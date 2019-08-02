Слухи о санкциях: что снижает курс рубля

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Расчетами «завтра» на 12.12 мск. курс американской валюты вырос на 67 коп. и составил 65,02 рубля.

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Евро в 12.10 по мск торговался по 72,07 руб. До этого он находился выше этой отметки 28 июня 2019 года.

Впрочем, на момент сдачи заметки по данным московской биржи положение российской валюты несколько скорректировалось.

Так, курс доллара составил на 12.48 мск 64,89 рубля, евро — 72,03 рубля.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что на торги оказал влияние целый ряд факторов. Главный зачинатель новостного фона — президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Напомним, с 27 августа прошлого года против нашей страны действует первый пакет санкционный пакет, который включал в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.

Детали второго «санкционного» пакета пока не раскрываются. Но предполагается, что второй пакет содержит возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.

Агентство Bloomberg утверждает, что второй пакет затрагивает банковский сектор России.

При этом, как отмечают в агентстве Bloomberg, по крайней мере два из предложений — ограничение кредитования и авиасообщения — могут стать поводом для острой ответной реакции российской стороны, что негативно скажется на инвесторах.

Кроме того, действует и китайский фактор. Глава Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, то условия сделки в последующем будут более жесткими.

Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Так, доходность безрисковых бумаг UST'10 провалилась ниже 1,9%. Китайский юань потерял 0,6% с начала торговой сессии в пятницу и сместился к отметке 6,94 против доллара, что может усилить коррекцию валют развивающих рынков.

Также это спровоцировало обвал цен на «черное» золото.

В ходе торгов в четверг, 1 августа, поздно вечером, стоимость барреля просела почти на 8%. В последний раз подобное наблюдалось в июне. Трейдеры объясняли, что это связано с действиями американского лидера, которые увеличивают риски замедления экономики и падения спроса на сырье.

При этом в пятницу, 2 августа, цены на нефть восстанавливаются.

Так, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на 13.06 мск вырос до $61,99 (+2,45%).

Но, как видно, рублю это не помогло.

На общем новостном фоне вполне возможна «эмоциональная» продажа рубля на валютном рынке: под действием санкционного и китайского факторов пара USD/RUB открылась выше 64,5, и этот уровень не выглядит устойчивым ни для одного из санкционных сценариев, пишут в обзоре аналитики «Росбанка».

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также связывает стремительный рост курса евро и доллара с информацией о введении санкций против России по «делу Скрипалей» и с резким падением цены на нефть, которое было зафиксировано 1 августа.

«Рубль не мог на это не отреагировать», — указывает он.

Корректировка валютного курса будет зависеть от дальнейших новостей.

«Падение было сильным, поэтому коррекция вполне вероятна и в нефти, и в рубле. Отскок может быть только на следующей неделе», — отмечает Суверов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Между тем ранее для российской валюты предсказали не самое лучшее будущее.

Так, недавно в сенате США вспоминали и про другие санкции в отношении российских бумаг. Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предлагали буквально на этой неделе президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год. В их числе они прописали также санкции в отношении российского госдолга.

Ранее самый точный прогнозист по версии Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что к концу 2019 года доллар будет стоить 69 рублей. То есть за оставшиеся полгода российская валюта потеряет 9% стоимости.

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый сделался пессимистом.