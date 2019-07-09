Шанс образумиться? Почему Москва не наказала Тбилиси

Во вторник, 9 июля, Госдума поддержала санкции в отношении Грузии. Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства, говорится в релизе на сайте Госдумы.

Реклама

Нижняя палата парламента по сути отослала наши власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный. Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России.

Сами меры разрабатывает правительство РФ, и последнее слово в этой ситуации за президентом. В принципе, он мог бы принять такое решение и на основании рекомендации Совета безопасности или Совфеда, но в данной ситуации российские власти приняли решение придать происходящим процессам максимальную публичность.

Заявление депутатов оставляет максимальную свободу правительству РФ. В нем не перечислены конкретные меры, предлагаемые Госдумой. О них говорилось лишь в выступлениях депутатов.

Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне пленарного заседания заявил, что, по его мнению, необходимо ввести запрет на импорт со стороны Грузии минеральных вод («Боржоми» — «Газета.Ru») и вин.

Также он говорил о запрете на переводы финансовых средств на территорию Грузии. По словам Володина, в 2018 году денежные переводы достигли $641 млн, что составляет 10% от внутреннего валового продукта Грузии.

«Думать надо, прежде чем совершать такие действия по отношению к Российской Федерации, тем более мы прекрасно с вами понимаем, что это провокация, затеянная за океаном», — отметил политик.

На самом думском заседании представители всех фракций соревновались в красноречии, чтобы описать меру возмущения России в связи с происходящими в Грузии событиями.

«Это длится много лет, и одним «Боржоми» не обойтись!» — заявлял во время пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал прекратить все экономические связи с Грузией и, в частности, не поставлять электроэнергию в страну.

«Нас по морде бьют, будут убивать, а мы будем говорить о дружбе народов», — заявил он.

Другие депутаты не отставали от лидера ЛДПР.

«Украина до тех пор, пока правительство не приняло меры санкционного характера в отношении Украины, Украина и не шевелилась. Мало кто знает, что мы например договорились о том, что будем прекращать туда поставку бензина и ГСМ. Быстренько обратилась Украина к нам, чтобы мы этого не делали», — бушевал представитель КПРФ, глава комитета под делам СНГ Леонид Калашников.

Единственным, кто слегка поставил под вопрос целесообразность предлагаемых мер, была известная в прошлом актриса, а сейчас депутат от эсеров Елена Драпеко. По ее словам, возможный запрет на денежные переводы между странами переводов коснется наиболее малообеспеченной категории грузин в России, тех, кто приехал подработать.

Драпеко же хотела бы ударить по тем, кто принимает решения.

«У них экспорт превышает импорт, но это в основном за счет энергоносителей и нефтепродуктов. Рассматривался ли вопрос, если уж мы объявляем блокаду, то возможно, надо было бы начинать с этого?»

— интересовалась она.

Калашников успокоил ее, что Госдума никак не ограничивает правительство в отношении того, на какие продукты вводить санкции. Конкретику определит правительство.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой тоже решил не отставать и заявил, что макака может бросать банановой кожурой в человека, а вот если он отвечает тем же, то сам становится макакой. Единоросс намекал на грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России.

После этого Толстой назвал Украину и Грузию «злобными инвалидами», появившимися в мире благодаря России.

«И если украинским политикам только предстоит извиниться за пять лет бесчинства на Украине, то грузинские – должны это сделать немедленно и официально», — потребовал Толстой.

Олег Нилов из «Справедливой России», в свою очередь, предложил начать преследование Габунии по статье 282 (напомним, что еще недавно депутаты ее декриминализовали). Телеканал «Рустави 2» же он предложил выкупить грузинской диаспоре и переименовать его в «Багратион 1».

После таких громких заявлений депутаты единогласно проголосовали «за».

А уже буквально через несколько часов президент Владимир Путин сказал, что никаких санкций применять к Грузии не надо. «Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — сказал президент.

Даже Габунию он предложил не преследовать: «Много чести...пусть вещает дальше», — сказал Путин, отвечая на вопрос об оскорбившем его грузинском журналисте.

Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА «Новости» глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

В кабмине также уже высказались по вопросу введения санкций. В правительстве видели обращение депутатов Госдумы по антигрузинским санкциями, но обращают внимание на слова президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, объяснил, что задачи мгновенно вводить санкции против Грузии не было. Нужно было оказать психологической давление. Тем более, что, по его словам, на будущее «дамоклов меч» над Грузией никто не снимает.

Президент России дает властям Грузии шанс образумиться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем»,

— сказал спикер.

«А он им шанс дает — образумиться», — добавил он.