Продырявить бюджет: кому Зеленский простит плату за коммуналку

Зеленский пообещал освободить пожилых украинцев от платы за коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда, которую он возглавляет, сейчас пытается найти новую экономическую модель. Он хочет позволить украинцам, достигшим возраста 70 лет и старше, не оплачивать услуги ЖКХ. Эксперты считают это пиаром, поскольку в бюджете денег на это нет.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новой инициативой.

«Есть идея, пока о ней очень сложно говорить, но я думаю, что идея очень креативная.

Сейчас наши ребята ищут экономическую модель, как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку», — заявил глава Украины Владимир Зеленский

в видео, которое опубликовано на его канале в YouTube.

По его словам, тарифы на коммунальные услуги за время его президентства на Украине уже удалось снизить, но этого недостаточно.

Когда Владимир Зеленский только баллотировался на пост президента, он говорил, что в стране завышены тарифы на услуги ЖКХ. Позднее глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент и его администрация планируют решить этот вопрос после выборов в Раду.

Однако позже представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщал, что президент «шутил о тарифах».

Он заявил, что глава Украины напрямую нигде не обещал снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Тарифы на ЖКХ на Украине растут последние несколько лет. Рост тарифов — это условие МВФ для получения очередного транша помощи.

Международный валютный фонд всегда считал, что на Украине установлены очень низкие тарифы на газ для населения. А на газе основаны все тарифы ЖКХ.

Специалисты МВФ считали, что правительство совершило ошибку, не желая повышать тарифы на газ, и ее надо быстро исправить.Так,

осенью 20018 года в фонде заявили, что Киеву надо внедрить автоматическую привязку внутренних цен на газ к ценам, по которым он импортируется.

«Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», — говорил представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Так, с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 22,87%, или на 1 тыс. 591 гривен, и составила 8 тыс. 549 за 1 тыс. кубометров.

Это стало основной причиной увеличения тарифов на тепло, так как «газовая» составляющая в тарифе достигает 70–80%.

С 1 мая 2019 года цена на газ должна была еще один раз автоматически вырасти и составить 80% от базовой рыночной цены. Это означало рост цены топлива для населения на 15,2% — с 8 549 грн (примерно $286) до 9 852,66 грн ($330) за 1 тыс. кубометров.

Но 1 мая 2019 года роста цен на газ на Украине удалось избежать. Помог разработанный «Нафтогазом» совместно с правительством Украины механизм, который позволил уменьшить стоимость газа для населения до уровня 8 247 гривен ($312) за тысячу кубометров. То есть цены были снижены на 3,5%.

При этом «Нафтогаз» не очень-то и хотел снижать тарифы для населения, однако правительство Владимира Гройсмана заявило, что либо «Нафтогаз» снижает цену, либо руководитель компании Андрей Коболев будет уволен.

Однако уже с 1 января 2020 года стоимость газа для населения, по требованиям МВФ, должна сравняется с ценой газа для промышленных предприятий при условии предоплаты. То есть НАК «Нафтогаз» будет продавать голубое топливо по рыночной цене. В итоге цена газа для населения должна подрасти на 25% — до 12 тыс. 314 грн (примерно $475) за 1 тыс. кубометров.

В общей сложности за год с небольшим (с ноября 2018 по декабрь 2019 года) цена на газ для населения должна вырасти на 77%.

«У меня по поводу обещаний Зеленского есть одно сомнение — присутствуют ли среди ищущих новую украинскую экономическую модель креативных ребят экономисты?» — задается вопросом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Андрей Герус – как раз экономист, поэтому он понимает, что если кого-то освободить от платы за коммунальные услуги, значит, за тех, кого освободили, кто-то должен заплатить. А кто будет платить?»

По его словам, другие граждане вряд ли захотят возлагать на себя дополнительную нагрузку. Остается государство, но неясно, из каких средств оно будет это делать.

Украинский бюджет и так обременен многочисленными обязательствами, включая необходимость расплачиваться по долгам. А если объявить дефолт по госдолгу, то больше Украине денег взаймы давать не будут, отмечает Макаркин.

В целом, различные льготы для пенсионеров — распространенная практика, поэтому ничего удивительного в таких заявлениях и предложениях нет, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Другое дело, что вряд ли сейчас или даже в ближайшем будущем украинские власти смогут освободить всех граждан старше 70 лет от уплаты ЖКХ — на это просто не хватит средств бюджета. Вернее, средств, может, и хватит, но неизбежно из-за этого пострадают другие статьи расходов, и на это власти пойти не смогут, полагает Лесняк.

Поэтому подобные заявления стоит рассматривать с определенной долей скепсиса — даже если подобные инициативы будут выдвигаться и рассматриваться, для их реализации на данный момент не хватит ресурсов.

«Другими словами, обещание освободить от платы ЖКХ стариков на Украине — это политический ход, а не инициатива, которая может быть реализована в обозримом будущем», — резюмирует Лесняк.

Владимир Зеленский пока что больше шоумен, чем политик, а тем более — практик-президент, управляющий довольно большой страной, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Для президента нужны профессиональные компетенции, команда и ресурсы. А всего этого у Зеленского пока нет.