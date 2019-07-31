Ура! Каникулы! Как можно не платить по ипотеке

Клиенты банков с ипотечным кредитом могут получить полугодовую беспроцентную отсрочку от платежей по нему согласно вступившему в силу закону об ипотечных каникулах. Заемщик может не платить по кредиту в этот период либо платить меньше.

Реклама

Каникулы банк предоставляет по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. К таковым относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. На предоставление ипотечных каникул могут также претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных.

Кроме того, должны исполняться другие два условия: ранее положения ипотечного договора по требованию заемщика не изменялись и предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика.

По закону размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

Возможность «выйти на каникулы» касается как кредитов, взятых в рублях, так и в валюте. Максимальный размер кредита ранее был установлен в размере 15 миллионов рублей.

Правом на отсрочку можно будет воспользоваться только один раз по одному кредиту. Срок возврата ипотеки будет продлен на период действия ипотечных каникул.

Кроме того, на время каникул вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

По закону данные об отсутствии платежей во время ипотечных каникул не будут заноситься в кредитную историю. Все договоры должны будут на первой странице содержать информацию о том, что заемщик имеет права на каникулы, а также все условия для этого.

Закон вступает на фоне того, как в прошлые годы в России был отмечен ипотечный бум. Так, по данным Банка России, в 2018 году россияне взяли ипотечных кредитов на более чем 3 трлн рублей, что на 50% больше, чем в 2017 году. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам также подросла — на 11% по сравнению с 2017 годом, до 698,4 млрд руб.

Средняя ставка по ипотеке в течение 2018 года снижалась до 9,41%, но затем она снова начала расти. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала 2018 года, составила 9,56%. В январе 2019-го основные игроки ипотечного рынка подняли ставки примерно до 10%. Президент России Владимир Путин поручил ранее выйти на показатели по ставке ниже 8%.

О необходимости введения ипотечных каникул Путин заявил во время послания к Федеральному собранию. По его мнению, введение этой меры возможно без ущерба для финансовых организаций. Такая отсрочка по выплатам должна быть предусмотрена для россиян, которые временно лишились дохода.

Ипотечные каникулы позволят предотвратить потерю ими жилья, отмечал президент.

«Загонять человека в тупик нельзя, нужны законодательные гарантии», — сказал Путин.

По его словам, гражданам России будет предоставлена возможность «сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее».

В марте глава государства уточнил, что ипотечные каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее.

«По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но мы с вами такой оговорки не сделали. Это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это так, что налоговые каникулы будут распространяться и на выданные ранее ипотечные кредиты», — указывал президент.

Банки и сегодня предоставляют ипотечные каникулы заемщикам в индивидуальном порядке после обращения, однако в каждом банке свои условия и требования. Однако обычно клиент не освобождается от уплаты процентов.

Ранее президент подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Право на такую компенсацию имеют семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Денежная сумма до 450 тысяч рублей будет использована для того, чтобы погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту.