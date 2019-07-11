Играют на трубе: «Северный поток — 2» ведет в Раду

Энергетическая ловушка

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Трубопровод протяженностью более 1200 км и совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Россия получает новый маршрут транспортировки.

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Европа также крайне заинтересована в проекте. Германия получает возможность заработать на распределении газа на европейской территории, а все страны Евросоюза – гарантированные поставки газа, не зависящие от политических настроений и экономических трудностей.

Но на Украине, разумеется, этот проект вызывает далеко не положительные эмоции. Его уже неоднократно называли угрозой национальной безопасности, способной окончательно подорвать финансовое благополучие государства. Национальный банк Украины уже заложил в своих прогнозах снижение доходов от транзита газа на $1 млрд. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что регулятор также оценивает другие варианты развития событий, в частности и полное отсутствие транзита российского газа через страну – хотя Москва неоднократно заявляла, что перекачка углеводородов через Украину продолжится, но нужно провести переговоры по ее условиям.

Глава дипломатической миссии Украины в ФРГ Андрей Мельник в недавнем интервью немецкому изданию Rheinische Post был настроен еще более пессимистично – он полагает, что Украина будет ежегодно терять свыше 2,7 млрд евро после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

В конце января депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивщенко заявил, что строительство «Северного потока — 2» стало большим провалом украинской дипломатии, поскольку его запуск лишит Украину $4 млрд транзитных денег.

По его мнению, украинская ГТС в результате будет пустовать и придет в упадок.

Продолжил это перечисление катастрофических цифр (правда, все время разных, и поэтому не ясно, на чем основанных) бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Политик 4 июля написал в Facebook, что считает «Северный поток — 2» «основным вызовом для Украины в энергетической сфере». «Украина будет лишена $2 млрд доходов в год, можете представить? За десять лет — это $20 млрд. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое компенсирует такие убытки украинскому бюджету», — взывает экс-глава кабинета министров.

Наконец, «Нафтогаз» 8 июля опубликовал на своей странице в Facebook заявление, назвав российский газопровод «энергетической ловушкой для Европы». «После того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика, россияне смогут легко игнорировать демократические правила и вмешиваться не только в экономическую жизнь европейских стран, но и диктовать свои политические прихоти», — пугает украинская компания.

Трамп спешит на помощь

Поэтому не удивительно, что «Северный поток — 2» регулярно упоминается украинскими политиками, пытающимися завоевать симпатии населения в преддверии парламентских выборов. Особенно с учетом того, что лидер всех социологических опросов, недавно созданная партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, начинает постепенно утрачивать популярность.

Социологическая группа «Рейтинг» отмечает, что за последнюю неделю рейтинг партии с более чем в 47% опустился до 42%. Хотя соперники «Слуги народа», согласно опросам, набирают не более 10% голосов, снижение популярности самой мощной политической силы страны не может не вызывать опасений. Поэтому в ход вновь пошли громкие заявления и призывы, неизменно касающиеся и российского газа.

Правда, справиться с ситуацией самостоятельно украинский лидер Владимир Зеленский не надеется.

Он назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком, способным решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Киева.

«Нас никто не спрашивает. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока — 2», так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут», — заявил Зеленский во время поездки во Львов 6 июля.

Позже, на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, Зеленский заявил о намерении провести в сентябре переговоры с Россией по газовому вопросу. При этом президент отметил, что официальные переговоры запланированы на декабрь. Именно в это время подойдет к концу действующий контракт по транзиту с Москвой.

Бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Европейская солидарность» перед саммитом Украина-ЕС написал на блог-платформе Medium, что

в перечень вопросов для сотрудничества с ЕС, по его мнению, должны войти стратегическое энергетическое партнерство и остановка строительства «Северного потока — 2».

Но Европа на помощь Украине приходить пока не спешит.

Единственным результатом панических настроений, нагнетаемых Киевом, стала резолюция Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В документе, в частности, была выражена «особая обеспокоенность» возможным использованием трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в политических целях.

Однако реально эта резолюция ничего не меняет, так как никакого влияния на принятие решений она оказать не может. И в условиях, когда представители «Нафтогаза» вновь обещают Европе затяжные переговоры по газу и «холодную зиму», строительству «Северного потока — 2» вряд ли что-то может угрожать.

Луч света для Украины

Политический соперник Зеленского, председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук еще в середине марта в интервью телеканалу «112 Украина» выразил сомнения в том, что США могут помочь Киеву с решением газового вопроса. Он допустил, что Вашингтон продолжит борьбу против «Северного потока — 2», однако исключительно в собственных интересах.

«Когда наше правительство и президент говорят: да, консорциум – это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС участвовали российские компании. Мы американским передадим. Так американцы еще купят эту трубу, для того, чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали», – сказал он.

Политик объяснил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа через терминалы в Польше, который в два раза дороже российского, поэтому им в равной степени мешают и «Северный поток — 2», и украинский газопровод. Отметим, что за 9 дней до президентских выборов на Украине, в конце марта, Медведчук и бывший министр энергетики государства Юрий Бойко приезжали в Москву, чтобы провести переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым о продлении контракта на транзит газа. В начале июня политики вновь приехали в Россию – на этот раз в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Миллер на встрече заявил, что в случае прямого контракта цена на российский газ для Украины может быть на четверть ниже, чем нынешняя цена «реверсного».

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — отметил Миллер.

Медведчук и Бойко признали, что реакция Киева на их прошлый визит была «бурной и негативной», однако заявили о готовности продолжить переговоры, назвав предложенные скидки и условия «лучом света для Украины». Ведь продолжение транзита позволит стране не только зарабатывать на перекачке газа, но и сохранить свою ГТС в рабочем состоянии.