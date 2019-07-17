По первым маршрутам МЦД полетят модернизированные «Иволги»

Сквозь город быстро и с комфортом

Московские центральные диаметры (МЦД) станут новым этапом развития транспортного комплекса Москвы и Московской области – они представляют собой железнодорожные линии, которые пройдут по диаметрам из одних муниципалитетов Подмосковья через центр столицы в другие. Новый вид городского транспорта объединит формат пригородных электричек и подземку, фактически создав систему наземного метро. Новые маршруты помогут не только жителям подмосковных городов, но и москвичам, желающим проехать через город насквозь без длительного ожидания в пробках или спуска под землю.

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На данный момент запланирован запуск пяти линий МЦД – уже в конце 2019-начале 2020 гг. должно начаться движение по маршрутам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Эксперты считают запуск МЦД очень важным шагом для формирования более позитивного отношения пассажиров к общественному транспорту.

«Необходимо обеспечить полный комфорт пассажира на протяжении всего пути следования. Например, создать «бесшовные пути», когда пассажир пересаживается с одного вида транспорта на другой и добирается до места назначения, по сути, не выходя на улицу», - отмечает партнер Ernst & Young, руководитель группы проектного финансирования и инфраструктуры в России и СНГ Дмитрий Ковалев.

В этой ситуации особую важность приобретает оснащение МЦД современным и удобным подвижным составом, так как повышенный уровень комфорта, в том числе, вносит вклад в социальную стабильность общества: у людей уменьшается утомляемость от поездок и улучшается настроение. Если также принять во внимание тактовый характер движения по Московским диаметрам (когда поезда ходят с минимальными интервалами), то становится понятным, почему для нового вида транспорта были выбраны поезда «Иволга» - созданные в соответствии с мировыми трендами в части комфорта и безопасности специально для перевозок внутри городских агломераций

Как сообщает их производитель, Тверской вагоностроительный завод (входит в «Трансмашхолдинг»), 24 электропоезда в начале июля этого года были поставлены оператору проекта МЦД. Контракт на закупку составов был заключен между ТВЗ и АО «Центральная ППК» в марте 2018 года.

Ставка на «Иволгу»

Электропоезда «Иволга» уже хорошо знакомы некоторым москвичам и жителям Подмосковья. Перед тем, как начать курсировать по МЦД, их запустили на участках Москва-Усово, Москва-Одинцово, Москва-Новопеределкино и Царицыно-Подольск. На данный момент новые составы перевезли около 3,3 миллионов пассажиров. Согласно опросу, проведенному в конце 2018 года исследовательским холдингом «Ромир», плавностью хода поезда и шумоизоляцией в вагоне, которые достигаются благодаря технологии пневмоподвешивания, полностью удовлетворены 98% опрошенных. Отсутствие тамбуров нравится 99% респондентов. Интерьер «Иволги» одобрили 97% респондентов, а адаптивное освещение - 99%.

«Иволга» - это электропоезда городского класса, которых раньше в нашей транспортной действительности не существовало. У нас допускались такие поезда метро, но что касается классического железнодорожного транспорта, то на нем допускались только поезда пригородной компоновки», — отметил в беседе с «Газетой. Ru» руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.

Между тем, подчеркивает эксперт, условия перевозок во внутригородском и пригородном движении немного отличаются: пассажир меньше времени находится в пути, имеет меньшее количество багажа, для него более важными становятся такие параметры, как быстрый разгон и замедление, потому что в условиях более частых остановок в городе, на них должно уходить меньше времени. Например, в метро поезд стоит во время посадки-высадки 30 секунд или меньше, а классическая электричка на крупных станциях может стоять до минуты или даже больше, если условия видимости для помощника машиниста плохие.

Конструкторы «Иволги» учли эти особенности.

«Судя по техническим характеристикам, поезд может развивать высокую скорость и при этом адаптирован для эксплуатации с частыми остановками. В отличие от классических пригородных поездов, у «Иволги» широкие входные двери, большое количество поручней и места, что позволяет пассажирам быстро зайти в салон и покинуть его на нужной остановке. В отличие от обычных электричек в этих поездах нет тамбуров, что позволяет обеспечить беспрепятственный проход по всей длине состава», - рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Ковалев.

«У «Иволги» улучшенные разгонно-тормозные характеристики, которые позволяют быстрее разгоняться и быстрее тормозить, применять электродинамическое торможение в качестве основного. Все это опять же положительно влияет на сокращение общего времени нахождения пассажиров в пути», - подтверждает Алексей Колин.

«Я считаю, что «Иволга» хорошо подходит для МЦД, учитывая, что там действительно будет достаточно плотный пассажиропоток, и именно «Иволга» возьмет на себя многие перегруженные направления. Поэтому такой поезд вполне сюда впишется», - отметил эксперт.

В условиях непростой внешнеполитической обстановки немаловажен и тот факт, что «Иволга» максимально ориентирована на отечественные разработки и материалы. Доля российских комплектующих при производстве поездов превышает 90%, что делает проект защищенным от санкций.

Все для пассажира

Для использования на маршрутах Московских центральных диаметров «Трансмашхолдинг» усовершенствовал конструкцию электропоезда «Иволга» для того, чтобы поднять комфорт и эффективность эксплуатации составов на еще более высокий уровень: состав доработан в части экстерьера, интерьера и технического наполнения, отмечает производитель. «Транспортная отрасль сегодня движется в русле одного из главных мировых трендов – колоссального развития технологий, которые фокусируются на том, чтобы сделать жизнь человека максимально комфортной, - отметил заместитель генерального директора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. – Именно поэтому «Иволга» - особое пространство, в котором все продумано до малейших деталей, функционально и приспособлено под запросы современного городского жителя».

Одним из новшеств стала измененная по сравнению с базовой версией расстановка пассажирских кресел – теперь они расположены по схеме «2+2» в два ряда напротив друг друга. В каждом вагоне модернизированного поезда по 16 USB-зарядок для электронных устройств, Wi-Fi-модули для того, чтобы пассажиры могли оставаться на связи. В головных вагонах установили крепления для велосипедов (всего 8 на поезд). В туалетных модулях появились сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла, а также электросушилки для рук и пеленальные столики.

Вместе с тем поезд реализован как единый состав без тамбуров, что позволяет пассажирам безопасно перемещаться из вагона в вагон. При этом в зоне межвагонного перехода было установлено дополнительное освещение и поручни. Новые световые элементы во входной зоне облегчают посадку и высадку пассажиров через дверные проемы шириной 140 см – этот параметр также важен для маломобильных групп граждан, о комфорте которых тверские инженеры также позаботились. Так, в салонах предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски, туалетные комплексы спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, а для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Все вагоны оснащены не только системами климат-контроля, но и обеззараживателем воздуха, что особенно актуально в сезон простуд и гриппа.

Для того, чтобы комфортно было не только пассажирам, но и машинисту, для него предусмотрели холодильник и микроволновку, эргономичное кресло и климатическую систему.

Предусмотрены в новой «Иволге» и сервисы, полезные для эксплуатирующей организации. Цифровая система управления поездом обеспечивает поддержку сбор и сохранение информации о режимах движения поезда (в том числе с удаленным доступом), а также мониторинг технического состояния состава в режиме реального времени.

При этом модернизация поезда продолжается: «Трансмашхолдинг» уже приступил к производству 15 семивагонных составов, которые в соответствии с контрактом, должен поставить для нужд МЦД в третьем квартале 2019 года, и которые получат еще больше сервисов в части комфорта пассажиров и чья эффективность в эксплуатации будет еще выше, обещает производитель.

В целом, «Иволга» - оптимальный выбор для проекта МЦД, сходятся во мнении эксперты транспортной отрасли: она, с одной стороны, создана для скоростного движения, а с другой - для городских условий и полностью оправдывает ожидания современного горожанина. Кстати, в июле «Иволга» была удостоена Платинового Знака качества – высшей награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Уже во второй раз.