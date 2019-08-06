Поставки из Минска: как Киев может заместить российское дизтопливо

На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

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По его словам, Киев планирует заместить российские поставки импортом топлива из ЕС и Белоруссии.

Герус отметил, что поставки будут осуществляться через Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который увеличит поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре 2019 года до 260 тысяч тонн в месяц.

Также в Киеве рассчитывают на увеличение поставок из Литвы и других стран ЕС.

В целом в августе Украина ожидает снижения импорта дизеля из России в два раза.

По мнению Геруса, в сложившихся условиях Москва является нестабильным поставщиком, а Украина, в свою очередь, не желает зависеть от «волюнтаристских решений».

Вместе с тем представитель президента отметил, что правительство не собирается полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России, поскольку это может вызвать рост розничных цен и негативно сказаться на рядовых потребителях.

Напомним, с 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт большинства товаров российского происхождения, которые поступают в Киев.

В числе товаров под спецпошлинами дизельное топливо и сжиженный газ.

Так, с 1 августа на Украине спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75%, с 1 октября она еще вырастет и достигнет 4%.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа установлена в размере 1,75% с 1 августа, 3% — с 1 октября.

При этом введение спецпошлин не затронуло российский уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическую продукцию.

Решение о введении пошлин было принято еще 15 мая. Кабинет министров Украины на заседании тогда принял соответствующее постановление.

«Сегодня мы примем решение о введении зеркальных санкций против России, мы введем эмбарго на те товары, которые изготавливаются в Украине или которые можно заменить», — говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина.

Москва до этого приняла меры, что сократить поставки своих нефтепродуктов в Киев.

Так, за месяц до введения спецпошлин Украиной — с 1 июля — в России вступил в силу запрет на ввоз на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Он подразумевал, что любая компания, которая захочет производить и поставлять на Украину дизель, бензин или сжиженный углеводородный газ, должна получить разрешение от Минэкономразвития.

В России полагали, что это станет своего рода санкцией и никто поставлять на Украину топливо не будет.

Впрочем, ряд компаний все-таки продолжили это делать.

Однако после введения Украиной спецпошлин в 1 августе и они собираются отказаться от этого.

Так, крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.

Заявление об этом компания сделала через социальную сеть Facebook.

«С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления кабинета министров Украины о «Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины», которым, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива», — говорилось в официальном заявлении компании.

При этом в компании подчеркивали, что дополнительная спецпошлина «делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными».

Wexler Group ведет поиски вариантов диверсификации источников импорта дизельного топлива, говорили в компании.

При этом в Киеве в упор не видят проблем в связи с сокращением российских поставок. На Украине и ранее говорили о том, что никакого дефицита не предвидится.

«Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет… На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты», — писал Андрей Герус ранее в фейсбуке.

По словам эксперта «Финам» Алексея Коренева, в любом случае поставки топлива из ЕС и Белоруссии на Украину будут дороже, чем из России.

«Украина выбирает вместо прямых поставок кривые. Поскольку та же Белоруссия покупает топливо в России, то для Киева она будет продавать его с транспортной наценкой», — отмечает эксперт.

Насколько это будет дороже, будет зависеть от конкретных договоренностей, добавляет он.