Катастрофа близко: Украину обрекли на вымирание

Международный валютный фонд рисует весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ.

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Уже через 10 лет — к 2030-му — Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%, отмечает фонд.

Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55-64 и лишь 26,6% трудоспособных женщин.

МВФ советует украинским властям активнее привлекать к работе более взрослое население — например, женщин старше 35 лет и мужчин старше 55.

Для нормализации ситуации также необходимо повышать пенсионный возраст. В настоящее время установленный законом пенсионный возраст на Украине для мужчины составляет 60 лет, для женщин — 57.

Кроме того, Киеву нужно разрабатывать меры для повышения квалификации работников, советует МВФ.

Официальные статистические данные подтверждают, что население на Украине сокращается и стареет. Рождаемость не покрывает естественную убыль.

Так, согласно февральским данным Госстата Украины, за 2018 год численность населения страны уменьшилась на 233,2 тыс. человек. При этом темпы сокращения опередили показатели 2017 года. Смертность почти в два раза превысила рождаемость в прошлом году. На 100 умерших украинцев приходится 57 новорожденных, сообщало ведомство.

Другие прогнозы будущей численности населения Украины также не сулят ничего хорошего.

Оценка ООН касается всего населения Украины. К 2050 году оно сократится на 7 млн человек — до 35 млн, считают в ООН. По состоянию на 1 мая 2019 года в Украине проживают чуть более 42 млн человек, свидетельствует сайт Госстата.

При этом украинцы будет жить в условиях высокой инфляции и замедления темпов экономического роста.

В частности, аналитики ожидают по итогам 2019 года инфляцию на уровне 9% в стране. На Украине уже фиксируется стремительное подорожание продуктов, также увеличиваются траты на коммунальные платежи.

Например, за полгода овощная корзина в стране подскочила в цене на 52%, стоимость набора продуктов для борща выросла на 55%, сообщал в июле гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. В набор входит по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.

Растут цены не только на продукты, но и на услуги ЖКХ. Например, с первым днем лета газ для населения подорожал на 5,2%, писали украинские СМИ со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины и НАК «Нафтогаз Украины». В июне газ продавался по 6,3 тыс. гривен (15,3 тыс. рублей или $244) за 1 тыс. кубометров без НДС, транспортировки и распределения, однако конечная стоимость выше и отличается по каждой области. До 1 мая цена с учетом НДС и транспортировки была на уровне 8,5 тыс. гривен (20,6 тыс. рублей или $329,8) за тысячу кубометров.

К выборам в Верховную раду, которые прошли 21 июля, компания «Нафтогаз» снизила цену на газ в июле для нужд населения на 11,7%, до 4,9 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, говорилось в официальном сообщении компании от 15 июля.

Но как ситуация с «предвыборными» тарифами обернется в будущем — предсказать нетрудно. Украина традиционно повышает цены на газ в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.

Также эксперты неоднократно отмечали, что страна близка к дефолту. В 2019 году Киеву предстоит выплатить по государственному долгу 417 млрд гривен ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд в иностранной валюте.

В сентябре, в частности, стране нужно будет отдать около $2 млрд. Где брать деньги — неясно, надежда — на западных кредиторов. Украина рассчитывает на второй транш по программе stand-by, которую согласовали вместе с МВФ. Однако перевод пока не одобрили. В мае делегация фонда уехала, хотя Киев хотел получить транш уже этим летом.

В конце мая сообщалось, что Украина в этом году потратит 40% бюджета на обслуживание госдолга. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин заявлял, что выплаты по валютному долгам страны в 2019–2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка.

При этом, если МВФ не выделит средства Украине, то, как неоднократно отмечали эксперты, и другие кредиторы не станут это делать.

До сих пор не урегулирован вопрос и с транзитом российского газа. В конце 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. Срыв продления сделки по транзиту может обернуться для страны вынужденными заморозками — такое мнение высказывали в Киеве.

«Без транзита российского газа Украина замерзнет. Никакого реверса не было и нет. Потому что газ мы берем из транзита», — cказал политический консультант Михаил Чаплыга в эфире украинского телеканала ZIK.

Во время предвыборной кампании партия «Слуга народа» обещала реформы. Сторонники Зеленского говорили о создании национальной стратегии, в результате которой уровень жизни на Украине будет сопоставим со среднеевропейским. Однако забыли только указать, каким образом они это будут воплощать в жизнь.