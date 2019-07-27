Открыть небо: украинцы просят вернуть рейсы в Москву

Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс агентству «РИА Новости».

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По его словам, восстановление железнодорожного сообщения, прежде всего, выгодно Киеву, поскольку позволит украинцам добираться до курортов на полуострове более комфортно. Для этого необходимо «политическое решение». По словам чиновника, также нужно восстановить демонтированную железнодорожную ветку в Херсонской области, которая граничит с Крымом — а сделать это трудно из-за экономических проблем на Украине.

«Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать», — ответил Фикс.

Тему возобновления железнодорожного сообщения с Россией открыли сами украинцы. Так, 25 июля появилась петиция, в которой бывший житель Севастополя Ростислав Кохно предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым. По его словам, в настоящее время ездить на полуостров дорого и долго. Обратившийся к украинским властям житель указал, что движение поездов необходимо восстановить до пуска пассажирских поездов по Крымскому мосту. Впервые через Керченский пролив пассажирский поезд отправится 8 декабря 2019 года. Первые два поезда двинутся по направлению Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

«Для этого [возобновления сообщения] не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена. Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Потому что если потянуть с этим еще, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны»,

— написал автор петиции.

По словам украинца, в настоящее время многие вынуждены переплачивать и пользоваться услугами «нелегальных перевозчиков», чтобы доехать до родных, например. Кохно поинтересовался у Зеленского, почему украинский народ должен страдать из-за гордости экс-президента Петра Порошенко, который всегда был против диалога с РФ.

«Надо кардинально менять подход к этой проблеме», — заключил Кохно.

На момент написания материала под петицией Кохно подписались более 140 человек при необходимых 25 тыс. Cбор подписей продлится еще 91 день.

Инициативу возобновления железнодорожного сообщения успели прокомментировали в российской Госдуме. Там выразили надежду на то, что «глупая железнодорожная блокада» Крыма будет отменена.

«Надеюсь, что господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания, которые он давал, и будут восстановлены дружественные отношения с Россией. Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти», — ответил «РИА Новостям» депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Ранее на Украине выступали совсем с другими предложениями, предлагая полностью отказаться от железнодорожного сообщения с Россией.

В мае украинские власти дали сигнал, что запрещать поезда между Киевом и Москвой не будут — ведь поток в Россию и так снижается. Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ж/д сообщение между Россией и Украиной исчезает само по себе, поскольку «возить воздух не имеет смысла».

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным», — хвастался Владимир Омелян.

Омелян уже прославился резкими комментариями по этой теме, Так, анонсируя ограничения транспортного сообщения с Россией еще в 2018 году, он завил, что «в Москву будут только медведи ходить».

Между тем позднее стало известно о еще одной просьбе к нынешнему президенту Украины. Украинского лидера попросили возобновить авиасообщение с Россией.

По словам автора петиции Виктории Темченко, из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей. На момент написания материала под петицией подписались менее 100 человек.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015-м году. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полетов. Это вызвано необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на якобы агрессивные действия России, заявляли в Киеве.