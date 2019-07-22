Ловушка для Зеленского: дружба с МВФ до добра не доведет

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может обернуться «могилой» для политической силы и высоких рейтингов президента страны Владимира Зеленского. Это может произойти и в том случае, если на пост премьер-министра будет назначен человек, который продвигает «кабальные» интересы МВФ, допустил политолог-международник, бывший украинский дипломат Олег Волошин.

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«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет [первый замглавы Нацбанка Екатерина] Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим», — предупредил Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Волошина, если Зеленский возьмет курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от него.

«Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят», — обратился политолог к Зеленскому.

Волошин напомнил, что сотрудничество Украины с МВФ не принесло еще ничего хорошего «простым людям, проголосовавшим за Украину».

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в декабре 2018 года. Срок выполнения - 14 месяцев. По ее условиям, Украина должна провести непопулярные реформы, в том числе — повышать цены на газ до уровня импортной стоимости к началу 2020 года. В обмен на это Киеву обещали кредит, разделенный на три транша c интервалом в полгода.

Всего Украине обещали выделить $3,9 млрд.

Первый транш по программе кредитования уже получен в размере $1,4 млрд. Эксперты утверждали, что второй транш может составлять около $1,3 млрд. Однако он пока не выделен, хотя замглавы НБУ Екатерина Рожкова предполагала ранее, что деньги Киев получил уже в июне.

Но два месяца назад представители МВФ приезжали на Украину и так и не выделили никакого транша.

Между тем без денег от МВФ Киеву сложно расплатиться за долги. В 2019 году Украине предстоят выплатить по государственному долгу 417 млрд гривен ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд в иностранной валюте. Этой осенью Киеву нужно отдать по долгам $2 млрд. Однако денег взять пока негде, для этого и необходим второй транш от МВФ.

При этом непопулярные реформы, которые требует МВФ, оборачиваются для Украины, в частности, высокими ценами за ЖКХ. Так, с 1 июня на Украине выросли цены на газ для населения на 5,2%, писали украинские СМИ со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины и НАК «Нафтогаз Украины».

Продолжение сотрудничества с фондом для Украины означает дальнейшее исполнение непопулярных у населения реформ, при этом цены на энергоресурсы и продукты вряд ли стабилизируются – инфляция при сильно ослабленной экономике страны будет и дальше прогрессировать, отмечал аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«Для рейтинга вновь избранного президента это не самый выгодный сценарий, но принятие якобы новой программы сотрудничества может позиционироваться как обновленная попытка выйти из кризиса и найти более гуманные способы реализации реформ»,

— полагает эксперт.

О грядущих проблемах для президента в случае продолжение нынешнего курса заявил не только Волошин.

Бывший депутат Рады Александр Попов отметил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает NewsOne.

По его словам, правительство страны намеренно загоняет украинское государство в долги, чтобы подставить Зеленского.

В качестве аргумента политик назвал невыполнение бюджета, которое составляет около 100 млрд. Попов пояснил, что украинские министры в сложившейся обстановке выпустили облигации на $9 млрд, которые через полгода нужно вернуть.

Между тем на днях Владимир Зеленский рассказал о том, каким видит премьер-министра страны. Это должен быть экономист без политического прошлого. По словам украинского лидера, многие политики, участвующие в выборах в Верховную раду, видят себя на должности главы правительства – но вряд ли они подойдут для такой работы.

«Мы хотим, чтобы это был независимый сильный человек, с профессиональным образованием, человек, которого уважают на Украине, во-первых, и которого уважают на Западе, который является действительно примером, гуру экономики», — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники опубликовали список возможных кандидатов на пост премьер-министра в стране. Сообщалось, что команда Зеленого рассматривает на эту должность заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована, председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева и исполнительного директора компании Юрия Витренко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка. Кроме того, претендентом на пост премьер-министра страны называли и лидера партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.