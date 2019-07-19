Транзит на 10 лет: «Нафтогаз» сделал России предложение

«Нафтогаз» заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.

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По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, речь должна идти о заключении соглашения о прокачке через украинскую трубопроводную систему 90 млрд кубометров газа ежегодно. Итоговый документ должен предусматривать бронирование транзитных мощностей (сделка своп) на будущее — в объеме 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.

В компании подчеркнули, что

в случае отказа России, украинская сторона хотела бы «услышать почему» и рассмотреть встречное предложение».

Сенатор Алексей Пушков тут же отреагировал на выдвинутые «Нафтогазом» Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

«Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — написал сенатор в своем твиттере.

Если к началу отопительного сезона на Украине — этот период выпадает на середину октября — в хранилищах «Нафтогаза» не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы. Об этом глава компании «Нафтогаз» Андрей Кобелев недавно написал на своей странице в сети Facebook.

По его словам, сейчас в хранилищах находятся 13,8 млрд кубометров, что на 6 млрд кубов меньше критической нормы, которую необходимо соблюдать для нормальной работы газовой системы страны в зимний период. Стране требуются минимум 20 млрд, которые позволят пройти отопительный сезон без срыва в подаче топлива даже при условии прерывания транзита газа в Западную Европу из России с 1 января 2020 года.

Этот объем необходимо обеспечить до 15 октября. Соответственно, для этого требуется ежедневно закачивать в хранилища на территории Украины около 60 млн кубометров, заявил Кобелев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока относительно их будущего нет никакого понимания.

Также не назначена и дата следующего раунда переговоров между газовыми концернами России и Украины о возможности дальнейшего транзита российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате: Россия — Украина — Евросоюз.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго России Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года. Очередной раунд был назначен на май этого года. Но смена президента на Украине помешала его проведению.

Еще в марте 2019 года вице-премьер России Дмитрий Медведев встречался с украинскими политиками — кандидатом (на тот момент) в президенты Украины Юрием Бойко и оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. В переговорах участвовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Тогда речь шла о возможности достижения новых газовых договоренностях между двумя странами. Медведук предложил вернуться к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома», Миллер эту идею поддержал.

Во время проведения Петербургского экономического форума 7 июня 2019 года

Алексей Миллер после переговоров все с теми же украинскими политиками — оппозиционерами заявил о том, что «Газпром» готов продавать Украине газ напрямую — по цене на четверть ниже той, что сейчас получает по реверсу из Европы «Нафтогаз».

Однако руководство «Нафтоназа» назвало предложение «Газпрома» странным и заявило, что не готово обсуждать поставки топлива на Украину до тех пор, пока Россия и «Газпром» не выполнят решение Стокольмского арбитражного суд.

Россия постановление Стокгольмского суда, согласно которому «Газпром» должен заплатить украинской стороне $2,56 млрд за непрокаченный по трубе газ, оспаривает.

Летом прошлого года «Нафтогаз» начал арестовывать активы «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах в качестве принудительного взыскания этих средств. В сентябре Британский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома», в январе аналогичное решение принял швейцарский суд.

У «Газпрома» свой взгляд на выплату $2,56 млрд «Нафтогазу». Официально от выплаты концерн не отказывался, более того — она зарезервирована в полном объеме в его бюджете. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.