемирного банка настроен обсуждать план экономических реформ в стране.

«Во время визита господин Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создания новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины»,

— отмечается в пресс-релизе.

Отношение Всемирного банка к стране известно.

В мае Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стране региона. В обнародованном специальном докладе о реализации потенциала экономического роста Украины отмечалось, что страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона», констатировали во Всемирном банке.

В докладе отмечалось, что одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций в украинскую экономику является нарушение принципов свободной конкуренции. А диверсификации экспорта для увеличения в его структуре товаров с высокой добавленной стоимостью препятствует зависимость экономики от экспорта сырья.

Также, по версии экспертов ВБ, мешают украинской экономике развиваться «незавершенные реформы»: из-за этого в стране низкая производительность труда, зависимость от импорта, слабые институты развития и проблемы с интеграцией в глобальную экономику.

При этом Зеленский и его команда уже представили план экономических реформ, как они собираются поднять Украину. В программе целый ряд пунктов. Самые главные из них — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

Правительство в целом нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета, говорил заместитель руководителя офиса президента страны по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Он даже пообещал, что реформа, касающаяся отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель, будет одобрена до конца года. Ее проведение является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Команда президента ранее сообщала, что уже ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной схеме открытия в стране рынка земли.

«Мы ищем наименее болезненный, но наиболее эффективный вариант», — говорил Гончарук о земельной реформе.

Агентство Bloomberg сообщало, что самая либеральная версия реформы может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная — на 0,5 п.п.

Также команда украинского президента говорила об еще одном пункте экономической программы — легализация азартных игр в стране. «Мы легализируем работу казино в пятизвездочных отелях», — предлагал Зеленский.

По словам украинского лидера, такая мера призвана оказать положительное влияние на развитие туризма в регионах, расположенных на побережье Черного моря.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты соглашаются, что проведение земельной реформы и открытие казино ускорят рост ВПП в стране.

Теоретически спрос на землю на Украине будет огромный. Земля в стране необычайно благодатная для сельхозпроизводителей, поскольку в этом регионе отличная почва, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Так что интерес к покупке земли будет у инвесторов точно будет. В их числе, в частности, скорее всего, окажутся китайские и европейские инвесторы, предполагает он.

Однако провести реформу будет очень сложно из-за давления общества. Так, запрет на куплю-продажу земли был введен еще при президенте Леониде Кучме и сохранялся при всех последующих президентах. Это было связано как с интересами игроков внутри страны, так и с настроениями общества, которое воспринимает землю как «общее благо», объяснял заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

При этом в любом случае всех проблем Украины эта реформа явно не решит. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшее время будущее Украины будет зависеть от получения займов западных кредиторов.

«У Украины нет вариантов в такой короткой перспективе, кроме как занять деньги у Международного валютного фонда еще раз», — подчеркивает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Однако «успешное» сотрудничество Украины с МВФ уже привело к тому, что приходится отдавать просто астрономические суммы по нынешним меркам страны, добавляет он.

Напомним, очередной транш от МВФ Украина надеется получить этой осенью. Действующая программа с МВФ рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Министерство финансов Украины в августе опубликовало отчет об итогах выполнения показателей государственного бюджета страны за семь месяцев 2019 года, из которого следовало, что до конца текущего года Киев должен выплатить $6,6 млрд по внутреннему и внешнему государственному долгу.

«Зеленскому будут предлагать деньги, достаточные, чтобы с трудом погасить этот долг. При этом будут выставлять огромное количество условий, которые ему не хотелось бы выполнять», — описывает Брутер ближайшее будущее Украины.