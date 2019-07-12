Рубль треснул: Америка ударила в долг России. LIVE

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

В разгар летнего затишья в США вспомнили про санкции против России. Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России «вмешательства» в американский избирательный процесс. Учитывая, что около 30% вложений иностранцев сделано в госдолг РФ, это может привести к сильному падению рубля. В пятницу торги на московской бирже уже открылись ростом курса доллара.
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11:51

Однако он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но, по его словам, Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии.

11:38

История о вмешательстве России в американские выборы длится уже давно. В 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. После этого Конгресс США инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

11:26

Небольшая справка. Автор предложенной поправки - сенатор Брэдли Шерман известен как активный сторонник защиты прав животных, а также сторонник прав ЛГБТ и межполового равенства. В июне 2017 года он и его коллега Эл Грин внесли на рассмотрение законопроект об импичменте президента Дональда Трампа за препятствование расследованию его связей с Россией.

11:18

При этом, по данным официальных торгов ЦБ, курс доллара на 12 июля составляет 62,99 рублей.

11:10

Так, курс доллара на московской бирже вырос на 20 копеек до 63,02 рубля за американскую валюту.

11:00

На фоне таких новостей на торгах на московской бирже в пятницу курс доллара начал расти.

10:58

Как заявил Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

10:54

По словам авторов, эта поправка приведет к серьезным антироссийским санкциям. Как заявил в ходе слушаний Шерман, слова которого цитирует РИА «Новости», поправка «предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».

10:46

Поправку предложили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Об этом сообщает C-Span. Теперь документ должен пройти стадию рассмотрения в юридическом комитете нижней палаты конгресса.

10:40

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» сегодня проводит онлайн-трансляцию, посвященную возможным санкциям в отношении госдолга. Палата представителей конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России «вмешательства» в американский избирательный процесс.