Дамоклов меч над Грузией: что стоит на кону

Президент России Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. «Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — сказал глава государства.

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Госдума накануне единогласно приняла заявление, в котором осудила «антироссийские провокации» в Грузии и предложила ответить на них экономическими мерами. При этом нижняя палата парламента попросила правительство представить президенту соответствующие предложения.

О конкретных мерах, которые хотела бы ввести Госдума, речь не шла. Однако ряд депутатов говорили о запрете на ввоз в Россию грузинского вина и минералки. Также был предложен запрет на проведение денежных переводов из России в Грузию.

Но даже после высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях.

Так что введение запретов на импорт продукции из Грузии все еще стоит на повестке дня.

Если опираться на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году товарооборот России с Грузией составил примерно $1,355 млрд, увеличившись на четверть — 24,99% — по сравнению с 2017 годом. Причем в грузинском экспорте в РФ наибольший прирост дала статья «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус».

За год объемы поставок вина и минеральных вод из соседней страны выросли на $17,5 млн и достигли в денежном выражении $197,2 млн.

За первый квартал 2019 года прирост товарооборота по графе «вино, минеральная вода и уксус», по данным ФТС, составил $58 млн.

Что касается запрета экспорта грузинских вин и минеральной воды, то для страны с ВВП в размере $16,3 млрд в совокупности потеря пары сотен миллионов долларов от экспорта в год весьма ощутима, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Только от запрета экспорта вина в Россию грузинская экономика может потерять до 1,2% ВВП страны, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Если депутаты добьются запрета реализации уже поступившего в РФ грузинского вина или вина, которое законтрактовано, — для торговых сетей в РФ это будет означать потери в десятках млн рублей, а для грузинских виноделов — тотальный крах, так как моментально заменить такой огромный рынок сбыта просто нечем, и продукция будет пылиться на складах, а винодельни — нести убытки», — предупреждает эксперт.

Не только туристов: что Россия поставляет в Грузию

При этом, если детально посмотреть на товарооборот двух стран, то доля Грузии в структуре экспорта из России в 2018 году составила 0,2127%, а доля России в экспорте из Грузии намного большее — 11,8%.

Основу российского экспорта в Грузию, по данным за 2018 год, составили такие статьи, как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (около 30% от всего объема), минеральные продукты (23%), машины, оборудование и транспортные средства (12%), продукция химической промышленности (9%), отмечает Дейнека.

Также значимые статьи российского экспорта — нефтепродукты (более 20%) и экспорт зерновых (более 10%), отмечает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Грузия смогла бы выжить без всех этих товаров в том случае, если бы Россия ввела запрет на их поставку в бывшую союзную республику.

Экспорт зерновых будет несложно заместить, но стоить это будет дороже, говорит Калачев.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания в Госдуме отметил, что запретом на поставки в РФ минеральной воды из Грузии «не обойтись». Глава либерал-демократов призвал, в частности, прекратить поставку электроэнергии в страну.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что вряд ли санкции будут распространяться на поставки электроэнергии в Грузию.

Как правило, такие контракты заключаются на долгосрочный период и предусматривают штрафы за их неисполнение. Поэтому так просто взять и отменить экспорт электроэнергии невозможно.

В целом, по предварительным оценкам, совокупные потенциальные потери Грузии от уже названных санкций России (это запрет на туризм, прямые перелеты, возможные ограничения на импорт вина, минералки и денежные переводы между странами --«Газета.Ru») могут составить порядка 8-10% ВВП страны, исчисляясь сотнями миллионов долларов, считает Сергей Дейнека.

И это еще оптимистичные оценки.

«Для Грузии отношения с Россией являются крайне важными. Только российские туристы ежегодной оставляют в этой стране до $800 млн.

Поэтому если санкции к Грузии будут применены, последствия для грузинской экономики будут очень серьезные. ВВП в этом случае может сократиться не менее чем на 10%, сильно пострадает туристический сектор, транспорт и сфера услуг, также грузинское виноделие окажется в очень сложном положении»,

— говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Между тем на фоне разгоревшегося с новой силой конфликта национальная валюта Грузии — лари — достигла нового рекордного минимума.

Нацбанк Грузии установил официальный курс на 10 июля на уровне 2,9096 лари за $1. А в обменных пунктах Тбилиси один доллар можно приобрести за 2,94 лари.

Ранее Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. Резкое снижение курса валюты выполняет роль «впитывающего шок механизма».