Рубль треснул: Америка ударила в долг России. LIVE

Однако он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но, по его словам, Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии.
История о вмешательстве России в американские выборы длится уже давно. В 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. После этого Конгресс США инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
Небольшая справка. Автор предложенной поправки - сенатор Брэдли Шерман известен как активный сторонник защиты прав животных, а также сторонник прав ЛГБТ и межполового равенства. В июне 2017 года он и его коллега Эл Грин внесли на рассмотрение законопроект об импичменте президента Дональда Трампа за препятствование расследованию его связей с Россией.
При этом, по данным официальных торгов ЦБ, курс доллара на 12 июля составляет 62,99 рублей.
Так, курс доллара на московской бирже вырос на 20 копеек до 63,02 рубля за американскую валюту.
На фоне таких новостей на торгах на московской бирже в пятницу курс доллара начал расти.
Как заявил Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.
«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.
По словам авторов, эта поправка приведет к серьезным антироссийским санкциям. Как заявил в ходе слушаний Шерман, слова которого цитирует РИА «Новости», поправка «предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».
Поправку предложили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Об этом сообщает C-Span. Теперь документ должен пройти стадию рассмотрения в юридическом комитете нижней палаты конгресса.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» сегодня проводит онлайн-трансляцию, посвященную возможным санкциям в отношении госдолга. Палата представителей конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России «вмешательства» в американский избирательный процесс.