Дослужились: как отблагодарят рядовых и сержантов

Президент России Владимир Путин одобрил решение Министерства обороны с 1 сентября 2019 года существенно поднять зарплату рядовым и сержантам российской армии, которые служат по контракту. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

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По данным издания, об этом на закрытой части совещания в Минобороны во вторник, 16 июля, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

В частности, планируется «существенно увеличить» денежное довольствие военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифных разрядов.

Изменятся также зарплаты военных водителей. Как отметил Шойгу, с первого октября, будут повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории «D» со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей. При этом будет установлена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий «С» и «Е» в размере 30% от оклада по воинской должности.

Кроме того, в рамках повышения соцзащиты для этой категории военных с 1 октября будет законодательно оформлено повышение выплат, которыми Минобороны компенсирует стоимость оплаты съемного жилья для военнослужащих.

С начала осени сержанты и служащие будут получать для оплаты за арендованное жилье такую же сумму, как офицеры и прапорщики.

Кроме того, Минобороны намерено оплачивать стоимость проезда к месту проведения отпуска для курсантов, а также для рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.

Ранее сообщалось, что заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов с 1 октября 2019 года будет увеличена на 4,3%. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ об этом был опубликован на сайте правительства.

Повышение будет касаться тех граждан, которые проходят военную службу по контракту, а также по призыву, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Повышение будет проводиться с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года. Увеличение зарплаты позволит довести средний доход военнослужащего в России до 45 тыс. 370 рублей. Офицерский состав зарабатывает в 2,3-3,1 раз больше.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-го и 2021-го.

За последние пять лет оклады военнослужащих повышались только дважды: в 2012 году это был рост на 100-150% (в два-три раза) и в 2018 году — на 4%.

По данным комитета Госдумы по обороне, зарплаты военных «подешевели» на 46% с момента последнего значительного перерасчета выплат в 2012 году, а покупательская способность упала на 60%.

Происходит это из-за того, что доходы военнослужащих не индексируются один раз в год на величину инфляции, как зарплаты госслужащих.

Повышение, намеченное на 1 октября, коснется, прежде всего, денежного довольствия в части окладов по должностям и званиям. Размеры различных надбавок, широко применяемые в силовых структурах, например, за выслугу лет, за участие в боевых действиях, за службу на территориях Крайнего севера и приравненных к ним, в относительном выражении останутся неизменными.

Но если учесть, что

все прибавки за выслугу, секретность, риск и прочее привязаны к размеру окладов, то автоматически вырастет и эта часть денежного довольствия, которая в некоторых случаях составляет до 60% от суммы заработной платы военнослужащего.

При этом президент России Владимир Путин в конце июня заявлял, что власти продолжат развивать систему социальных гарантий для военных. По его словам, будет улучшаться медицинское обслуживание личного состава, появятся возможности для трудоустройства их родственников, так как в военных городках, где обычно и живут военнослужащие, как правило, нет работы для гражданских лиц. Также государство в лице президента заявило, что будет работать над улучшением жилищных условий военных.