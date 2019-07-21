Омары и бриллианты: как шикуют чиновники

Гора деликатесов из пяти гигантских размеров хвостов омаров, аккуратно разложенных в панцирях и поданных при свечах, дополнял запах изысканного белого вина по $560 за бутылку. Подавались вина из солидного винного погреба Mouton-Rotschild 2004-го и Château Cheval-Blanc 2001-го.

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Такие кадры долго смаковала французская пресса, а пиры экс-спикера Национальной ассамблеи, а ныне бывшего министра экологии Франции Франсуа де Рюжи заслуженно разозлили налогоплательщиков, за чей счет они и оплачивались.

Его вынужденный уход может стать одной из самых громких отставок этого года. О своем увольнении политик написал в фейсбуке, объявив себя мишенью «линчевания СМИ». Всего с 2017 по 2018 год на посту спикера Национальной ассамблеи он организовал десять шикарных обедов для друзей, утверждает расследовательский ресурс Mediapart.

«С начала прошлой недели Mediapart атакует меня на основе украденных фотографий, слухов, полуправды и того, что не имеет ничего общего с моей работой», — оправдался он в фейсбуке.

Французский министр не отрицает, что обеды были, но говорит, что не для друзей. «Это были не дружеские обеды. Это были неофициальные рабочие обеды с людьми, имеющими отношения к политическим властям», — объяснялся он. При этом любовь к омарам отвергает, а такое роскошество, по его словам, вполне нормально для позиции спикера парламента.

«Не нравятся они, не ем, у меня непереносимость ракообразных. Я не люблю устриц. Я ненавижу икру, а от шампанского у меня болит голова», — заявлял ранее Франсуа де Рюжи французскому телеканалу BFM TV.

Политика также обвинили в растрате государственных €63 тыс. на ремонт предоставленной правительством квартиры. Что символично: де Рюжи подал в отставку на фоне восьмимесячных антиправительственных протестов «желтых жилетов» и критики в адрес главы государства Эммануэля Макрона за то, что французские власти оторваны от народа.

В кабмин на пост министра экологии 45-летний Франсуа де Рюжи пришел лишь в сентябре 2018 года. Этот скандал может подбавить головной боли Макрону, который получил репутацию президента богатых.

Еще одной жертвой гастрономического вожделения стала жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху. Она любила заказывать доставку еды в резиденцию правительства и оплачивала дорогие обеды средствами из государственного бюджета. За три года — с 2010 по 2013-й — Нетаньяху спустила 175 тысяч шекелей из казны (около $50 тыс.). В СМИ также фигурируют и другие цифры. Так, по данным Reuters, сотня заказанных обедов обошлась ей в $100 тыс. Кроме того, она потратила бюджетные деньги на работу частных поваров, несмотря на наличие штатного шеф-повара. Суд обязал ее оплатить штраф в размере $15 тыс.

Чуть раньше в прошлом году гнев американских налогоплательщиков разжег человек из команды президента США Дональда Трампа — глава природоохранного агентства Скотт Прюитт. Ему тоже пришлось увольняться под гнетом общественного внимания к его тратам, особенно во время командировок.

Он прославился тем, что раздавал своим подчиненным личные поручения. То найти старинный матрас в не самом дешевом отеле Trump International Hotel в Вашингтоне, то забронировать для него первоклассные авиаперелеты, а то сбегать за его любимыми закусками. Однажды он занял свою охрану тем, чтобы разыскать его любимый лосьон в отелях Ritz-Carlton.

В декабре 2018 года Прюитт потратил $120 тыс. на командировку в Марокко. Ко всему этому он щедро обустроил свой офис на деньги из казны, установив звукоизолированную телефонную будку стоимостью почти $43 тыс., биометрические замки за $5,7 тыс., а также потратив более полторы тысячи долларов на авторучки и еще больше — на дорогие журналы.

За любовь к роскоши поплатилась и президент Маврикия Амина Гуриб-Факим. В 2018 году единственной женщине-главе африканского государства пришлось увольняться после коррупционного скандала.

Выяснилось, что она использовала подаренную кредитку в личных целях. Причем банковскую карточку экс-президент острова получила от неправительственной организации из Анголы. Как писала местная газета L'Express, на ювелирные изделия она списала не меньше €25 тыс.

Годом ранее уволиться из-за квартирного вопроса пришлось министру иностранных дел Шри-Ланки Рави Карунанаяке. В 2017 году он попал в коррупционный скандал. Его подозревали в том, что проживает он в роскошной квартире, которую оплачивал бизнесмен, замеченный ранее в сомнительных сделках с государственными облигациями. Обещавший положить конец коррупции президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена под давлением был вынужден пойти против своего чиновника.

Недавно под огонь народной критики попал и российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Transparency International уличила чиновника в многомиллионных командировочных расходах за границей.

Например, одна ночь проживания в президентском люксе отеля The Peninsula Shanghai в Шанхае обошлась казне в миллион рублей. В апартаментах присутствовала мраморная ванная, двухэтажная столовая и гостиная с камином. В итоге на шанхайский люкс из бюджета ушло 1,388 млн руб. в сутки. Всего за год с 2016 по 2017-й Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях около 19,3 млн руб., говорится в исследовании Transparency International.

При этом сам Мантуров после развития скандала в СМИ ответил, что ведомство укладывается в нормативы по бронированию заграничных номеров для своих сотрудников.