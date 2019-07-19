Задавить Россию: США накажут ФСБ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций. На этот раз это в нем говорится о санкциях против сотрудников «службы безопасности России», принимавших участие в задержании группы украинских моряков в Керченском проливе.

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Директива называется Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act. Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.

Другими авторами инициативы выступили коллега Каптур по палате демократ Майк Куигли, а также члены Республиканской партии Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

«Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законодательной инициативы.

«Международное сообщество не должно бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены», — так пишут авторы проекта.

Конгрессмены требуют немедленного освобождения как моряков, так и кораблей.

В ноябре прошлого 2018 года три украинских военных корабля нарушили российскую границу в районе Керченского пролива и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Президент России Владимир Путин оценил действия украинских властей, отдавших приказ военным судам совершить пересечение российской границы, как провокацию накануне выборов президента Украины. Фактически Путин обвинил бывшего президента Петра Порошенко в том, что тот принес моряков в жертву своим политическим амбициям.

После инцидента США ввели санкции в отношении ряда российских пограничников. Теперь к этому списку присоединяются и сотрудники ФСБ.

Американские конгрессмены хотят закрепить свое решение на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят как палатой представителей, так и сенатом США, а затем одобрен президентом страны.

17 июля 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца арест 24 украинским морякам. Они останутся в следственном изоляторе до 26 октября. Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ.

Ранее следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем украинским морякам. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц), за которое предусматривается до шести лет лишения свободы.

В мае международный суд по морскому праву (так называемый Морской трибунал в Гааге) постановил, что Россия должна освободить моряков и передать их Украине. В Москве на это решение ответили, что то, что случилось в Керченском проливе, не подпадает под юрисдикцию трибунала.

На прошлой неделе в США снова вернулись к вопросу о санкциях в отношении российского государственного долга.

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России «вмешательства» в американский избирательный процесс.

Поправку предложили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Теперь документ должен пройти стадию рассмотрения в юридическом комитете нижней палаты конгресса.

По словам авторов, эта поправка приведет к серьезным антироссийским санкциям. Как заявил в ходе слушаний Шерман, поправка «предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».

Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ поступит на подпись к президенту страны.

К лету этого года доля вложений нерезидентов в российские долговые бумаги — ОФЗ — достигла 30%. Иностранных инвесторов привлекает сочетание сравнительно высокой доходности и низких страновых рисков. На фоне того, что все мировые центробанки склонны смягчать свою учетную политику, то есть понижать ставки, а Банк России пока что держит ставку на довольно высоком уроне — 7,75% годовых, интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам был вполне объясним.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

По ее словам, Россия настроена враждебно к странам Запада и пытается разделить Европу. Фон дер Ляйен считает, что исходя из позиции силы, ЕК должна сохранять санкции и в то же время предлагать диалог.

Он также отметила, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.