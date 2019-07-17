Жуткий сценарий: определен день обвала рубля

Эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка. Такое мнение специалиста публикует «Российская газета».

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При этом в конце этого месяца произойдет сразу несколько знаковых для курса российской валюты событий. Так, в ближайшее время будет опубликована полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая также должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M.

Понятно, что

если доллар по отношению к другим мировым валютам стоит дорого, то аналогичная продукция конкурентов, номинированная в евро, японской йене или тайском бате, будет пользоваться большим спросом у покупателей, так как она стоит дешевле.

20 июля выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал, а 24 июля — важные цифры по внешнеторговому балансу США.

По мнению эксперта, эти данные послужат основой для построения графика роста или падения курса доллара в зависимости от реальных перспектив победы в торговых войнах президента США Дональда Трампа.

Между тем президент США Дональд Трамп 18 июня обвинил еврозону, а заодно и Китай в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

«Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов (в экономке еврозоны – «Газета.Ru»), что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, — написал Трамп в твиттере. — Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие».

При этом в следующих сообщениях Трамп также продолжил обвинять другие страны в валютных войнах.

«Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США», — написал Трамп в следующем твите.

«На наш взгляд, зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции «американца». Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рублей за $1», — считает Рожанковский.

Однако после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля инвесторов может постичь разочарование, пишет аналитик. Так что

последняя пятница июля, скорее всего, будет самым плохим днем на неделе для рубля, курс которого после этой даты начнет снижаться.

В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, заявил на днях валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg. Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года. Теперь Косатый стал пессимистом относительно перспектив российской валюты.

Эксперт считает, что Центробанк будет постепенно понижать ключевую ставку — по 0,25 процентного пункта в третьем и четвертом квартале. Он не исключает и резкого понижения ставки — на 0,5 процентного пункта.

Банк России пока держит ставку на довольно высоком уроне — 7,50% годовых, что поддерживает интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

Косатый считает, что понижение ставки ЦБ РФ приведет к оттоку иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ). «Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заявил Bloomberg Косатый.

Кроме того, над российской валютой нависла угроза введения санкций.

Напомним, 11 июля в конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ. Это привело к тому, что рубль немного сдал свои позиции, несмотря на рост цен на нефть 2 июля. Эксперты отметили возможность возникновения паники на рынке, если санкции будут приняты. В частности, курс доллара может вырасти до 70 рублей.

Объем вложений в российские облигации иностранных инвесторов в июне, по данным ЦБ, достиг 30%. При попытке массового сброса инвесторами этих бумаг может сложиться такая ситуация, когда на них просто не найдется покупателей. Тогда рынок «встанет колом».