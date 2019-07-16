Удар в спину: в Казахстане променяли «Газпром» на Украину

Сигнал пришел откуда не ждали. «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) — казахстанская структура ArcelorMittal — направила уведомление частной компании ТОО «Ник-Ойл» — официальному дистрибутору «Газпромнефть — смазочные материалы» о том, что временно прекращает с ним работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию документа.

Такое решение «принято из-за санкций Украины и ЕС против компании «Газпром-нефть», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ»,

отмечается в письме.

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В компании эту новость встретили с недоумением. Директор ТОО «Ник-Ойл» Николай Гардер признал: «Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания».

«Газпром-нефть» попала под секторальные санкции США и ЕС в сентябре 2014 года, при этом в отношении компании введены также финансовые ограничения, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

ТОО «Ник-Ойл» — частная компания, связанная с «Газпром-нефтью» и ее дочками только коммерческими отношениями: она продает смазочные материалы под брендами «Газпром-нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана.

Данную ситуацию в компании «Газпромнефть — смазочные материалы» называют «недоразумением», которое изучают юристы компании.

Гардер заявил «Коммерсанту», что в настоящее время он собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. «Какое отношение наша компания имеет к санкциям Украины и ЕС против России? Мы задавали такой вопрос, но нам на него даже отвечать не стали», — посетовал он, добавив, что «Ник-Ойл» в течение восьми лет поставляет АМТ и ее дочерним компаниям смазочные материалы и охлаждающие жидкости в объеме около 1 тыс. тонн в год.

Источники издания в АМТ отмечают, что указание о прекращении контракта с «Ник-Ойл» было получено после проведения ревизии контрактов на предмет санкций на уровне «АрселорМиттал СНГ», в которую входят «АМТ Темиртау» и расположенный на Украине «АрселорМиттал — Кривой Рог». Парамжит Калон является генеральным директором обеих компаний. И именно о возможном ущербе его репутации говорится в письме.

Эксперты полагают, что речь идет о банальной финансовой выгоде.

«Руководству пришлось выбирать, с кем продолжать сотрудничество, вследствие чего выбор пал на украинскую компанию «АМТ Кривой Рог», — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. «Вряд ли сотрудничество с «Газпромом» могло создать реальные проблемы для компании. Учитывая политическую ситуацию на Украине, руководство могло сталкиваться с определенными сложностями на уровне переговоров с другими компаниями или представителями украинского правительства», — полагает эксперт.

«Санкционный режим официально не распространяется на отношения Казахстана и России. Поэтому глобально предпосылок для того, что бы это стало распространенной практикой нет. Однако драйвером такого решения могло быть наличие другого бизнеса у генерального директора «АМТ Темиртау», зарегистрированного в Украине»,

— отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Николаев при этом считает, что в конечном итоге данная ситуация не должна повлечь какие-то серьезные последствия для российско-казахских отношений. «Не думаю, что подобная дилемма возникает у большого числа казахских организаций, так как сотрудничество с Украиной в сфере энергетики развито не так сильно как с Россией», — говорит он.

Россия является одним из ключевых партнеров Казахстана, стороны связывают взаимовыгодные добрососедские отношения. Так, товарооборот между нашими странами за прошлый год вырос на 7,2% по сравнению с 2017 годом и достиг $17,6 млрд. По объему ввоза продукции в Казахстан Россия занимает первое место – на поставки из нашей страны приходится 37,3% всего импорта в республику. Экспорт из Казахстана в Россию, по данным посольства Казахстана в Москве, вырос на 11,3%, составив $5,2 млрд.