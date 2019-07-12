Путевка в жизнь: где учат, как стать богатым

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.

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Речь идет о выпускниках 2013-2018 годов. Всего в рейтинге, в котором сравнивается средний уровень доходов бывших студентов, 20 мест. Они поделены между 45 вузами.

«В этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+десять тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

Так, выпускники-финансисты МГИМО и ВШЭ ежемесячно получают около 110 тыс. руб., за год их прирост по средней зарплате составил 10 тыс.

Зарплата бывших студентов МГУ составляет около 100 тысяч рублей и их зарплата приросла за год на 5 тысяч рублей.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых выпускников входят бывшие студенты из РАНХиГС (их зарплаты — 98 тыс.), Финансового университета (90 тыс.).

Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, выпускники которой получают около 86 тысяч в месяц.

Самые скромные ожидания по зарплате — у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета, они составляют 54 тысячи рублей, следует из данных исследования.

Между тем ранее журнал Forbes составлял другой рейтинг лучших вузов России. Журнал опубликовал его в конце июня.

При составлении рейтинга издание опиралось на статистику о том, сколько выпускников учебного заведения стали предпринимателями. При этом вузы оценивались по десяти параметрам, сгруппированным в три большие группы: качество образования, качество выпускников, а также так называемый фактор Forbes (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем числе выпускников).

Также составители рейтинга изучали биографии более 1,6 тыс. фигурантов списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников и депутатов.

Таким образом, Forbes попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов — предпринимателей, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

В списке Forbes первым оказался Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Его балл оказался 54,11 из 100 возможных.

Далее шли МГИМО и МФТИ. Их баллы — 52,24 и 52,01.

Тогда как МГУ имени М.В.Ломоносова журнал отвел лишь пятое место, РАНХиГС — шестое место, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики — седьмое место, НИУ ВШЭ — восьмое.

На девятой позиции рейтинга оказался Национальный исследовательский Томский политехнический университет, а на десятой — Российская экономическая школа (РЭШ).

Между тем наличие диплома о высшем образовании сегодня не всегда дает преимущество при трудоустройстве на работе. Работодатели часто смотрят на навыки, а не на наличие корочки. Так, согласно данным исследования Росстата, которое проводится каждые пять лет, в 2010-2015 годах получили диплом 10,7 млн человек, а трудоустроились при этом всего 5,9 млн человек.

К тому же высшее образование в последнее время дорожает и становится менее доступным для россиян.

Так, в мае 2019 года семестр учебы в государственном высшем учебном заведении подорожал в среднем до 68,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тыс. рублей). При это в негосударственных учебных заведениях ситуация не лучше. Так, стоимость одного семестра поднялась с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей, свидетельствуют данные ЕМИСС.

Эксперты в качестве причин роста цен называли увеличение количества абитуриентов и сокращение бюджетных мест.

Кроме того, одна из причин того, что услуги вузов подорожали, — это необходимость увеличивать зарплаты преподавателям в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина.

При этом, по данным Росстата, половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, отмечало ведомство.