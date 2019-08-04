Санкции США: кого коснутся новые ограничения

Минфин США выпустил директиву, которая разъясняет применение новых санкций против суверенного долга России.

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Новые санкции США накладывают ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, однако они коснутся госкомпаний, а также вторичного рынка суверенного долга. Такие объяснения предоставило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Ранее госдепартамент США сообщил, что американским банкам будет запрещено участвовать на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать в валюте российское правительство.

«Директива запрещает банкам США участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также нерублевое долговое финансирование американскими банками»,

— сообщили в минфине.

Кроме того, в рамках вводимых ограничений США выступают «против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд».

Согласно пояснениям, суверенным долгом считаются долговые бумаги, выпущенные министерством финансов РФ и другими министерствами, а также любым агентством или суверенным фондом РФ, ЦБ РФ. При этом к суверенным заемщикам не относятся государственные компании, указано в директиве.

Таким образом, Россия не сможет привлекать банки США к размещениям валютных еврооблигаций. На покупки же на вторичном рынке эти ограничения на распространяются.

Новые санкции распространяются не только на классические банки США, но и на инвесткомпании, клиринговые и трастовые компании, брокеров и дилеров ценных бумаг, дилеров товарных фьючерсов и опционов, торговцев валютой и так далее. Кроме того, ограничения распространяются на зарубежные филиалы американских банков, а также на дочерние компании зарубежных финансовых институтов в США.

Санкции ограничивают Россию в выпуске новых еврооблигаций в долларах США, поскольку долларовые платежи проходят через банк-корреспондент, а банки не могут участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери. Указ касается процедуры введения ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Этот же закон стал юридическим основанием для введения против России первого пакета санкций по «делу Скрипалей» в конце августа 2018 года.

Новые санкции будут действовать как минимум год.

«Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий», которые указаны в законе Соединенных Штатов о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, обратила внимание представитель Госдепартамента.

В частности, чтобы снять санкции, Москве необходимо «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». Помимо этого, российская сторона должна заверить США, что в дальнейшем не будет использовать химоружие, а также «позволит международным инспекторам проверить эти заверения».

Также для снятия ограничительных мер, как заявили в Госдепартаменте, Россия должна произвести «выплату компенсаций жертвам нападения в Солсбери».

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что

Россия может спокойно обойтись без американских займов, а компании и бюджет могут удовлетворить потребности в заемных ресурсах на внутреннем рынке.

По его словам, российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что несмотря на «откровенную провокацию» в деле об отравлении Скрипалей, инцидент во второй раз используют как предлог для антироссийских санкций.

«Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет»,

— заявила Захарова.

В посольстве России в Лондоне указали, обвинения без доказательств и улик послужили причиной введения санкций. Британские власти так и не представили результаты официального расследования в Солсбери, указали в дипмиссии.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Экс-премьер Велкобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что ведомство приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с «делом Скрипалей».