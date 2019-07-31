Сенаторы требуют санкций: что грозит «Северному потоку — 2»

В среду, 31 июля, комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы ввести санкции против лиц и компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.

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Ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода.

Санкции затронут и тех, кто сдает в аренду или обеспечивает техническую поддержку и страхование судов для строительства «Северного потока — 2».

Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.

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Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и демократ Джин Шахин. Межпартийная солидарность при принятии законопроекта — признак высокой проходимости этой законодательной инициативы через парламент в полном составе. А в этом случае, инициаторами выступили как раз представители обеих партий.

«Россия имеет опыт применения энергетики в качестве оружия», — утверждал Круз, призывая коллег подержать его законопроект.

Инициативу по санкциям к «Северному потоку — 2» поддержали 20 членов комитета при двух выступивших против. Тем не менее, ситуация не выглядит однозначной — законопроект может столкнутся с препятствиями по ходу его принятия. Вернее, уже столкнулся.

Ранее сообщалось, что сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода «Северный поток — 2». Как утверждала The Daily Beast, сенатор Пол добился переноса рассмотрения законопроекта в сенатском комитете по иностранным делам.

Издание приводит письмо Пола коллегам-сенаторам, в котором он отмечает, что в текущем виде законопроект нанесет ущерб не России, а партнерам США в Европе.

Сенатор-республиканец Пол обращал внимание коллег на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно строительные компании должны оказаться под санкциями США.

По его словам, это означает, что санкции могут быть введены против предприятий, которые являются либо союзниками США, либо нейтральными партнерами.

«Бессмысленно вредить людям, которые помогают нам оказывать давление на Россию в других областях», — агитировал сенатор.

В частности, укладкой подводной части газопровода занимается компания из Швейцарии, у которой есть бизнес в США, а также итальянская компания, имеющая штаб-квартиру в Техасе.

Речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает морской участок газопровода, а также об итальянской Saipem.

Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.

«Это «шаг бессилия»

The Daily Beast напоминает, что Пол близок к американскому лидеру Дональду Трампу.

Самое интересное, что в августе прошлого года этот сенатор посетил Россию и передал в Кремль письмо от президента США.

«Мне выпала честь передать в администрацию президента Владимира Путина письмо президента Трампа. Письмо подчеркивает важность продолжения сотрудничества в различных сферах, включая борьбу с терроризмом, углубление диалога законодателей и возобновление культурного обмена», — написал Рэнд в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что письмо получено российской стороной.

На рассмотрении сената находится еще один законопроект, уже принятый палатой представителей. Его инициировала группа конгрессменов во главе с республиканцем Адамом Кинзингером. Этот документ фактически содержит предложение ввести санкции не только против «Северного потока — 2», но и против «Турецкого потока».

В России уже оценили законодательную инициативу из США. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что это решение является «шагом бессилия».

Он добавил, что газопровод все равно заработает, поскольку даже если уйдут одни компании, то им на смену придут другие. Об этом сообщает RT.

«Северный поток — 2 » должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и ЕС, в первую очередь с Германией. И в обход транзитных государств, в том числе, Украины, Белоруссии и Польши.

Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за отрицательной позиции Дании. Датчане заявили об опасности роста зависимости Европы от российского газа.

Ранее в среду, 31 июля, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле объявил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. Он уточнил, что 70% трубопровода уже уложено по дну моря.