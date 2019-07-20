Почти Европа: как заживут украинцы после выборов

После подсчета 30,90% бюллетеней пять движений на Украине проходят в Верховную раду по партийным спискам. При этом лидер — партия «Слуга народа», поддерживающая действующего президента Владимира Зеленского. За нее отдали голос 42,12% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Реклама

На втором месте - «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эту партию поддержали 12,69% избирателей.

На третьем месте партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,7%). Рядом с ней находящаяся на четвертом месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,2%). Она лидирует во Львовской области.

Кроме того, в Верховную раду проходит партия «Голос», которую поддержали 6,41%. Ранее она не была представлена в парламенте.

«Газета.Ru» изучила избирательные платформы партийного авангарда, чтобы понять, как какие реформы в сфере экономики будут проводить в жизнь партийцы.

Слуга европейского бюргера

Первым пунктом партии Зеленского «Слуга народа» стоит задача принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. На этом изучение экономических предложений партии можно в принципе закончить. Понятно, что «Слуга» видит своим господином Евросоюз и все те нормы, по которым живут европейцы: от таможенных правил до принципов функционирования НАТО.

Сторонники Зеленского обещают разработать Национальную стратегию, в результате которой качество жизни украинцев будут сопоставимо «с среднеевропейским уровнем доходов».

Кроме того, у партии Зеленского имеются несколько новаций, заслуживающих внимания. Например, планируется перевод максимально возможного количества госуслуг в онлайн. Это подается как форма борьбы с коррупционерами. При этом силовиков лишат права вмешиваться в дела бизнеса, что более чем актуально для России.

Более того, граждан, обнаруживших коррупционную схему, предлагается вознаграждать.

«Слуга народа» также обещает иностранным инвесторам, но не всем, а только с украинскими корнями, режим наибольшего благоприятствования. И наконец, партия обещает узаконить цифровые валюты в правовом поле Украины.

Как Путин указал

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Они считаются основателями партии, хотя главный спикер все-таки — Виктор Медведчук, глава политсовета партии.

Главный экономический пункт программы этой партии одновременно является и политическим: прекращение гражданской войны на востоке страны. Об этом Медведчук говорил на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на этой неделе. Если украинские власти хотят прекратить вону, то «Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками», посоветовал Путин.

Будет мир — будет и рост экономики, следует из программы этой партии. В развитие этой основной задачи партия выступает за прекращение экономической блокады Донбасса и даже намерена провести через Раду закон о свободной экономической зоне в Донбассе.

В общем, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — главная пророссийская партия. Иначе зачем бы Путину встречаться с Медведчуком за пару дней до голосования на выборах в Раду. Не удивительно, что в официальной программе партии тема будущих экономических взаимоотношений с ЕС (и НАТО) обходится стороной.

Среди антикоррупционных предложений этой партии имеется одно нетривиальное: снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов, судей.

А в целом партия Бойко проповедует «экономический прагматизм». Это подразумевает, например, введение налога на выведенный за рубеж капитал, отмену налога на прибыль.

Санкции против России — наше все

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Экс-президент Украины верен себе. Он предлагает усиливать «санкционное давление» на Россию.

И выступает, естественно, за усиление связей с Евросоюзом. Назван даже конкретный срок вступления Украины в ЕС — 2023 год.

«Будущее Украины — только в НАТО и ЕС», — считает Порошенко. Соответственно эта партия предлагает готовить стран к вступлению в энергетический рынок ЕС, адаптацию к стандартам Шенгенской зоны. И еще порошенковцы настаивают на борьбе с офшорами, правда, механизмов не предлагают. В основу экономического роста партия предлагает ввести инновации. Тоже не очень конкретно, зато в тренде.

Зато в сфере социальной политики Порошенко более чем конкретен: пенсии должны платить частные страховые компании, банки, а не государство.

Нужно развивать институты индивидуальной накопительной пенсионной системы, говорится в программе.

С такими предложениями о пенсиях, вполне, кстати, проевропейскими, лучше на выборы не ходить. В любой стране на постсоветском пространстве.

Платите налоги, как в Америке

Партия «Батькивщина» бывшего премьера и «газовой принцессы» Юлии Тимошенко. У этой партии — самые конкретные предложения в сфере экономики и финансов, в социальной сфере.

Партия предлагает, например, демонополилизоровать импорт газа и отстроить в Украине биржевую торговлю всеми энергоресурсами. Это позволит, считает Тимошенко, сформировать прозрачные цены на газ и снизить его стоимость для потребителей. И ускоренно развивать возобновляемую энергетику.

Бизнесу она предлагает кредиты на европейских условиях. А налоговую систему – как в США, в частности, отмену НДС, но введение минимальным налогом на реализацию товаров и услуг.

Работникам эта партия предлагает разрешить вносить пенсионные взносы на личные счета с начислением процентов.

Голос Эльзы

Наконец, партия «Голос» Святослава Вакарчука. Он имеет два высших образования — физика - теоретика и экономиста - международника, но при этом известен, как основатель и вокалист очень популярной не только на Украине группы «Океан Эльзы».

«Голос», как и партия Порошенко, настаивает на усилении экономических санкций против России и хочет «вернуть Украину в европейскую семью». И, конечно, перенять стандарты НАТО. А экспорт следует развивать так, чтобы страна не зависела от России.

Коррупционерам «Голос» предлагает конфискацию имущества. Успешным стартапам в сфере IT-технологий – господдержку и низкие налоги.

Кстати, «Голос» оказалась самой продвинутой партией в сфере инноваций, выступает за введение сенсорной системы голосования по отпечатку пальца.

Внеочередные выборы в Раду Украины прошли 21 июля. Первая сессия Верховной Рады IX созыва может начаться 9 сентября 2019 года. Вот когда украинцы заживут лучше прежнего. Если, конечно, сформируют дееспособный парламент.