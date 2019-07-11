Поставщик мигрантов: зачем Киргизии дружба с Россией

Президент РФ Владимир Путин обсудил в Москве с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым проблемы интеграции.

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Информации о встрече прессе предоставили мало: во время протокольного приветствия лидеры обменялись традиционными словами, отметив большой объем взаимодействия и позитивную работу Российско-киргизского инвестиционного фонда.

«Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и всегда есть, о чем переговорить. Так что очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам, чтобы поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе по проблемам интеграции», — сказал Путин, открывая встречу.

Поговорить действительно есть о чем: во время визита Владимира Путина в Киргизию в конце марта было подписано более 50 соглашений на сумму свыше $6 млрд.

По дороге интеграции

Россия — один из самых крупных торговых партнеров Киргизии. 80% киргизского экспорта уходит на российский рынок. Это, в том числе, сельхозпродукция, руда, включая золото, текстиль.

Киргизия и Россия регулярно проводят заседания межправительственных комиссий по углублению сотрудничества. При этом республика активно развивает отношения и с отдельными регионами России: с Москвой, Санкт-Петербургом, Свердловской областью, Башкортостаном, Татарстаном и другими регионами.

Однако развивать и углублять это сотрудничество не всегда легко. А интеграция идет пока ни шатко ни валко, хотя при вступлении Киргизии в Евразийский экономический союз для модернизации экономики страны был создан Российско-киргизский фонд развития (РКФР) с уставным капиталом $500 млн, под половину из которых уже созданы проекты. В рамках евразийской интеграции Россия выделила республике $200 млн долларов на укрепление границ, строительство ветеринарных и фитосанитарных лабораторий, их оснащение, а в прошлом году также списала Бишкеку долг на $240 млн. Всего с 2013 года Россия простила Киргизии долгов почти на $500 млн.

В условиях неравномерности экономического развития, разного уровня доходов населения и возможностей бизнеса, действительно взаимовыгодные для обеих стран проекты требуется изыскивать и создавать, выращивать специально, то есть мало просто создать соответствующую «безбарьерную» среду, а нужна еще и целенаправленная работа на уровне министерств и руководства больших компаний, заинтересованных в росте товарооборота, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарев.

«Простой вопрос на обывательском уровне — чем торговать-то будем? — не теряет актуальности»,

— подчеркивает эксперт.

По его словам, это может быть координация действий в рамках китайского «Шелкового пути», план действий «Один пояс — один путь», где российские государственные и бизнес-структуры вполне могут объединяться с кыргызскими коллегами в общие «пищевые цепочки» и для транспортировки, логистики, и для производства товаров.

«Если мы посмотрим на товарооборот между Россией и Киргизией за 2018 год, то увидим, что российский экспорт оценивается в $1,63 млрд, киргизский — всего в $0,24 млрд. Сальдо в пользу России в размере $1,3 млрд говорит о том, что интеграция в ЕАЭС в первую очередь выгодна именно республике», — отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Из аграриев в пролетарии

«Что касается интеграции в ЕАЭС, то хотя де-юре страна в союз не входит, де-факто, условия пересечения таможенной границы с Казахстаном для товаров аналогичные условиям на границе Казахстана и России, то есть фактически, все преимущества, которые дает участие в ЕАЭС, у Киргизии есть», — констатирует Антонов.

Основным проблемным вопросом, препятствующим взаимной торговле Кыргызстана со странами ЕАЭС, по праву считается отличие в структуре экономик этих стран.

«Будучи преобладающе аграрной экономикой, вступая в ЕАЭС, Киргизия рассчитывала получить выгоду от открывающихся возможностей сбыта товаров своей сельскохозяйственной и текстильной промышлености на рынок более​ 180 миллионов потребителей.​ Однако, существующие нетарифные барьеры, связанные с высокими санитарными (фитосанитарными, ветеринарными) требованиями и различиями в техническом регулировании, препятствуют завяленному свободному движению и сбыту киргизских товаров в страны-партнеры», — поясняет Гаухар Нургалиева, руководитель лаборатории Евразийских исследований при бизнес-школе Сколково.

Как результат, в Киргизии наблюдается некоторое разочарование от того, что изначальные ожидания от присоединения к ЕАЭС не были оправданы, отмечает эксперт. При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что меры по гармонизации технических и санитарных мер принимаются на межправительственном уровне, механизм исполнения требований на уровне стран остается слабым. Вдобавок ко всему в стране наблюдается отсутствие институтов поддержки экспорта и нехватка квалифицированных кадров по техническому регулированию, добавляет Нургалиева.

И все же Киргизия определенные преференции от ЕАЭС получила. Благодаря облегчению торговли между странами ежегодный рост экономики Киргизии ускорился с 3% до 5%, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Кроме того,

произошло существенное упрощение правил, регулирующих трудовую миграцию: по итогам 2018 года киргизы перечислили порядка $2,68 млрд на родину (около трети бюджета республики формируется за счет данных отчислений). Кроме того, РФ проводит пенсионную реформу, согласно которой пенсионные накопления, переведенные в ПФ за время работы на территории страны, будут начисляться пенсионеру даже, если он уже вернулся к себе на родину.

Россия сейчас основное место заработка для многих жителей Киргизии. Согласно данным Государственной службы миграции республики, в настоящее время в России работают более 640 тысяч граждан Киргизии. Неофициально — гораздо больше. Многие предпочитают устраиваться на работу по знакомству, без оформления трудового договора. Таких, согласно опросам, 74%.

После вступления Киргизии в ЕАЭС и признания водительских прав киргизские мигранты стали чаще устраиваться водителями такси и муниципального транспорта в России. При этом едут они практически во все регионы нашей страны. Около трети (29%) киргизских мигрантов занято в России в сфере торговли, четверть — в сфере услуг, и 20% — в строительстве. Надо отметить, что уровень грамотности среди них довольно высок, они неплохо знают русских язык.

Киргизия еще с 2014 года занимает второе место в списке стран с высокой долей денежных переводов в структуре ВВП, уступая лишь Таджикистану, подсчитали во Всемирном банке. По данным BCG, на денежные переводы киргизских трудовых мигрантов, работающих преимущественно в России и Казахстане, приходится около 30% ВВП страны.

Пожалуй, главной проблемой союза остается сохранение барьеров на национальном уровне. Часто отсутствие единых регламентов по ряду направлений мешает киргизским предпринимателям и фермерам экспортировать продукцию в отдельные страны объединения, в основном в Казахстан. Вполне возможно, что именно эти трудности станут основной темой переговоров в ближайшее время, отмечает Николаев.

Пока же главным достижением интеграционных процессов остается рост мигрантов и улучшения условий для их жизни и, как следствие, рост таких «трудовых» отчислений в бюджет Киргизии.