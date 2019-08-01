Россия и Португалия: сравнение не в нашу пользу

Россию и Португалию нередко сравнивают. Тон ему задал Владимир Путин. В «Независимой газете» он в 1999 году опубликовал программную статью «Россия на рубеже тысячелетий». В ней он поставил весьма конкретную цель — за 15 лет догнать Португалию по уровню среднедушевого ВВП.

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«Вот расчеты экспертов. Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии или Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, — нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год», — писал президент.

Можно сказать, что эту задачу удалось выполнить. Во многом благодаря тому, что темпы роста экономики России после 1999 года почти в два раза превышали темпы роста ВВП Португалии.

Так что по ВВП на душу населения, пересчитанному в долларах США по паритету покупательной способности, нашей стране действительно удалось догнать одну из беднейших стран «старой» Европы.

Так, в 1999 году в Португалии этот показатель был $18 904 против $9 257,7 на жителя нашей страны. По итогам 2013 года показатели почти сравнялись. Они составили $25 643 и $24 298 соответственно.

Экономисты тогда даже приводили интересную закономерность, что в некоторых аспектах страны приблизились друг к другу. И Португалия, и Россия сократили долю аграрного сектора. Так, если в 1999 году доля сельского хозяйства в России составляла 7,4%, то в 2013-м — 3,9%. В Португалии она сократилась с 3,8% до 2,3%.

Впрочем, если взять данные МВФ за 2018 год, то по ВВП на душу населения, пересчитанному в долларах США по паритету покупательной способности, Португалия опять опередила Россию. Так, у нас показатель составил — $29 267, а в Португалии --$32 006.

К тому же, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, «ВВП на душу населения — это один из наших любимых параметров, потому что по нему мы выглядим лучше, чем на самом деле».

Совершенно очевидно, что Португалию по уровню жизни мы не догнали, потому что ВВП на душу населения — это очень абстрактный параметр, который мало отражает качество жизни, говорит он.

«В России очень сильное социальное расслоение. В общем, те параметры, которые получаются средними — часто неплохие. При трансляции на рядового жителя, все оказывается совсем по-другому в отличие от Португалии, где в глубинке явно живут лучше»,

— говорит эксперт.

Так, например, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составляет в России 47,7 тыс. рублей.

Однако самая распространенная зарплата другая. Так, модальное значение, то есть то, которое повторяется с наибольшей частотой, составляет всего 23,5 тысячи рублей. Именно такую зарплату получают 15-20% занятого населения России.

Если брать, например, рост производительности труда и потребительскую корзину российскую минимальную, то мы будем значительно отставать от Португалии, говорит Коренев. Россия окажется где-то в районе Бразилии, Мексики и так далее, отмечает он.

Так, согласно рейтингу по уровню продолжительности жизни населения, рассчитываемого ООН, Португалия в 2018 году находилась на 24 месте с показателем 81,4 года, Россия – лишь на 116-м месте с 71,2 годами.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в Португалии составляет €700. Минимальный размер оплаты труда в России – чуть больше 11 тысяч рублей. Если переводить эту сумму в евро, то окажется €151.

Согласно последним доступным данным рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в России в 2017 году составила всего $26,5 в час. В Португалии же она почти в два раза выше – $40,4.

Туризм дает 14% валового внутреннего продукта Португалии. В стране лето практически круглый год, и погреться сюда приезжают со всей Европы, в том числе богатые жители Германии и Скандинавских стран, США и Канады.

Облюбовали Португалию и россияне, и граждане Восточной Европы — за относительную дешевизну, в том числе. В среднем ежегодный турпоток в Португалию составляет 10 млн человек, то есть это примерно столько же, сколько самих португальцев.

Экономический эффект дает и наплыв в страну знаменитостей мирового уровня. Blоomberg напоминает, что полтора года назад в городок Синтра под Лиссабоном на постоянное место жительства переехала из США поп-дива Мадонна.

Выбор пал на историческое здание Quinta do Relógio.

Звезда купила четырехэтажный дом площадью 1500 квадратных метров (4 спальни и 7 ванных комнат) за $9 млн. Заплатила все налоги и с тех пор ведет тихую жизнь многодетной матери.

Еще из недавних примеров, понятных россиянам, в Португалии проходили съемки фильма «Диван Сталина», режиссером которого выступила актриса Фанни Ардан, а главную роль сыграл Жерар Депардье.

Теперь туристы нередко едут в Португалию по местам «боевой славы» Мадонны и Депардье.

В России нет такого высокого туристического потока. Доходы страны от туризма — менее 4% от ВВП. С привлечением звезд тоже проблемы.

Показателен пример 70-летнего Жерара Депардье, которому у нас дали гражданство «за особый вклад в развитие кинематографа», а заодно и преподнесли ключи от двух квартир. Он сначала уверял всех в своей любви к России и нашей культуре, а потом взял и уехал, продав всю свою недвижимость. В квартире в Саранске он так и не успел пожить. России Депардье предпочел Бельгию.