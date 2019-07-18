Достигли дна: россиянам перестали платить зарплату

Позорная пятерка

Работодатели в России накопили перед своими сотрудниками долги на сумму 2,57 млрд рублей, свидетельствуют данные Росстата на 1 июля 2019 года. Только за шесть месяцев этого года долги выросли на 862 млн рублей. Это почти на 100 млн больше, чем за тот же период прошлого года.

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Свои зарплаты, согласно официальной статистике, ждут 41 тыс. работников. Почти половина из них заняты в сфере обрабатывающей промышленности — 48%. Еще 16% — в строительстве, 8% — в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках, 7% работают в области добычи полезных ископаемых. При этом статистика Росстата не включает малые предприятия и касается лишь официально трудоустроенных граждан.

Самая проблемная пятерка регионов-должников выглядит следующим образом: Москва (274,2 млн руб. долгов), Тверская (120 млн руб.), Волгоградская (165,7 млн руб.), Кемеровская области (110,5 млн руб.) и Хабаровский край (116,2 млн руб.).

Однако у Минтруда более масштабные цифры. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе, всего в прошлом году на задержки по зарплатам пожаловались более чем 540 тыс. работников.

«По данным Роструда за 2018 год по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольными мероприятиями в субъектах Российской Федерации выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников. В результате применения всех установленных законодательством механизмов погашена задолженность в размере 13,6 млрд рублей», — сообщили изданию в Минтруде.

Хроническая болезнь экономики

Долги и невыплаты — проблема, которая имеет глубокие корни. Это стагнирующая экономика, провал в механизмах контроля над работодателями, коррупция и слабые профсоюзы, пояснила в беседе с «Газетой.Ru» профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. При этом решить эти проблемы «при доброй воле» могут и местные власти, в том числе губернаторы.

«Основная причина — это очень слабая экономика, которая, несмотря на Росстат, показывающий какую-то динамику роста, на самом деле стагнирует и сворачивается. Это такая подоплека того, что ситуация все хуже и компании зарабатывают меньше денег. А вторая причина в том, что не работает механизм контроля, который позволяет недобросовестным работодателям своевременно платить заработную плату своим работникам», — подчеркнула Яхонтова.

«Долги по зарплате — это такая болезнь нашей экономики, — соглашается профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. — Она не новая и уже становится похожей на хроническую. И в последнее время эта проблема дает о себе знать с большей силой».

Проблема с долгами по зарплате сформировалась в России еще в начале 1990-х годов, когда в стране менялся экономический уклад. Тогда основная причина была в том, что госсектор не оплачивал свои счета вовремя. Затем ситуация осложнилась еще и тем, что банковские кредиты стали дорогими: их было невыгодно брать предприятиям, а те, кто все же брал, не всегда могли расплатиться в срок. «Эта ситуация с банковским кредитом и сегодня дает о себе знать», — подчеркивает Щербаков.

По версии Росстата, более 90% всех долгов по зарплатам сформировались из-за нехватки собственных средств у предприятий. И лишь небольшая часть оставшихся — из-за несвоевременного получения трансфертов из федерального или региональных бюджетов.

О том, что денег у бизнеса на зарплаты нет, свидетельствуют и другие данные: число обанкротившихся предприятий в России постоянно растет. В первом квартале 2019 года их стало на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указано в анализе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Квазисуды, пинки, офшоры

Порой работникам приходится идти на крайние меры, чтобы получить оплату за свой труд.

В конце прошлого года громкий скандал развернулся вокруг московского хлебозавода «Черкизово». Из-за задержек рабочие устроили массовую голодовку и обратились к президенту России Владимиру Путину через YouTube. Проблему помогли решить правоохранительные органы, а хлебозавод взял под контроль кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», который обязался погасить общий долг по зарплатам в размере 28 млн руб.

В Минтруде обращают внимание, что на законодательном уровне уже проделана немалая работа: повышена ответственность за невыплату заработной платы, увеличен штраф для должностных лиц, в два раза выросла компенсация работнику за каждый день задержки заработной платы, до года увеличен срок обращения работников в суд по вопросам невыплаты заработной платы.

В настоящее время правительство подготовило и направило в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, направленные на расширение полномочий трудовых инспекторов по взысканию долгов по зарплате. Суть их заключается в том, чтобы наделить трудовых инспекторов возможностями принудительно взыскивать со стороны работодателей просроченные выплаты.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что кардинально данные поправки проблему с работодателями-должниками не решат. В случае принятия поправок госинспекции по труду будет предоставлено право выносить решение о взыскании зарплат, которым пока занимаются суды, поясняет адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов. Юристы такое решение называют «квазисудебным».

Елена Яхонтова обращает внимание, что в стране и без этого принимается очень много «правильных законов, но нет механизмов их реализации». «Действующий Трудовой кодекс уже дает достаточно оснований и все четко расставляет по своим местам», — уверена она.

«Основное направление этой реформы [расширения полномочий трудовых инспекторов. — «Газета.Ru»] — разгрузить суды, потому что они очень сильно загружены, особенно в центральном регионе России [именно в ЦФО самая высокая задолженность по зарплатам — «Газета.Ru»]. Суды они разгрузят, а поможет ли это работникам — большой вопрос, потому что очень часто зарплата не платится не потому, что ее кто-то не хочет платить, а потому что денег нет»,

— констатирует Трофимов.

Бывает, что и контролирующие органы «имеют стимулы смотреть в сторону» и игнорировать проблему невыплат, здесь могут помочь профсоюзы, которые пока не везде эффективно справляются с работой, отмечает Яхонтова.

Для комплексного решения проблемы необходимо бороться с коррупцией «решительно, а не на словах». К тому же, должна быть система сдержек и противовесов. Решение проблемы зависит и от людей, которые способны создавать влиятельные профсоюзы. «Даст губернатор пинка кому надо.ю и быстренько все найдут деньги, и не пойдут они в офшоры, а тут же заплатят людям», — отмечает эксперт.

Но бывает и так, что дело не всегда в работодателе. Например, имеет место рейдерский захват, когда компанию пытаются обанкротить, чтобы отнять его бизнес.

Впрочем, в Минтруде «Газету.Ru» заверили, что сейчас ведется комплексная работа с целью снижения задолженности по заработной плате.



«На основе обращений граждан в суд в Федеральную службу судебных приставов в 2018 году поступило 260,9 тыс. судебных решений о взыскании заработной платы, взыскана задолженность на сумму 5,7 млрд рублей», — уточнили в министерстве.