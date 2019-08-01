Поддержка лари: грузинский ЦБ начал валютные интервенции

На фоне нового падения стоимости национальной валюты — лари — Нацбанк Грузии принялся спасать ситуацию. Так, по данным ЦБ Грузии, курс доллара с 1 августа составил 2,97 лари. Это оказалось новым рекордным уровнем. По сравнению с предыдущим днем торгов курс доллара вырос на 0,0211 лари.

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При этом стоимость евро достигла 3,31 лари.

На этом фоне ЦБ Грузии заявил о вынужденном проведении валютных интервенций с целью прекращения дальнейшего падения курса грузинской валюты.

На такой шаг регулятор пошел, несмотря на то, что в конце июня он отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. В Нацбанке Грузии тогда признавали, что в целом снижение курса лари связано с конфликтом с Москвой.

Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма»,

говорилось в заявлении ЦБ страны.

Напомним, котировки грузинской валюты начали падать на фоне ухудшения отношений между странами, произошедшего после беспорядков, организованных грузинской оппозицией 20 июня перед парламентом в Тбилиси из-за участия депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в Межпарламентской ассамблее православия в качестве председателя Генеральной ассамблеи.

После того, как на фоне конфликта в России запретили полеты в Грузию, официальный Тбилиси стал подсчитывать потери.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить $750 млн, заявлял ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

При этом, хотя новые санкции Москва вводить не стала, официальный Тбилиси продолжает терпеть ущерб. На фоне обесценивающегося лари в Грузии рекордно выросли цены на бензин.

В частности, операторы грузинских автозаправочных станций (АЗС) подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри ($0,02). Так, бензин марки Regular (Аи-92) в сетях АЗС Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, сейчас же его цена — 2,54 лари (0,88 доллара).

Также ожидается, что вслед за бензином подорожают и продукты питания — как минимум на 8-10%.

Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер», отмечает, что ЦБ Грузии нужно было действовать намного раньше, когда курс лари достиг многолетнего максимума 2,81 за доллар.

Тогда регулятор мог начать не с валютных интервенций, а с вербальных и «погасить» ослабление валюты в самом начале.

Нынешнее решение можно назвать запоздалым, считает он.

Лари находится на исторических минимумах, и оценить масштаб возможной девальвации сейчас достаточно сложно.

Учитывая опыт стран постсоветского пространства, таких как Казахстан или Белоруссия, у лари есть возможность подешеветь до 4 единиц грузинской валюты за доллар, несмотря на валютные интервенции со стороны грузинского ЦБ, считает Ковязин.

«Для грузинской экономики, которая по большей части ориентирована на туризм и внутренний спрос, девальвация национальной валюты — серьезная проблема. Туристический сезон в самом разгаре, а российских туристов, которые составляют 30% всего туристического потока, стало намного меньше», — говорит Максим Ковязин.

Республика в целом потеряла в летний сезон тысячи туристов, которые вносили весомый вклад в ВВП страны, поэтому в условиях снижения ключевой ставки ФРС США грузинская валюта продолжает обесцениваться, указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Правильно или нет поступил ЦБ Грузии, начав валютные интервенции, судить сложно, все зависит от того, какой курс национальной валюты хотят видеть монетарные власти страны, поясняет Виктория Ситникова, аналитик «Алор Брокер».

При этом, по ее словам, у Тбилиси практически нет других методов борьбы с падение курса лари, кроме как проведение валютных интервенций.

«Грузия — слишком маленькая страна в экономическом плане, чтобы она была интересна валютным спекулянтам. Поэтому повышение ставки ЦБ не остановит девальвацию валюты и не вызовет приток спекулятивного капитала в страну в погоне за большой доходностью госбумаг», — резюмирует эксперт.