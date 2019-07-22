30 миллиардов за 9 лет: как Россия помогает Абхазии

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа. В рамках регистрации заявку подали 10 кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.

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Первоначально выборы в республике должны были состояться 21 июля. Перенос даты связан с ситуацией вокруг едва ли не единственного кандидата, который мог бы составить конкуренцию действующему президенту. Это лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания. Оппозиция добивалась переноса выборов в связи с болезнью своего кандидата. Родственники Бжании настаивали, что его отравили. В итоге основным оппонентом действующей власти стал Алхас Квициния.

Хаджимба — политический тяжеловес республики. Ранее он занимал посты вице-президента, премьер-министра, министра обороны, возглавлял службу государственной безопасности, работал зампредседателя в таможенном комитете. Он выдвигается в президенты второй раз.

Экономическая программа действующего президента построена на том, чтобы Абхазия начала сама себя обеспечивать. Сейчас абхазская экономика держится в основном на российских дотациях. Так продолжается с 2008 года, когда Россия признала независимость республики.

Признали и будем кормить

Россия оказывает Абхазии безвозмездную финансовую помощь. В 2010-2014 годы российские бюджетные инвестиции в экономику Абхазии составили порядка 14 млрд руб. В 2015-2017 годы российская помощь оценивалась в 9,3 млрд руб. В том числе на развитие дорожной сети было направлено 995 млн руб., энергетической отрасли — 733 млн руб., ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство территории — 1,8 млрд руб.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин приезжал в Абхазию и встречался с Хаджимбой. И пообещал продолжить финансовую помощь республике.

«Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», — говорил Путин. Объем финансирования инвестпрограммы на 2017-2019 годы составляет около 6 млрд рублей, уточнил президент.

Итого, с 2010 по 2019 годы Абхазия получила от России почти 30 млрд рублей.

Путин на встрече с Хаджимбой говорил также, что со своей стороны руководство республики предпринимает последовательные шаги для упрочения международно-правового статуса Абхазии. Впрочем, успехи в этом направлении более чем скромные. Независимость Абхазии (и второй бывшей республики в составе Грузии — Южной Осетии) признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру.

Тем не менее Путин выразил надежду, что Абхазия будет формироваться в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой. Но до самодостаточности пока далеко. В ближайшие годы между Россией и Абхазией будет действовать Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Он был подписан в 2014 году сроком на 10 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды. Это означает, что власти Абхазии вправе получать финансовую подпитку неограниченное количество лет.

Также подписано соглашение о повышении зарплаты работникам госучреждений республики (педагогов, научных работников, врачей, среднего и младшего медперсонала, работников учреждений культуры и соцработников) за счет бюджета России.

Кроме прямой помощи для Абхазии, создан режим наибольшего благоприятствования. Например, с 2009 года действует соглашение о безвизовых поездках граждан обоих государств (сроком до 90 дней), которое позволяет пересекать границу по внутренним паспортам двух стран.

Всего между странами заключено более 100 соглашений в различных областях, включая военную. В республике создана российско-абхазская группировка войск в составе двух мотострелковых батальона, артиллерийской и авиационной группы.

Москва — основной торговый партнер Сухума. За 2018 год товарооборот между двумя странами вырос на 11,8% по сравнению с 2017 годом и составил 17,7 млрд рублей, подсчитывал ранее торговый представитель РФ в Абхазии Владимир Некрасов.

Россия поставляет в Абхазию, в основном, продукты питания, минеральное топливо и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, табак, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности.

В структуре импорта из Абхазии в Россию основное место занимают фрукты, овощи, орехи, консервы и винодельческая продукция.

Одной из основных статей дохода экономики Абхазии является туризм, и РФ активно развивает эту отрасль. С 2010 года налажено морское сообщение между российским городом Туапсе и абхазским городом Гагра. Железнодорожное сообщение между РФ и Абхазией действовало и до признания независимости республики в 2008 году.

Насолить Грузии за евроинтеграцию

С 24 июля начинает функционировать система единого билета для проезда из российских городов на курорты Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Стоимость билета — до 560 рублей.

Туриндустрия приносит в бюджет до трети налоговых поступлений, причем основная часть туристов — это жители России. Сдерживает развитие отрасли низкое качество местной инфрастуктуры и проблемы с безопасностью туристов.

В 2016 году в Абхазии на курортах побывали около 1,5 млн россиян. В 2017-м — около 1 млн. В 2018-м — более 1 млн.

При этом Сухум категорически не хочет, чтобы граждане других государств и даже России приобретали в республике жилую недвижимость. А это в свою очередь сдерживает приток инвестиций. И, конечно, вынуждает Москву компенсировать отсутствие инвестиций субсидиями из бюджета.

Тем не менее Россия продолжит поддерживать экономику Абхазии на плаву, чего бы это не стоило бюджету, уверен первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«Абхазия — российский форпост на Кавказе, обеспечивающий сферу наших жизненных интересов. А за это надо платить»,

— говорит Макаркин.

Кроме того, Россия смирилась с тем, что Грузия вышла из орбиты влияния России и ориентирована на Европу, а не на Евразийский союз.

«Но Грузия, скорее всего, не сможет вступить в НАТО, поскольку имеет неурегулированные конфликты со своими бывшими республиками. А это на руку России в регионе», — добавляет Макаркин.