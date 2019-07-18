Ударит по себе: зачем Украина запрещает российское топливо

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о решении кабмина страны ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Спецпошлина на поставки сжиженного углеродного газа (СУГ) составит 1,75% с 1 августа и 3% — с 1 октября. В свою очередь, на дизель с 1 августа этого года пошлина установится на уровне 3,75%, а с 1 октября вырастет до 4%.

При этом предполагается, что нововведения не отразятся на розничных ценах на украинских АЗС.

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Поводом для такого шага, как утверждает украинская сторона, стало расширение экономических санкций со стороны России. Правда, не учитывается, что санкции были расширены в ответ на недружественные шаги самого Киева.

Так, с 1 июня вступил в силу запрет РФ о ввозе на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Теперь для того, чтобы поставлять их на Украину, необходимо получить разрешение от Минэкономразвития. В Кремле такое решение объяснили «ответной мерой» после того, как украинский кабмин в очередной раз расширил список запрещенных российских товаров.

Напомним, Украина с 2016 года вводит пошлины и накладывает эмбарго на российскую продукцию. Под ограничения уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров. Недавно Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России. Кроме того, украинская сторона с 5 июля продлила действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до декабря 2020 года.

Старший аналитик компании «БКС» Премьер Сергей Суверов считает украинские санкции больше политической мерой, нежели экономической. Едва ли спецпошлины отразятся на товарообороте двух стран, отмечает эксперт.

«Сейчас между Россией и Украиной начинаются переговоры и, такое поведение Киева выглядит скорее как выторговывание переговорных позиций в рамках намечающегося диалога»,

— отмечает Суверов.

При этом эксперт не исключает, что таким образом Киев сможет добиться каких-то уступок от российской стороны. В целом, как полагает Суверов, Украина может закупать газ и в Европе, только намного дороже, что существенно скажется на экономике страны.

«Эта история довольно смешная, ведь в начале июня РФ ввела санкции против Украины и запретила своим компаниям поставлять и дизель, и бензин, и углеводородный газ. И забавно, что Украина вводит спецпошлины на те

товары, которые РФ запретила своим компаниям поставлять», — недоумевает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Это такой показательный жест со стороны Украины, уверен эксперт.

Стоит отметить, что

украинская сторона уже подсчитала, что от введения спецпошлин украинский бюджет будет получать дополнительно порядка двух миллиардов гривен (около 77 миллионов долларов) в год.

Вырученные средства правительство планирует направить на субсидии и поддержку малообеспеченных слоев населения страны. Юшков объяснил, что подобные подсчеты являются довольно условными, ведь скорее всего украинская сторона подсчитала поставки за прошлый год и на основе этого сделала прогноз, включив туда товарооборот, который был ранее с учетом уже новых пошлин.

При этом главный вопрос, по мнению аналитика, заключается в том, с каких товаров Украина будет взимать пошлины, если они уже более месяца запрещены.

С 1 июня этого года в России начал действовать запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.

Сенатор Алексей Пушков еще в апреле рекомендовал Украине закупать энергоносители у западных партнеров вместо поставок российской нефти. «Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра!» — написал он в своем твиттере.

«А будет коллапс, так это выбор Киева», — добавил Алексей Пушков.

Ранее Украина активно наращивала импорт российских нефти, нефтепродуктов, что позволило увеличить только за прошлый год объем поставок на $1,5 млрд.