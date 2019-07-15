Восемь лет заморозки: сколько не будет накопительных пенсий

Мораторий на формирование накопительной части пенсии для будущих пенсионеров, впервые введенный в 2014 году, будет продлен до 2022 года включительно. Об этом свидетельствуют материалы Минтруда, в которых опубликованы характеристики формируемого бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период на 2021-2022 гг.

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То есть люди, которые в начале 2001 года были вовлечены в пенсионную реформу под лозунгом «отчисления от ваших зарплат будут формироваться на ваших личных накопительных счетах», лишены «прибавки» к свой пенсии как минимум восемь лет.

Мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии известен в экономических кругах как «заморозка». Изначально, при принятии решения о введения моратория, он должен был окончиться в 2020 году. Потом заморозка была продлена до 2021 года. Сейчас этот срок передвинут на конец 2022 года.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в материалах Минтруда.

Впрочем, в самом Минтруде поспешили заверить, что решение о продлении заморозки окончательно еще не принято.

В настоящее время работодатель платит за каждого сотрудника 31% сверх его зарплаты в различные фонды. В том числе 26% от зарплаты уходит в ПФР. Изначальная концепция пенсионной реформы, стартовавшей в 2001 году, предполагала, что пенсионные взносы делятся на базовую, страховую и накопительную части. Базовая и страховая части шли на финансирование текущих выплат пенсий нынешним пенсионерам, правда, страховая учитывалась на счету в ПФР для расчеты будущей пенсии каждого работающего человека. А вот накопительная часть «оседала» на индивидуальном счету работника в ПФР и по итогам года накопленная сумма передавалась в управление негосударственному пенсионному фонду (НПФу) или управляющей компании (УК) – по выбору каждого работника, напоминает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

НПФ и УК инвестировали средства с этого счета в активы фондового рынка, увеличивая таким образом ту сумму, которая пойдет на выплаты к основной пенсии, которую человек будут получать от государства.

В 2014 году после присоединения Крыма к России правительство приняло решение о временной заморозке разделения уплачиваемых взносов по индивидуальным счетам. То есть те 6%, которые раньше шли на формирование «прибавки» к пенсии, стали поступать «в общий котел». %

«Сейчас все отчисления, который работодатель платит за своего работника, идут единой платежкой в ПФР», — отмечает Сергей Стукалов.

То, что заморозка продлена, выглядит логично на фоне недавно появившейся новости, что введение системы индивидуальных пенсионных накоплений отложено на неопределенный срок. Пенсионная тема – это один из наиболее острых и болезненных вопросов современной экономики, который касается каждого человека. И в ситуации, когда пенсионный возраст подняли на пять лет, реализация проекта, при котором каждый работник будет обязан платить 6% от своей зарплаты на свою будущую пенсию, выглядит довольно цинично, отмечает Стукалов.

Мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно лишь подтверждает то, что в России сейчас самые большие проблемы лежат именно в пенсионной отрасли,

говорит председатель Ассоциации социальных предпринимателей Курской области Роман Алехин.

Все эти «заморозки» свидетельствуют о нестабильности работы пенсионной системы, которые, как бы эту систему не латали до сегодняшнего дня, в обозримом будущем могут привести к трудностям с выплатами пенсий. Это грозит взрывом социальной напряженности, поэтому власти будут стремиться избежать резких движений на этом поприще, хотя пока это получается плохо, полагает Алехин.

По данным ПФР, неработающих пенсионеров в России около 40 млн человек. Работающих — около 9 млн человек.

В 2018 году количество назначенных пенсий составило 1,9 млн, страховых пенсий по старости — почти 1,3 млн.

Ранее ПФР сообщал, что не испытывает проблем с получением доходов для выплаты пенсий. По словам главы фонда Антон Дроздова, доходы в Пенсионный фонд «поступают у нас хорошо» и «даже снижается зависимость от федерального бюджета». Но у фонда имеются деньги на индексацию не только благодаря доходам, но и за счет заморозки пенсионных накоплений части работников. Заморозка уже помогла сэкономить около 2 трлн рублей.