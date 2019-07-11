Чистая прибыль с грязной нефти: что Минск требует от Москвы

Белоруссия не теряет надежды заработать на российской нефти. На этот раз белорусская сторона инициировала повышение платы для России за транзит по «Дружбе» через свою территорию. Тариф планируется поднять с 1 августа на 21,7%. Соответствующее письмо ОАО «Гомельтранснефть Дружба» направило в «Транснефть», сообщил «Интерфакс».

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Свои действия белорусская сторона объяснила необходимостью возместить убытки после скандала с грязной нефтью из России.

«Во втором квартале 2019 года для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности «Гомельтранснефть Дружба» в текущем году»,

— приводит агентство выдержки из письма. В России эту идею восприняли без энтузиазма.

В «Транснефти» не видят оснований повышать тариф, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. Согласовывать предложение белорусской стороны отказались, о чем проинформировали зарубежных коллег, сказал он.

При этом Демин уточнил, что по регламенту рассмотрение внепланового повышения тарифов на транзит через Белоруссию входит в компетенцию уполномоченных ведомств двух стран. Это значит, что вопрос тарифного регулирования должен быть рассмотрен в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго России.

В ФАС «Газете.Ru» не подтвердили получение письма, но пояснили: «Есть установленный порядок рассмотрений обращений по пересмотру тарифов в плановом порядке. Комментировать какие-то основания для изменения тарифов вне этих процедур нет оснований».

Что вопрос преждевременный — это логично.

Белоруссия пока не спешит официально обращаться с этой инициативой к российским властям. Источник, близкий к Минэнерго, сообщил «Газете.Ru», что на данный момент официально Минск не выдвигал министерству предложения о повышении тарифа за транзит.

Маневром на маневр

Шансы повысить тариф у Белоруссии малы, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С юридической точки зрения преимущество на стороне России: допускается лишь разовое единовременное повышение в течение года. В этом году одно повышение уже было, второе — лишь с согласия обеих сторон.

Планово тариф за транзит «черного золота» через белорусские магистральные маршруты повышался зимой на 7,6%, cообщало белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Весной белорусы попытались поднять их во второй раз, но безуспешно — это противоречило договоренностям. Да и обоснований для повышения у них тогда не было.

«Все понимали, что они просто хотят получить дополнительные деньги, раз уж не смогли договориться о компенсации за [российский] налоговый маневр», — отметил Юшков.

Однако на этот раз у Минска появился неожиданный козырь в виде апрельского инцидента с хлорированной нефтью в «Дружбе».

В письме с уведомлением о поднятии тарифа за транзит белорусская нефтяная компания уточнила, что из-за грязной нефти она недополучила более 1,5 млрд рублей ($23,8 млн). Однако откуда взялись эти цифры — пока непонятно.

Юшков предполагает, что скорее всего, она сформирована из гипотетического предположения о том, каким бы мог быть объем прокачки нефти, который не был реализован в результате инцидента с загрязнением. Еще один пункт подсчета убытков — переработка: меньше переработали нефти, значит — меньше экспортировали. Однако цифры сейчас не корректны, так как до конца года «Гомельтранснефть Дружба» может еще выйти на плановые объемы переработки.

«Они пытаются вернуться за стол переговоров по поводу компенсации за налоговый маневр и цен на газ с 1 января 2020 года. Вот это им нужно. В новом году цены на газ могут подскочить с согласованных на 2019 год $127 до $150-160 за 1 тыс. кубометров», — отмечает Юшков.

Налоговый маневр в российской нефтянке предполагает поэтапное обнуление таможенных пошлин с одновременным повышением НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на нефть. Для Минска, который много лет кормился за счет нулевых таможенных пошлин на российскую нефть, это чревато недополученной прибылью. Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что потери страны составят $3,4 млрд. Белорусская сторона пыталась обсудить вопросы компенсации налогового маневра с Москвой неоднократно, однако пока безуспешно.

Минск просто хочет заработать побольше, соглашается аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«Белоруссия рассчитывает тариф так, чтобы не только компенсировать потери от остановки прокачки нефти, но еще и заработать дополнительно около 11% от обычной суммы за транзит. На этом попытки белорусской стороны не прекратятся, Белоруссия будет использовать меняющуюся внешнеполитическую ситуацию для новых предложений», — считает он.

Не надо ползать на коленях

История инцидента между Россией и Белоруссией из-за грязной нефти Urals, поступившей с российской территории в белорусский трубопровод, началась несколько месяцев назад. В апреле после обнаружения значительного превышения хлорорганических соединений в нефти из России были нарушены поставки через «Дружбу» в Европу и страны Балтии. Общий экспорт по «Дружбе» упал в мае, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), на 37% — до 2,4 млн тонн.

От этой ситуации понесли потери не только белорусские нефтяники, то также Украина, Польша, Словакия и ряд других стран. Россия обещала компенсировать убытки всем, кто сможет обосновать понесенные потери. Однако пока точной оценки ущерба и согласованной процедуры компенсации нет.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что для его страны ущерб может составлять сотни миллионов долларов, однако в России считают иначе. Министр энергетики РФ Александр Новак в мае предполагал, что сумма ущерба, нанесенной грязной нефтью в белорусской трубе всем сторонам не должна превышать $100 млн.

В Минске часто поднимают этот вопрос в надежде оказать влияние на Москву в ходе любых других переговоров. Белорусский лидер в июне подчеркивал, что на переговорах с российской стороной его нефтяникам необходимо настаивать на компенсации Москвы за этот инцидент.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — советовал Лукашенко.

На следующей неделе ожидается встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Не исключено, что тема «Дружбы» будет поднята и там.