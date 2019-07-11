Вышел из доверия: новый скандал в Росстате

В Росстате провели расследование из-за того, что 8 июля Центробанк опубликовал на своем сайте свежие данные об инфляции в 15:00, а это раньше, чем их раскрывает статистическое ведомство. Росстат обычно публикует срочную информацию после 16:00.

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В ходе расследования стало ясно, что досрочное размещение данных в базе ведомства происходило и раньше. Просто до 8 июля этого никто не замечал. В начале недели глава Минэкономразвития Максим Орешкин потребовал провести расследование из-за преждевременной публикации Центробанком данных об инфляции.

В ЦБ тогда заявили, что дали информацию «на основе публикации на сайте ведомства». Данные подсчета инфляции за июнь 2019 года были размещены на одном из ресурсов Росстата — в центральной базе статистических данных — раньше установленного срока всего на один час.

По итогам расследования был уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата (ГМЦ). Об этом сообщается в информации Минэкономразвития. Решение уволиться директор ГМЦ принял по собственному желанию, его утвердил глава ведомства Максим Орешкин, отметили в Минэкономразвития.

Имя руководителя ГМЦ прямо не названо. Но, согласно данным, размещенным на сайте центра, директором указан Евгений Сычев. Он возглавляет эту структуру с 2000 года.

Евгений Борисович Сычев – не новичок в статистике. Он пришел работать в систему обработки статистических данных СССР еще в 1974 году, сразу после окончания Московского экономико-статистического института (МЭСИ). То есть верой и правдой отработал в системе подсчета стоимости жизни гражданина СССР, а потом и России 45 лет.

Он – уважаемый специалист очень многих организации и компаний. Например, он числится главным экспертом управления корпоративных коммуникаций «Газпрома».

Но и это не спасло Сычева от гнева Максима Орешкина.

«Министр был неудовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — говорится в сообщении МЭР.

Так, в письме главы Росстата Павла Малкова на имя Максима Орешкина отмечается, что случаи преждевременной случаи публикации информации регулярно происходили и ранее, примерно один-два раза в год.

Сейчас служба статистики разрабатывает новый регламент размещения данных на сайте Росстата, до его утверждения решено не обновлять базу данных до момента появления информации на официальном сайте. Об этом также сообщается в письме Павла Малкова.

При этом претензии к работе Росстата предъявляются регулярно. Особенно много возмущения у аналитиков вызвала статистика о росте ВВП за 2019 год.

Росстат и его руководитель Павел Малков, работавший на тот момент в своей должности полтора месяца, преподнесли тогда неожиданный подарок. Темпы роста ВВП в прошлом году составили 2,3%, превысив заложенные в прогноз 1,8%. Они оказались даже выше оценки Минэкономразвития в 2%, опубликованной 25 января. И так быстро экономика России не росла с 2012 года.

Рывок стройки, который главным образом и обеспечил ускорение темпов роста ВВП, стал настоящим сюрпризом для всех аналитиков. В данной ситуации все упиралось именно в методику подсчета, что в итоге весьма существенно повлияло на конечный результат.

Если ранее объемы строительства учитывались по фактически выполненным работам, то теперь Росстат взял за основу объемы инвестиций в строительство, говорил Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов тогда назвал новые цифры по строительству «скандальными», а попытку ведомства объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой».

Большинство россиян также давно не верят официальным данным Росстата. Обычные граждане не верят цифрам инфляции и, согласно опросам, оценивают фактический уровень инфляции в несколько раз выше официальных значений индекса потребительских цен.