Санкции после «Брекзита»: что Джонсон готовит для России

Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Великобритании, официально стал премьер-министром страны. И если в Великобритании заняты подсчетом возможных убытков в связи с его назначением, поскольку политик выступает за Brexit без соглашения с ЕС, то в России строят догадки о том, что будет в двусторонних отношениях.

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Нового премьер-министра страны многое связывает с Москвой. Так, у Джонсона есть российские корни. Он ездил в 2017-м году в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, став первым главой британской дипломатии за пять лет, который посетил нашу страну.

Кроме того, известно, что Борис Джонсон тесно общался с русским банкиром Александром Лебедевым и устраивал благотворительные вечера. С его сыном Евгением, управляющим издания Evening Standard, однажды даже, переодевшись в бродягу, новый премьер-министр ночевал в спальном мешке в центре Лондона у собора Святого Павла. Газета как раз проводила благотворительную кампанию в поддержку бывших британских военнослужащих. Многие из них страдают «афганским синдромом» и не могут найти нормальную работу, поэтому оказываются на улице.

Когда Джонсон занимал пост мэра Лондона, в городе начали ежегодно устраивать празднования русской Масленицы. Традиция продолжается до сих пор.

Однако все это не мешало Борису Джонсону последовательно выступать за ужесточение санкций в отношении России.

«Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры», — подчеркивал Джонсон в 2016 году.

После отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Борис Джонсон был первым, кто фактически обвинил в случившемся президента России Владимира Путина. И именно он настоял на высылке российских дипломатов после этого, а также договорился об аналогичных высылках из США и ЕС.

Джонсон даже написал ответ на интервью Путина в FT о кризисе мирового либерализма. В нем он цитировал данные Росстата о том, что 12% россиян приходится ходить в туалет на улице.

Тем не менее, президент России уже направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Это даже дало повод пошутить и журналисту Владимиру Соловьеву.

«Зеленскому стало еще обиднее», — написал Соловьев в твиттере, комментируя новость о поздравлении российского президента.

В мае РИА «Новости» сообщали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, собирается ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил, что Путин поздравит украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе и с первыми успехами в деле нормализации отношений между Россией и Украиной.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в целом Борис Джонсон — фигура весьма противоречивая.

Он неоднократно нелестно отзывался в адрес нашей страны, а также критиковал некоторые страны ЕС за «мягкость» по отношению к Москве. При этом он Джонсон одновременно высказывался в поддержку диалога с Россией и выступал за сотрудничество в определенных отраслях, добавляет Абрамов.

«Назначение Бориса Джонсона на этот пост является пока неоднозначным сигналом для российских олигархов, имеющих бизнес, недвижимость или иные активы в Великобритании», — соглашается партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

Так, по его словам, наиболее влиятельные российские бизнесмены из списка Forbes и так уже подверглись серьезным ограничениям в своей деятельности в Великобритании не только из-за цепной реакции от американских санкций, но и из-за дела по отравлению Скрипалей. В частности, Лондон приостановил в отношении них программу выдачи так называемых «золотых виз» типа Tier1. Ранее их давали на три года за вложения в британскую экономику свыше 2 млн фунтов.

Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) еще в начале этого года начало проверку данных о доходах 140 богатых людей, проживающих в Великобритании, многие из которых являются россиянами, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник в NCA.

В поле зрения NCA попали граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов и насчитывает миллионы, сказал источник. «Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года», — сообщил он.

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — добавил собеседник.

При этом напряженные двусторонние отношения привели к тому, что меньше богатых россиян стали отправлять своих детей в британские частные школы. В британском парламенте такое развитие событий связали с возросшей напряжённостью в отношениях между Лондоном и Москвой, писало издание The Times в середине 2018 года.

Исследование Совета частных школ, в который входит 1,3 тыс. подобных образовательных учреждений, зафиксировало падение численности обучающихся в Великобритании россиян за последние три года. В 2015 году в британских частных школах находились 3611 россиян, однако последнее исследование показало, что их количество уменьшилось до 2806.

Поскольку исследование были проведено в январе 2018 года, оно не отражало эффекта от отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также высылки 23 российских дипломатов.

«Власти Британии при желании могут создать все условия для того, чтобы изъять у российских олигархов оставшиеся активы в Лондоне», — резюмирует Павел Иккерт.

Впрочем, совсем не факт, что у Бориса Джонсона хватит на это сил. Сейчас перед новым премьером стоит достаточно внутренних и внешних проблем экономики страны, связанных в первую очередь с последствиями Brexit, добавляет он.