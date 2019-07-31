Под бой курантов: когда запустят «Северный поток — 2»

Инвестор «Северного потока — 2» назвал вероятные сроки ввода газопровода. Первый газ будет поставлен к полуночи 31 декабря 2019 года, рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

«Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей. По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки. Мы вынуждены ждать их [датских властей] решения»,

— ответил CEO OMV Райнер Зеле в эфире Bloomberg.

Реклама

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В консорциум по строительству трубопровода помимо австрийской компании OMV входят французская Engie, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Учредитель и владелец контрольного пакета акций является «Газпром».

На дне Балтийского моря уже уложено 70% газопровода. Несмотря на то, что разрешение на строительство еще не получено от Дании, задержек по реализации «Северного потока — 2» не ожидается, подчеркнул Зеле.

Однако еще месяц назад, 26 июня, будучи в Москве глава OMV Райнер Зеле допускал задержки из-за действий Дании, позиция которой пока что остается неизменной.

«Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение», — утверждал Зеле в июне.

Так, Дания до сих пор не выдала разрешения на прокладку газопровода по ее территории.

Ранее было подано в Датское энергетическое агентство три заявки по маршруту газопровода, ни по одной Копенгаген не ответил. Все остальные разрешения в других юрисдикциях, через которые пролегает газопровод из России в Германию, оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 получены.

В январе 2018 года в Копенгагене был принят закон, который предоставляет датскому министерству иностранных дел право налагать вето по политическим мотивам на инфраструктурные проекты, проходящие через территориальные воды. А уже в марте Датское энергетическое агентство (DEA) попросило Nord Stream 2 представить оценку воздействия проекта на окружающую среду.

В пресс-службе Nord Stream 2 «Газете.Ru» ответили, что акционеры и инвесторы нуждаются в правовой определенности, что означает прозрачный и предсказуемый процесс принятия решений, особенно на фоне прогресса в строительстве в водах четырех других стран, через который проходит трубопровод.

«Nord Stream 2 продолжит конструктивную работу с датскими властями для обеспечения своевременного согласования маршрута на континентальном шельфе»,

— говорится в комментарии оператора.

В настоящее время Nord Stream 2 рассматривает прокладку двух маршрутов через исключительную экономическую зону Дании, находящихся «вне юрисдикции МИД Дании», говорилось в ответе на запрос «Газете.Ru». Это маршруты к северо-западу и юго-востоку от Борнхольма.

Между тем издание Financial Times на этой неделе со ссылкой на высокопоставленный источник писала, что если Дания не выдаст разрешение на прокладку газопровода в ее акватории в августе, то сроки реализации будут сорваны, и к новому году газ пущен не будет.

Точно сказать, когда заработает «Северный поток — 2», — нельзя, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Первые поставки газа к новому году, скорее, будут в рамках пусконаладочных работ, но это не говорит о том, что на 1 января «Поток» заработает на полную мощность, заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В любом случае с 1 января 2020 года на полную мощность в 55 млрд кубов «Северный поток — 2» работать не сможет, вполне возможно, что к этому моменту еще будут продолжаться пусконаладочные работы, во время которых как раз и происходит заполнение трубы газом, проведение испытаний, подача давления, то есть первые поставки как раз и идут в рамках пусконаладочных работ»,

— отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Теоретически если Дания не даст свое разрешение на прокладку труб в исключительной экономической зоне до конца текущего года, то пустить газ по новому трубопроводу будет проблематично, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Либо оператор будет проводить пробный пуск не до конечного пункта «Северного потока — 2», а до начала датского участка. Формально это будет означать, что газопровод введен в эксплуатацию, а на практике с момента первого запуска до прокачки реальных объемов может пройти как минимум полгода», — резюмирует Пахомов.