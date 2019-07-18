Продырявить бюджет: кому Зеленский простит плату за коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новой инициативой.

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«Есть идея, пока о ней очень сложно говорить, но я думаю, что идея очень креативная.

Сейчас наши ребята ищут экономическую модель, как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку», — заявил глава Украины Владимир Зеленский

в видео, которое опубликовано на его канале в YouTube.

По его словам, тарифы на коммунальные услуги за время его президентства на Украине уже удалось снизить, но этого недостаточно.

Когда Владимир Зеленский только баллотировался на пост президента, он говорил, что в стране завышены тарифы на услуги ЖКХ. Позднее глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент и его администрация планируют решить этот вопрос после выборов в Раду.

Однако позже представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщал, что президент «шутил о тарифах».

Он заявил, что глава Украины напрямую нигде не обещал снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Тарифы на ЖКХ на Украине растут последние несколько лет. Рост тарифов — это условие МВФ для получения очередного транша помощи.

Международный валютный фонд всегда считал, что на Украине установлены очень низкие тарифы на газ для населения. А на газе основаны все тарифы ЖКХ.

Специалисты МВФ считали, что правительство совершило ошибку, не желая повышать тарифы на газ, и ее надо быстро исправить.Так,

осенью 20018 года в фонде заявили, что Киеву надо внедрить автоматическую привязку внутренних цен на газ к ценам, по которым он импортируется.

«Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», — говорил представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Так, с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 22,87%, или на 1 тыс. 591 гривен, и составила 8 тыс. 549 за 1 тыс. кубометров.

Это стало основной причиной увеличения тарифов на тепло, так как «газовая» составляющая в тарифе достигает 70–80%.

С 1 мая 2019 года цена на газ должна была еще один раз автоматически вырасти и составить 80% от базовой рыночной цены. Это означало рост цены топлива для населения на 15,2% — с 8 549 грн (примерно $286) до 9 852,66 грн ($330) за 1 тыс. кубометров.

Но 1 мая 2019 года роста цен на газ на Украине удалось избежать. Помог разработанный «Нафтогазом» совместно с правительством Украины механизм, который позволил уменьшить стоимость газа для населения до уровня 8 247 гривен ($312) за тысячу кубометров. То есть цены были снижены на 3,5%.

При этом «Нафтогаз» не очень-то и хотел снижать тарифы для населения, однако правительство Владимира Гройсмана заявило, что либо «Нафтогаз» снижает цену, либо руководитель компании Андрей Коболев будет уволен.

Однако уже с 1 января 2020 года стоимость газа для населения, по требованиям МВФ, должна сравняется с ценой газа для промышленных предприятий при условии предоплаты. То есть НАК «Нафтогаз» будет продавать голубое топливо по рыночной цене. В итоге цена газа для населения должна подрасти на 25% — до 12 тыс. 314 грн (примерно $475) за 1 тыс. кубометров.

В общей сложности за год с небольшим (с ноября 2018 по декабрь 2019 года) цена на газ для населения должна вырасти на 77%.

«У меня по поводу обещаний Зеленского есть одно сомнение — присутствуют ли среди ищущих новую украинскую экономическую модель креативных ребят экономисты?» — задается вопросом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Андрей Герус – как раз экономист, поэтому он понимает, что если кого-то освободить от платы за коммунальные услуги, значит, за тех, кого освободили, кто-то должен заплатить. А кто будет платить?»

По его словам, другие граждане вряд ли захотят возлагать на себя дополнительную нагрузку. Остается государство, но неясно, из каких средств оно будет это делать.

Украинский бюджет и так обременен многочисленными обязательствами, включая необходимость расплачиваться по долгам. А если объявить дефолт по госдолгу, то больше Украине денег взаймы давать не будут, отмечает Макаркин.

В целом, различные льготы для пенсионеров — распространенная практика, поэтому ничего удивительного в таких заявлениях и предложениях нет, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Другое дело, что вряд ли сейчас или даже в ближайшем будущем украинские власти смогут освободить всех граждан старше 70 лет от уплаты ЖКХ — на это просто не хватит средств бюджета. Вернее, средств, может, и хватит, но неизбежно из-за этого пострадают другие статьи расходов, и на это власти пойти не смогут, полагает Лесняк.

Поэтому подобные заявления стоит рассматривать с определенной долей скепсиса — даже если подобные инициативы будут выдвигаться и рассматриваться, для их реализации на данный момент не хватит ресурсов.

«Другими словами, обещание освободить от платы ЖКХ стариков на Украине — это политический ход, а не инициатива, которая может быть реализована в обозримом будущем», — резюмирует Лесняк.

Владимир Зеленский пока что больше шоумен, чем политик, а тем более — практик-президент, управляющий довольно большой страной, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Для президента нужны профессиональные компетенции, команда и ресурсы. А всего этого у Зеленского пока нет.