Успеть до санкций: зачем Россия залезает в долги

Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.

Реклама

«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», — отмечается в сообщении ЦБ.

В последние годы страна наращивала свой долг, но довольно аккуратно. На 1 января 2019 года внешний долг оценивался в $453,7 млрд, что на 12,4% меньше, чем в 2018 году.

Внешний долг России – это облигации, номинированные, как правило, в иностранной валюте, хотя у России есть несколько выпусков бондов, рассчитанных на иностранных покупателей, но при этом выпускались они в рублях.

Покупают такие облигации в основном инвесторы – нерезиденты. И так как в этом году все мировые центробанки склонны смягчать свою учетную политику, то есть понижать ставки, а Банк России пока что держит ставку на довольно высоком уроне — 7,75% годовых, то и интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам растет, отмечает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

Он считает, что времена, когда Госдеп США активно пугал инвесторов законом «О защите безопасности США от агрессии Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA)», рынками уже немного подзабылись. Самая жесткая мера, которую предлагал этот закон, касался запрета для иностранных инвесторов покупать российские государственные облигации, номинированных как в рублях, так и в иностранной валюте.

Последний раз проект закона о запрете на покупку российских долговых бумаг американские демократы «вытаскивали на свет божий» в феврале 2019 года,

напоминает Стукалов. А раз в самих США пока об этом запрете не вспоминают, то и инвесторы не упускают шанс «подзаработать» на России.

Ситуация с внешним долгом России остается одной из наиболее сильных сторон отечественной экономики, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он обращает внимание на тот факт, что «соотношение внешнего долга и объемов золотовалютных резервов в июне сохраняется выше уровня 0,9». Другими словами, объемы резервов во втором квартале полностью покрывают внешний долг и, более того, превышают его объем, что фактически является уникальным случаем для всех стран в сегменте развивающихся рынков, подчеркивает аналитик. По словам Покатовича,

в ближайшей перспективе объемы госдолга, почти полностью покрытые резервами, продолжат оставаться одним из наиболее позитивных аспектов фундаментальной устойчивости российской экономики.

Рост внешнего долга происходит параллельно увеличению профицита федерального бюджета России по итогам января-июня 2019 года. Профицит составил 3,1% ВВП, или 1,561 трлн рублей, об говорится в материалах на сайте Минфина. На этот факт обращает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Параллельно у России растет объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещаемый за рубежом.

Осин отмечает, что инвесторы оценивают вероятность отказа России от уплаты по своим долгам, и считают ее крайне низкой. Свои доводы он подкрепляет такими факторами: прирост кредитов банков нефинансовым организациям за последние 2,5 года снизился до 1% в среднем, а просрочка по кредитам нефинансовомому сектору составляет 8% — и это максимум за 10 лет. Государственная бюджетная и монетарная политика остается жесткой, государство не проводит стимулирующих в проблемных отраслях, напоминает Осин. Поэтому и

вероятность дефолта России рынок CDS оценивает в приблизительно в 1,2%.

Более того, аналитики ожидают дальнейшего роста интереса к нашему внешнему долгу. Они ссылаются на выступление главы Федерального резерва США Джерома Пауэлла, в котором подчеркивалась, что доводами за смягчение выступают связанная с торговлей неопределенность, слабость экономики в других странах и сдержанная инфляция. На этом фоне всегда растет интерес покупателей к активам развивающихся рынков, каким является и Россия, уверены эксперты.