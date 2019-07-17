«Отключим все»: Украину ждет катастрофа без российского газа

Если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, то страну ждет настоящая техногенная катастрофа. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

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Он отметил, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. По его словам, для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через нее проходили 45 млрд кубометров топлива.

«10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов», — отметил Суслов.

Он заявил, что газопровод через Украину проложен трубами большого диаметра. И при недостаче газа в системе, при отсутствии в трубе нормального давления, трубопровод работать просто не будет.

А это значит, что

целые регионы Украины потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. .

Это будет на самом деле техногенная катастрофа, подчеркнул Суслов.

Он добавил, что Германия и Россия отмечали, что при соблюдении определенных условий транзит газа через территорию Украины может сохраниться.

Поэтому Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать к ним неаккуратных чиновников и не делать резких заявлений.

«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную, во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — посетовал он.

Ранее об угрозе техногенной катастрофы говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он пообещал, что Украина «без преувеличения замерзнет», если на начало отопительного сезона не сможет закачать в хранилища 20 млрд кубометров газа.

В конце мая этого года

депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в груду металлолома.

Европейские инвесторы не захотели покупать газотранспортную систему (ГТС) Украины. В общей сложности Киев оценивает сеть в $14 млрд, а иностранным партнерам он хотел бы продать долю в 49%, сообщали в «Нафтогазе».

Решение о продаже части национальной газотранспортной системы было принято еще во времена премьер-министра Арсения Яценюка. В 2014 году на Украине был принят закон о реформировании газотранспортной системы как раз для допуска инвесторов из Евросоюза и США. Участие России в покупке доли газотранспортной системы было исключено.

Активно искать партнеров для управления ГТС Киев начал в 2017 году.

В июле 2018 года «Нафтогаз» обещал, что к 2020 году в стране будет работать новый оператор системы, который займется управлением ГТС.

А в сентябре 2018 года концерн предложил Владимиру Гройсману, выполняющему в тот период функции премьера Украины, продать иностранцам 49% акций оператора ГТС.

Но западные инвесторы не спешили вкладывать деньги в украинскую ГТС по нескольким причинам. Во многом — из-за ее изношенности. По подсчетам самой Украины, труба изношена на 50-60%. Так, уже в 2010 году модернизацию газотранспортной системы оценивали в $7 млрд.

Кроме того, иностранные инвесторы не понимали, как будут складываться дальнейшие взаимоотношения «Нафтогаза» с «Газпромом». А инвесторам нелегко представить функционирование украинской ГТС без российского газа.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. С ноября 2015 года Киев отказался от покупок топлива у «Газпрома». Страна покупает газ по так называемому «реверсу», то есть этот тот же газ из России, но уже поставленный в Европу. Украина закачивает в хранилища топливо, купленное, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось «слезть с российской газовой иглы», многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне 2019 года, на Санкт-Петербургском экономическом форуме заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она сейчас закупает по реверсу,

так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25%.

Однако топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал это предложение «причудливым», поскольку, по его словам, предложение цены российского газа для продажи на Украину и так завышено на сто процентов. На сколько при этом покупка реверсного газа обходится Украине дороже, он не уточнил.