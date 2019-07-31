Новый перерасчет: как вырастут пенсии работающих

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте ПФР.

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«С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы», — сообщает ПФР.

Иными словами, перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера.

Чем выше зарплата и страховые взносы, уплаченные работодателем, тем больше будет прибавка к пенсии.

Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль 72 копейки.

Согласно предварительной информации Пенсионного фонда, перерасчет получат примерно 14 миллионов человек.

На эти цели в ПФР предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Напомним, с 2016 года россиянам, продолжающим трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, отменили индексацию пенсии. Это решение тогда было принято для того, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда.

Размер индексации рассчитывается с этой даты рассчитывается по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. Стоимость одного балла ежегодно определяет правительство. В 2019 году один балл равен 81,49 рубля.

Поэтому максимальная прибавка для пенсионера в размере 3 баллов составит 244,47 рубля. Чтобы получить ее, зарплата пенсионера должна составлять не менее 20 000 руб.

При этом количество работающих пенсионеров в России сокращается. Так, по данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн. Всего же в России насчитывается около 46 млн пенсионеров.

Хотя прибавка к пенсии для работающих пенсионеров и небольшая, однако для пожилых даже 4-5% является весьма ощутимой суммой,

отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Впрочем, по словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, основная часть пенсионеров, скорее всего, не увидит от прибавки улучшения собственного материального положения.

Такая прибавка не даст возможности российскому пенсионеру полететь в отпуск в теплую страну или купить что-то необходимое для дома, скорее, это будет воспринято как компенсация выпадающих доходов на слишком высокие цены в магазинах, предполагает Жарский.

Пенсия неработающих пенсионеров в январе 2019 года уже была проиндексирована на 7,05%.

При этом, как сообщил накануне Росстат, средний размер пенсии по стране в июне составил 14 тыс. 168 рублей. Об этом говорилось в докладе статистического ведомства «Социально-экономическое положение страны».

В целом рост темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 п.п. по сравнению с маем.

Так, в июне реальные пенсии увеличились на 1,4% против 0,9% в мае. При этом июньский рост показателя стал самым высоким с начала года.

Однако, как поясняли эксперты, ускорение темпов роста реальных пенсий в июне произошло из-за увеличения их у самых бедных пенсионеров после их пересчета.

Пересчет социальных доплат самым бедным пенсионерам поручил произвести президент России Владимир Путин. Об этом он говорил в феврале в послании Федеральному собранию. До этого пенсионеры жаловались, что после индексации пенсий в январе обещанного повышения на 7,05% они так и не дождались.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — говорил Владимир Путин.

Как заявляли в Пенсионном фонде, перерасчет пенсий по новой схеме коснулся 12% неработающих пенсионеров. На это потребуется дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.