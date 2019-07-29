А денежки сюда: анонимов лишат кошельков

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Как отмечается, речь идет о таких платежных системах, как QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и другие.

Пользователи должны будут идентифицировать свою личность, и только после этого смогут внести туда деньги.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков.

Против нелегального обнала

В свою очередь, нововведения помогут установить личность плательщика, а также заблокировать подозрительные операции.

Эта новация направлена также на противодействие обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения идентификации.

Закон, одобренный Советом Федерации, допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации.

А также при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

В конце февраля в России заработала система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробакном. Ее механизм знаком многим — он предполагает перевод средств на карту от одного физлица другому по номеру телефона. В системе сейчас 12 банков.

Впоследствии к СБП планируют присоединиться еще 40 банков. В первый год работы системы установлены нулевые комиссии.

С начала 2020 года они составят от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — максимальная сумма одной операции.

С помощью СБП клиенты банков смогут делать переводы в одно движение с телефона. При этом отправитель и получатель могут быть клиентами разных банков. Переводить средства можно не только с карты на карту, но и со счета на счет.

Мошенники скажут «спасибо»

В рамках системы «перекидывать» деньги можно в мобильном приложении банка или в интернет-банке. Выбрав функцию перевода по номеру телефона в другой банк, клиент указывает номер получателя, сумму платежа и счет для списания средств. При этом банк получателя можно выбрать из списка или он появится на экране ноутбука или смартфона по умолчанию. Система проверит готовность принять денежный перевод, а отправитель подтверждает операцию кодом по СМС или иным способом.

Наиболее ясным преимуществом быстрых платежей является способность совершать платежи с адекватной быстротой и именно тогда, когда это необходимо, сообщал ранее ЦБ в обзоре о быстрых платежах.

Быстрые платежи выступают в качестве катализатора будущих инноваций в платежной системе, отмечал регулятор.

Вместе с тем мгновенные платежи по номеру телефона, а также по номеру карты или e-mail существуют несколько лет и хорошо знакомы клиентам банков. Cервис p2p-переводов (от англ. person-to-person — «от человека к человеку») предлагает на сегодняшний день большинство кредитных организаций. С их помощью люди легко одалживают друг у друга, дарят деньги, оплачивают услуги.

Перечисление с карты на карту стало привычным делом для россиян. В прошлом году россияне перевели друг другу более 20 трлн рублей.

Объем банковских переводов граждан друг другу в 2018 году вырос в среднем вдвое.

Согласно данным компании Frank RG, cамыми востребованными для пользователей являются переводы по номеру телефона, далее следует переводы по номеру карты и по ФИО. Средний чек перевода в банковском сервисе — 5000 рублей.

Создание системы быстрых платежей требует особого внимания к безопасности и возможному мошенничеству, отмечал ЦБ в обзоре, посвященному быстрым платежам.

Однако пока к защищенности остаются вопросы. Ранее «Ведомости» обнаружили, что в рамках СБП можно проверить, в каких банках у получателя денег есть счета — достаточно ввести номер телефона. Это нарушает закон о банковской тайне И угрожает безопасности клиента. Информация о банках, где у людей есть счета, упрощает мошенничество.